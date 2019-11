वीर सावरकर को भारत रत्न देने पर सरकार का बड़ा बयान- औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं

नई दिल्ली: वीर सावरकर को भारत रत्न देने की सिफारिश मामले में गृह मंत्रालय का बड़ा बयान आया है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि, भारत रत्न देने के लिए सिफारिशें आती रहती है, लेकिन इसमें औपचारिक सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है. सरकार भारत रत्न देने के लिए समय आने पर फैसला करती है. आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में बीजेपी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को भारत रत्न सम्मान देने का वादा किया था. लोकसभा में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल पर सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

MHA in Lok Sabha on if Govt has taken steps to confer Bharat Ratna to VD Savarkar: Recommendations for Bharat Ratna are received regularly from various quarters, but no formal recommendation for this award is necessary. Decision regarding Bharat Ratna are taken from time to time.

— ANI (@ANI) November 19, 2019