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सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क? मुंबई-नासिक हाईवे की बदहाली से गुस्से में लोग; TDRF जवान की मौत के बाद भी नहीं जागा प्रशासन

भिवंडी-मुंबई-नासिक हाईवे पर कोशिंबी के पास गड्ढों का साम्राज्य स्थापित हो चुका है. इन गड्ढों ने पिछले दिनों एक आपदा प्रबंधन दल के जवान की जान ले ली. बावजूद इसके प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 04, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:39 AM IST
सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क? मुंबई-नासिक हाईवे की बदहाली से गुस्से में लोग; TDRF जवान की मौत के बाद भी नहीं जागा प्रशासन

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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