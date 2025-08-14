India Largest Bus Stand: भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'? कभी घूमे हैं आप
Advertisement
trendingNow12881180
Hindi Newsदेश

India Largest Bus Stand: भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'? कभी घूमे हैं आप

India Largest Bus Stand: आपने देश में बस स्टैंड तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आप कभी ऐसा टर्मिनल देखा है, जो भारत ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा बस स्टैंड है. वहां पर आपको हर वक्त चारों ओर 'बसों का समंदर' लहराता हुआ दिखाई देगा. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 14, 2025, 10:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India Largest Bus Stand: भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'? कभी घूमे हैं आप

Bharat ka Sabse Bada Bus Stand: भारत में हर जिले, शहर और कस्बों में बस स्टैंड बने हुए हैं, जहां से आप अपनी मंजिल पर जाने के लिए बसें पकड़ते हैं. वहां पर आपको 4-5 से लेकर अधिकतम 50-60 बसें तक नजर आ जाती होंगी. लेकिन आज हम आपको भारत के जिस बस स्टैंड के बारे में बताने जा रहे हैं, वह कोई सामान्य स्टेशन नहीं बल्कि जमीन पर 'बसों का समंदर' है. इस 'समंदर' में आप जहां तक नजर डालेंगे, आपको दूर-दूर तक बसें ही बसें नजर आएंगी. यह बस स्टैंड कहां है और इसका निर्माण कब हुआ, आइए आज आपको ये सब दिलचस्प जानकारी देने जा रहे हैं. 

भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां पर है?

रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड चेन्नई का मोफुसिल बस टर्मिनस (CMBT) है. यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा बस स्टैंड भी है. करीब 37 एकड़ में फैला हुआ यह बस स्टैंड चेन्नई के बाहरी इलाके कोयम्बेडु में में बनाया गया है. इस बस टर्मिनल का निर्माण चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2002 में किया था. 

सबसे बड़े बस टर्मिनल की बस पार्किंग क्षमता 

भारत के इस सबसे बड़े बस स्टैंड के निर्माण पर 103 करोड़ रुपये का खर्च आया था. इस स्टैंड में एक बार में 180 बसें खड़ी हो सकती हैं. इस स्टैंड पर एक अलग से पार्किंग एरिया भी है. जिसमें 60 बसें पार्क हो सकती हैं. इस बस टर्मिनल से रोजाना 2 हजार बसें अपने गंतव्य के लिए संचालित होती हैं, जिनसे रोजाना हजारों लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं. 

दूसरी गाड़ियों के खड़े होने के भी इंतजाम

एशिया के इस सबसे बड़े बस टर्मिनल में बस ही नहीं बल्कि दूसरी गाड़ियों की पार्किंग के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. यहां पर कार, ऑटो रिक्शा, दो पहिया वाहनों के लिए अलग से पार्किंग एरिया भी है. इस पार्किंग में 3 हजार दो पहिया वाहन खड़े हो सकते हैं. इस टर्मिनल के कुछ हिस्सों में निर्माण कार्य अब भी चल रहा है. वर्ष 2018 में तत्कालीन एआईएडीएमके सरकार ने इस बस टर्मिनल का नाम अपने संस्थापक पुरैची थलाइवर डॉ एमजीआर बस स्टैंड कर दिया था. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

India Largest Bus Stand

Trending news

भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
India Largest Bus Stand
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
Independence Day
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
Independence Day
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
Supreme Court News
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
Sanjay Raut
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
President
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
Independence Day
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Pakistan
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
;