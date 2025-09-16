Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मिली 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत
Bhima Koregaon Case: सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने अक्टूबर 2023 में रिहाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इसके बाद से ये अंतरिम रोक लगातार बढ़ाई जा रही है. आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी महेश पिछले 7 सालों से जेल में बंद हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 16, 2025, 01:44 PM IST
Bhima Koregaon Voilence: भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी महेश राउत के लिए राहत भरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी महेश को खराब सेहत के आधार पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. वहीं महेश राउत की इस जमानत याचिका का विरोध करते हुए NIA के वकील ने कहा कि राउत के खिलाफ माओवादियों को फंडिंग करने जैसे गंभीर आरोप हैं. इसके जवाब में राउत के वकील ने कहा कि इसके पहले भी सितंबर 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें केस की मेरिट के आधार पर जमानत दी थी. 

इसके बाद एक सप्ताह के लिए आदेश के अमल पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी ताकि एनआइए अपील दायर कर सके. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने अक्टूबर 2023 में रिहाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इसके बाद से ये अंतरिम रोक लगातार बढ़ाई जा रही है. आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी महेश पिछले 7 सालों से जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उनके खराब स्वास्थ्य के चलते 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है. ताकि वो अपनी बीमारी का उचित इलाज करवा सकें.

महेश राउत पर क्या है आरोप?
आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता महेश राउत को जून 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद से वे लगातार हिरासत में हैं. उन पर आरोप है कि उनका संबंध प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) से रहा है और उन्होंने देश के खिलाफ माहौल खराब करने और हिंसा की साजिश रची थी. राउत पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम – UAPA की धारा 15 समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ेंः रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

