/सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क? मुंबई-नासिक हाईवे की बदहाली से गुस्से में लोग; TDRF जवान की मौत के बाद भी नहीं जागा प्रशासन

Maharashtra News: मानसूनी बारिश के बाद सड़क की गुणवत्ता की असली तस्वीर उजागर होती है. पिछले कुछ दिनों से जारी मानसूनी बारिश के बाद भिवंडी- मुंबई-नासिक हाईवे पर कोशिंबी के पास सड़कों की बदहाली साफ नजर आने लगी है. खराब रास्ते के कारण राहगीरों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, तो पहले की तुलना में सफर तय करने में अब अधिक समय लग रहा है.
दरअसल, भिवंडी तालुका में पडघा टोल प्लाजा से केवल तीन-चार किलोमीटर दूर कोशिंबी गांव के पास नेशनल हाईवे पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुका है. इन्हीं सड़क के गड्ढों के कारण सोमवार (03 अगस्त) को आपदा प्रबंधन दल के एक जवान की मौत हो गई, जिससे लोगों में रोश व्याप्त है.
आपदा प्रबंधन दल के जवान की मौत के बाद लोगों के मन में गुस्सा है. इस हादसे के बाद भी प्रशासन नींद में है. मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि प्रतिदिन इसी रास्ते से आते-जाते हैं. लोगों का कहना है कि क्या किसी संबंधित अधिकारी या मंत्री-विधायक को ये गड्ढे नजर नहीं आ रहे? टोल प्लाजा से करीब 4 किमी दूर करीब 100 से 200 मीटर तक सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो रोज किसी बड़ी घटना को दावत दे रहे हैं.
बता दें कि कल इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर शाहपुर में भारंगी नदी के पुल के पास एक गड्ढे से टकराकर आपदा विभाग के एक जवान की मौत हो गई. बावजूद इसके प्रशासन की ओर से इस हाईवे को सुधारने का काम नहीं किया जा रहा है. हैरान करने वाली बात है कि संबंधित अधिकारी भी इस विषय पर बोलने से बच रहे हैं.
प्रतिदिन इस सड़क से हजारों छोटे-बड़े वाहन, एसटी बसें, ट्रक और स्कूली बच्चों की गाड़ियां गुजरती हैं. सड़कों पर बने इन गड्ढों के कारण हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है. इतना ही नहीं, इन गड्ढों के कारण सफर का समय बढ़ गया है, तो वाहनों को भी काफी नुकसान हो रहा है.
स्थानीय लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि इसी हाईवे से मंत्री, सांसद, विधायक और बड़े नेता रोज़ आते-जाते हैं. क्या उन्हें सड़क की यह बदहाली दिखाई नहीं देती? लोगों का कहना है कि जब सड़क इतनी खराब है, तब भी नियमित रूप से टोल वसूला जा रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर टोल किस बात का लिया जा रहा है?
एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि यहां प्रतिदिन हादसे होते हैं. हम टोल भरते हैं, लेकिन सड़क नहीं मिलती. आखिर कितने लोगों की जान जाएगी, जिसके बाद प्रशासन की नींद खुलेगी. एक अन्य नागरिक ने कहा कि क्या नेताओं को ये गड्ढे दिखाई नहीं देते? वे सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं. सड़क की मरम्मत कराइए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे. लोग सवाल करने लगे हैं कि आखिर सड़क पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़के कुछ भी कह पाना मुश्किल हैं.