India Largest Bus Stand: भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'? कभी घूमे हैं आप

Bharat ka Sabse Bada Bus Stand: भारत में हर जिले, शहर और कस्बों में बस स्टैंड बने हुए हैं, जहां से आप अपनी मंजिल पर जाने के लिए बसें पकड़ते हैं. वहां पर आपको 4-5 से लेकर अधिकतम 50-60 बसें तक नजर आ जाती होंगी. लेकिन आज हम आपको भारत के जिस बस स्टैंड के बारे में बताने जा रहे हैं, वह कोई सामान्य स्टेशन नहीं बल्कि जमीन पर 'बसों का समंदर' है. इस 'समंदर' में आप जहां तक नजर डालेंगे, आपको दूर-दूर तक बसें ही बसें नजर आएंगी. यह बस स्टैंड कहां है और इसका निर्माण कब हुआ, आइए आज आपको ये सब दिलचस्प जानकारी देने जा रहे हैं.

भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां पर है?

रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड चेन्नई का मोफुसिल बस टर्मिनस (CMBT) है. यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा बस स्टैंड भी है. करीब 37 एकड़ में फैला हुआ यह बस स्टैंड चेन्नई के बाहरी इलाके कोयम्बेडु में में बनाया गया है. इस बस टर्मिनल का निर्माण चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2002 में किया था.

सबसे बड़े बस टर्मिनल की बस पार्किंग क्षमता

भारत के इस सबसे बड़े बस स्टैंड के निर्माण पर 103 करोड़ रुपये का खर्च आया था. इस स्टैंड में एक बार में 180 बसें खड़ी हो सकती हैं. इस स्टैंड पर एक अलग से पार्किंग एरिया भी है. जिसमें 60 बसें पार्क हो सकती हैं. इस बस टर्मिनल से रोजाना 2 हजार बसें अपने गंतव्य के लिए संचालित होती हैं, जिनसे रोजाना हजारों लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं.

दूसरी गाड़ियों के खड़े होने के भी इंतजाम

एशिया के इस सबसे बड़े बस टर्मिनल में बस ही नहीं बल्कि दूसरी गाड़ियों की पार्किंग के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. यहां पर कार, ऑटो रिक्शा, दो पहिया वाहनों के लिए अलग से पार्किंग एरिया भी है. इस पार्किंग में 3 हजार दो पहिया वाहन खड़े हो सकते हैं. इस टर्मिनल के कुछ हिस्सों में निर्माण कार्य अब भी चल रहा है. वर्ष 2018 में तत्कालीन एआईएडीएमके सरकार ने इस बस टर्मिनल का नाम अपने संस्थापक पुरैची थलाइवर डॉ एमजीआर बस स्टैंड कर दिया था.