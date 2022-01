बीजेपी ने इन 2 नेताओं को भेजा कारण बताओ नोटिस, पार्टी को इस बात की शिकायत

कोलकाता: पश्चिम बंगाल भाजपा (West Bengal BJP) के दो नेताओं को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. दरअसल बनगांव से भाजपा के सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर (MP And Union Minister Shantanu Thakur) की प्रेस वार्ता में शामिल होने के कुछ दिन बाद रविवार को पार्टी की प्रदेश यूनिट ने दो नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

दो नेताओं को नोटिस जारी किया गया

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पश्चिम बंगाल यूनिट के अध्यक्ष सुकान्त मजूमदार ने पीटीआई-भाषा से कहा कि प्रदेश भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार और रितेश तिवारी को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया गया है. सुकान्त मजूमदार ने कहा, 'हां, इन दोनों नेताओं को हमारी अनुशासन समिति की रिपोर्ट (Disciplinary Committee Report) के आधार पर नोटिस जारी किया गया है. आपको बाद में विस्तार से जानकारी दी जाएगी.'

रितेश तिवारी का बयान

तिवारी ने संपर्क किए जाने पर कहा, 'हां, मुझे कारण बताओ नोटिस मिला है. मैं जल्दी ही जवाब दूंगा. यह गलत इरादे से किया गया है. मैं 35 साल से भाजपा का वफादार कार्यकर्ता (Loyal Worker) हूं. पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई से तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के खिलाफ लड़ाई में मदद नहीं मिलेगी. लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं साजिश करने वालों का मुकाबला कर सकता हूं जो गोपनीय जानकारी भी मीडिया को दे रहे हैं. वरना कारण बताओ नोटिस हमें मिलने से पहले इसकी खबर मीडिया तक कैसे पहुंचती.'

जयप्रकाश मजूमदार का बयान

जयप्रकाश मजूमदार ने पीटीआई-भाषा से कहा, 'मैंने इसके बारे में सुना है लेकिन अभी तक कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है.' आपको बता दें कि एक महीने पहले जयप्रकाश को प्रदेश की नई समिति का प्रवक्ता (Spokesman) बनाया गया था लेकिन तिवारी को समिति में शामिल नहीं किया गया था.

क्या है पूरा मामला ?

इन दोनों नेताओं ने कोलकाता में करीब एक सप्ताह पहले शांतनु ठाकुर की प्रेस वार्ता (Press Briefing) में भाग लिया था जो मतुआ समुदाय (Matua Community) के एक प्रभावशाली नेता हैं. केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्यमंत्री (Union Minister Of State For Ports, Shipping And Waterways) ठाकुर ने जब प्रेस वार्ता में प्रदेश भाजपा के एक वर्ग की आलोचना (Criticism) की थी तब तिवारी और मजूमदार वहां मौजूद थे.

(इनपुट - भाषा)

