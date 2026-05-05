सुवेंदु अधिकारी ममता के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, जीत के बाद शाह का वीडियो हुआ वायरल

Amit Shah Viral Video: पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया, भाजपा की जीत ने टीएमसी के सभी समीकरण को ध्वस्त कर दिया, 206 सीटों पर भाजपा ने भगवा लहराया, इसमें सबसे खास जीत सुवेंदु अधिकारी की रही, जिन्होंने भवानीपुर सीट से सीएम ममता बनर्जी को चुनावी मैदान में हराया, हालांकि एक वक्त वो भी था जब सुवेंदु अधिकारी यहां से चुनावी नहीं लड़ना चाहते थे लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने उनके अंदर साहस भरा और उन्हें मैदान में उतारा, शाह को वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अमित शाह ने एक मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहते थे, मैंने शुभेंदु दा से बोला आप भवानीपुर सीट से भी चुनाव लड़िए, सिर्फ नंदीग्राम ही नहीं ममता के घर में जाकर उसे चुनाव हराना है. उस दौरान अमित शाह का दिया हुआ साहस पार्टी के लिए काम आया और सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के साथ-साथ भवानीपुर सीट से भी जीत हासिल की.

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भवानीपुर सीट पर जीते अधिकारी

भवानीपुर असेंबली सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने बड़ी जीत हासिल की है. उन्होंने सीधे चुनाव में टीएमसी मुखिया और मौजूदा सीएम ममता बनर्जी को 15 हजार 105 वोटों से चुनावी मैदान में हराया. हार के बाद ममता बनर्जी ने अपने साथ धक्कामुक्की और मारपीट का आरोप लगाया. वहीं सुवेंदु ने अपनी जीत को जनता को समर्पित किया.

खत्म हो जाएगी TMC

भवानीपुर के अलावा अधिकारी नंदीग्राम से भी चुनाव जीते इस जीत के बाद उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के हिंदू लोगों ने मुझे फिर से जिताया. वहां, पूरा मुस्लिम वोट TMC को गया, मैं नंदीग्राम के हिंदुओं के लिए काम करूंगा. TMC खत्म हो जाएगी. 24 घंटे के अंदर, यह तबाह हो जाएगी, यह खत्म हो जाएगी. इस भ्रष्ट, परिवार-केंद्रित पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, हम वह काम करेंगे जिसकी घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणापत्र में की थी और जिसकी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार दी है. हम इसे पूरा करेंगे.'

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