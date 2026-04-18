भारत के 5 सबसे 'शापित' रेलवे स्टेशन कौन से हैं? जहां रात तो छोड़िए, दिन में भी जाने पर लोगों की छूट जाती है कंपकंपी

Five Haunted Railway Stations of India: ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशनों पर हम सबका आना-जाना अक्सर लगा रहता है. वहां की चहल-पहल काफी लोगों को आकर्षित करती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे इसी मुल्क में 5 ऐसे शापित रेलवे स्टेशन भी हैं, जहां पर रात तो क्या दिन में भी जाने में लोगों की कंपकंपी छूटने लगती है.
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Five Cursed Railway Stations of India: देश में कहीं भी आने-जाने के लिए ट्रेनें एक लोकप्रिय माध्यम हैं. रोजाना करीब 4 करोड़ लोग ट्रेनों के जरिए अपने गंतव्य पर आवागमन करते हैं. इस सफर को और मजेदार बनाने के लिए पिछले 12 सालों में देशभर में रेलवे का कायाकल्प करने का अभियान चल रहा है. रेलवे लाइन और प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ाई जा रही है. नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं और पुराने स्टेशनों को किसी शानदार शॉपिंग मॉल्स के रूप में बदला जा रहा है. लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 21वीं सदी के इस दौर में भी भारत के 5 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं, जिन्हें भूतिया या शापित कहा जाता है. वहां रात तो छोड़िए, दिन में भी जाने से लोगों की कंपकंपी छूटने लगती है. इन स्टेशनों पर रात के अंधेरे में अजीब आवाजें आती हैं. कई बार छायाएं दिखती हैं और अप्राकृतिक घटनाएं सुनाई देती हैं. जिससे लोगों में डर बढ़ जाता है. वैज्ञानिक रूप से सिद्ध न होने के बावजूद, स्थानीय लोगों और यात्रियों के अनुभव इन स्थानों को ‘भूतिया’ बना देते हैं. आइए, आपको भी हम उन्हीं ‘भूतिया’ स्टेशनों के बारे में विस्तार से बताते हैं.
यह स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में है. इसे देश का सबसे चर्चित ‘भूतिया’ स्टेशन माना जाता है. 1967 में वहां पर तैनात स्टेशन मास्टर और उनकी पत्नी की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी. जिसके चलते वह स्टेसन 42 साल तक बंद रहा. किंवदंती है कि इसके बाद से सफेद साड़ी में एक महिला की आकृति पटरियों पर ट्रेनों के साथ-साथ दौड़ती नजर आती है. इस स्टेशन को 2009 में पब्लिक के लिए फिर से खोला गया, लेकिन शाम ढलते ही यात्री वहां रुकने से कतराते हैं.
यह स्टेशन हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के पहाड़ी इलाके में कालका-शिमला रेल लाइन पर स्थित है. कहते हैं कि इस बरोग स्टेशन के लिए सुरंग बनाने में असफल होने पर ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोग ने आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद से वहां टनल नंबर 33 के पास बरोग की भूतिया आकृति दिखने और अजीब सी आवाजें सुनाई देने की बातें प्रचलित हैं. कई लोगों का दावा है कि वहां स्टेशन के पास रात में अक्सर हवा में सरसराहट महसूस होती है. ऐसा लगता है कि कोई अज्ञात साया आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है.
यह स्टेशन यूपी के प्रयागराज में नैनी जेल के पास है. कहते हैं कि देश में जब अंग्रेजों का राज था, उस दौरान कई कैदियों को इस जगह लाकर बेरहमी से फांसी पर लटकाया गया था. स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में वहां पर अक्सर चीख-पुकार, दौड़ने की आवाजें और जेल की ओर से भागती छायाएं दिखती हैं. यात्री इस स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पर अकेले खड़े होने से बचते हैं. पूर्णिमा की रात में यह स्टेशन सबसे डरावना हो जाता है.
महाराष्ट्र में मुंबई के पास बने इस रेलवे स्टेशन को भी शापित माना जाता है. कहते हैं कि डोम्बिवली स्टेशन पर कई रेल दुर्घटनाएं हुई हैं. कई लोगों का दावा है कि वहां पर देर रात ऑफिस सूट में एक रोती हुई महिला प्लेटफॉर्म पर दिखती है, जो ‘घर जाना चाहती हूं’ कहकर मदद लोगों से मदद मांगती है. वहां पर फुसफुसाहटें और अप्राकृतिक छायाएं नजर आने की बातें कही जाती हैं. यह स्टेशन दिनभर बेहद व्यस्त रहता है लेकिन रात 10 बजे के बाद वहां पर एकदम से सन्नाटा छा जाता है.
यह स्टेशन आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बना हुआ है. कहते हैं कि रेलवे ट्रैक पर हुई दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की आत्माएं यहां पर भटकती हैं. कई सारे यात्रियों ने दावा किया है कि रात में महिला की चीखें सुनाई देती हैं, जबकि वहां कोई नहीं होता. वहां रात में प्लेटफॉर्म पर आकृतियां चलती हुई दिखाई देती हैं लेकिन वे अचानक ही गायब हो जाती हैं. इन किस्सों की वजह से लोग अंधेरे में वहां रुकने या जाने से परहेज करते हैं.
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