/Video: भरूच में खूनी संघर्ष! अंकलेश्वर में सरेआम बरसीं लाठियां और पत्थर; गाड़ियों में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल

Bharuch Crime: गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां के सारंगपुर गांव में स्थित मीरानगर के पास एक लकड़ी की मंडी में दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और उनके बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई.
इसके बाद यह खूनी संघर्ष पास के ही हिफाजतनगर इलाके तक फैल गया. दोनों गुटों के लोगों ने एक-दूसरे पर लाठियों और डंडों से हमला करना शुरू कर दिया. उपद्रवियों ने न सिर्फ एक-दूसरे पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं, बल्कि जमकर पथराव भी किया. इस दौरान सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया और उनमें तोड़फोड़ की गई, जिससे इलाके में भारी नुकसान हुआ है.
इस हिंसक झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है और तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बेखौफ लोग खुलेआम सड़कों पर एक-दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं और लाठियों से हमला कर रहे हैं. इस भयानक मंजर को देखकर हिफाजतनगर और सारंगपुर गांव के स्थानीय लोग पूरी तरह हैरान और सहमे हुए हैं. अचानक हुई इस गुटबाजी और हिंसा के कारण पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल फैल गया है. लोग सुरक्षा को लेकर खासे चिंतित हैं.
भरूच के अंकलेश्वर के सारंगपुर गांव में लड़ाई का वीडियो वायरल.... pic.twitter.com/A0DRlQEXAt
Abhinaw Tripathi (@AbhinawT26) June 18, 2026
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों को अपनी हिरासत में लिया है और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर दंगा करने वाले और कानून हाथ में लेने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है.