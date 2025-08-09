India Largest Airport: भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं है शामिल

Which is the Biggest Airport in India: भारत अब वो 80 के दशक देश नहीं रहा, जो हर बात के लिए विदेशों पर निर्भर रहा करता था. अब यह दुनिया की सबसे तेज गति से तरक्की करती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही आर्थिक, सैन्य और तकनीकी गतिविधियों का हब भी है. एविएशन सेक्टर में भारत अब धीरे-धीरे सुपरपावर के रूप में उभर रहा है. भारत में हर साल सैकड़ों नए हवाई अड्डे बन रहे हैं. आज हम आपको भारत के उस सबसे बड़े एयरपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक छोटे शहर के तरह नजर आता है.

दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एविएशन इंडस्ट्री है भारत

इस एयरपोर्ट के बारे में बताने से पहले हम आपको भारत के घरेलू विमानन बाजार के बारे में कुछ रोचक बातें बता देते हैं. भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एविएशन इंडस्ट्री है. पिछले साल 37 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने भारत में हवाई जहाजों से यात्रा की. यह सेक्टर हर साल 15 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और कुछ वर्षों बाद नंबर एक पर पहुंच जाए तो हैरत की बात नहीं होगी.

भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहां बना है?

भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डे की बात की जाए तो आप जानकर दंग रह जाएंगे कि यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे महानगरों में नहीं है. इसके बजाय देश का सबसे विशालकाय एयरपोर्ट हैदराबाद में बना राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. हैदराबाद के शमशाबाद में बना यह एयरपोर्ट आकार के हिसाब से यह देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है.

कितने एकड़ में फैला है एयरपोर्ट?

यह हवाई अड्डा 5,500 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है. इस एयरपोर्ट पर 4,260 मीटर लंबा एशिया का सबसे लंबा रनवे भी है. जिसकी वजह से एयरबस A380 जैसे बड़े विमान भी इस हवाई अड्डे पर आसानी से उतर सकते हैं. इस एयरपोर्ट पर एकीकृत यात्री टर्मिनल है, जो प्रति वर्ष 34 मिलियन यात्रियों को संभाल सकता है. इस हवाई अड्डे से वर्ष 2022-23 में 2 करोड़ 10 लाख यात्रियों ने यात्रा की.

हैदराबाद एयरपोर्ट की खासियतें

यह भारत का पहला हवाई अड्डा है, जहां पर ई-बोर्डिंग सुविधा लागू हुई. यहां पर 83 पार्किंग बे, 10 एयरोब्रिज, 46 आव्रजन काउंटर और 96 चेक-इन काउंटर बने हुए हैं. इस हवाई अड्डे में यात्रियों के लिए मुफ्त वाई-फाई, ड्यूटी-फ्री शॉपिंग, शिशु देखभाल कक्ष, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ, फार्मेसी और सामान भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध हैं.

दुनिया के टॉप-10 हवाई अड्डों में इस एयरपोर्ट को 8वां स्थान हासिल है. भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस हवाई अड्डे में नया टर्मिनल और रनवे बनाए जा रहे हैं. जिसके बाद इसकी क्षमता सालाना 2 करोड़ से बढ़कर 4.5 करोड़ यात्री हो सकती है. इस एयरपोर्ट में नए कार्गो टर्मिनल और मल्टीमॉडल ट्रांजिट बनाने का भी प्लान है.