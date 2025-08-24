Longest Bridge in India: भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा'

Bharat Mein Nadi Par Bana Sabse Lamba Sadak Pul: भारत को नदियों का देश कहा जाता है. ये नदियां करोड़ों लोगों को जीवन तो प्रदान करती ही हैं. साथ ही हमारी खेती-बाड़ी को आगे बढ़ाने में भी अहम योगदान करती हैं. उन नदियों को पार करने के लिए देशभर में तमाम जगह पुल बनाए गए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में नदी के ऊपर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है. वह पुल इतना लंबा है कि उसे पार करने में आपको 20-25 मिनट लग जाएंगे. खास-बात ये है कि वह पुल गंगा-ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों पर नहीं बना है बल्कि एक कम चर्चित नदी पर उसका निर्माण किया गया है. इस पुल को बनाने के पीछे चीन को जवाब देने की रणनीति भी छुपी है. चलिए आज हम आपको भारत के सबसे लंबे पुल के बारे में बताते हैं.

भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है?

भारत में नदी पर बने इस सबसे लंबे सड़क पुल का नाम भूपेन हजारिका सेतु है. यह पुल असम के तिनसुकिया जिले में लोहित नदी पर बना है. वहां पर इस पुल को ढोला-सादिया पुल भी कहा जाता है. यह पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है. इस पुल की कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है. पीएम मोदी ने आज से 8 साल पहले 26 मई, 2017 को इसका उद्घाटन किया था.

इस पुल का नाम प्रसिद्ध असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और कवि रहे डॉ. भूपेन हजारिका के सम्मान में रखा गया, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और असम की लोक संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई.

असम-अरुणाचल में बना सबसे लंबा नदी पुल

इस पुल के बनने से असम और अरुणाचल प्रदेश में आना-जाना आसान हुआ है. पहले इस क्षेत्र में नावों या लंबे रास्तों से यात्रा करनी पड़ती थी, जो समय और संसाधन दोनों की बर्बादी थी. इससे दोनों राज्यों के बीच व्यापार, पर्यटन और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा मिला है. इस पुल को पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि यह क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है.

राष्ट्रीय सुरक्षा भी होगी मजबूत

यह पुल केवल दो राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही नहीं बनाया गया बल्कि इसका एक दूसरा मकसद भी है और वह है राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना. यह पुल भारत-चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए यह सैन्य और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है. अरुणाचल प्रदेश में चीन के किसी भी दुस्साहस की स्थिति में इस पुल से भारतीय सेना के सैन्य उपकरण पहुंचाने और जवानों की त्वरित आवाजाही सुगम हो सकेगी.

गुजर सकते हैं टैंक, सैन्य ट्रक

यह एक बीम ब्रिज है, जिसे प्रबलित कंक्रीट और स्टील से बनाया गया है. यह भूकंप रोधी है और इस पर भारी वाहन जैसे कि टैंक, सैन्य ट्रक अन्य हैवी लोडर आसानी से गुजर सकते हैं. इसलिए जंग की स्थिति में यह पुल देश की सुरक्षा में अहम योगदान देने वाला साबित हो सकता है. इस पुल के बनने से असम से अरुणाचल प्रदेश जाने वाले समय में भी 4-5 घंटे की कमी हुई है, जिससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है.