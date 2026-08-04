/करोड़ों के एयरपोर्ट पर शर्मनाक हरकत! फव्वारे में मस्ती और गमले चोरी करते दिखे लोग, भड़के यूजर्स बोले- लगाओ भारी जुर्माना; Video वायरल

ASR International Airport Viral Video: आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में हाल ही में खुले अत्याधुनिक अल्लूरी सीताराम राजू (ASR) इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक हैरान और शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. लाखों-करोड़ों की लागत से बने इस वर्ल्ड-क्लास एयरपोर्ट पर कुछ विजिटर्स का ऐसा 'अजीबोगरीब और असभ्य' व्यवहार देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियोज में लोग एयरपोर्ट के अंदर बने सजावटी फव्वारों में मजे से नहाते और पानी में पैर डालकर खेलते नजर आ रहे हैं. वहीं, एक अन्य वीडियो में लोग लॉन में लगे सजावटी पौधे उखाड़कर अपने साथ ले जाते दिखे. विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा नजारा देखकर इंटरनेट पर यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग सिविक सेंस को लेकर तीखी बहस कर रहे हैं.
People treating the new Vizag Airport fountain like a public swimming pool…
Why do they even need an airport in a place where people are not even civilized?
Total waste of taxpayers’ money.VizagAirport BhogapuramAirport AndhraPradesh TaxPayersMoney Uncivilized pic.twitter.com/XWBFqJYxgX
ThamiZh (@ThamizhTharmar) August 2, 2026
भोगापुरम का यह नया ASR एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश के विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा प्रतीक माना जा रहा था. लेकिन इसे देखने पहुंचे कुछ पर्यटकों ने एयरपोर्ट टर्मिनल को किसी स्थानीय पार्क या पिकनिक स्पॉट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. वायरल फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि परिवार के साथ आए लोग खूबसूरत लैंडस्केप वाले लॉन में बैठकर मटरगश्ती कर रहे हैं और वहां लगे गमलों व सजावटी पौधों को उखाड़कर घर ले जा रहे हैं. टर्मिनल के शांत और अनुशासित माहौल में इस तरह की हरकतों ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
People were seen taking away plants after the inauguration ceremony at Vizag Airport. pic.twitter.com/Excg6nXBDV
Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) August 2, 2026
वीडियो के सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट होने के बाद नेटिजन्स ने इस रवैये पर भारी नाराजगी जताई है. लोगों का कहना है कि सिर्फ आधुनिक इमारतें बनाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक नागरिकों में बुनियादी जिम्मेदारी और 'सिविक सेंस' नहीं आएगा. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि आगे चलकर तो इन 'महान नागरिकों' से पौधों और संपत्तियों को बचाने के लिए पुलिस के साथ-साथ वन विभाग की भी तैनाती करनी पड़ेगी. दूसरे यूजर ने कहा कि नागरिक कर्तव्य की कमी और खुद को कुछ भी करने का हक समझने की घटिया सोच ही इस तरह की शर्मनाक हरकतों को जन्म देती है.
एक अन्य निराश यूजर ने कमेंट किया कि मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार स्कूल के सिलेबस में सख्त 'नागरिक कर्तव्य' (Civic Sense) का पाठ शामिल करेगी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना व सजा का प्रावधान करेगी.
इस पूरी घटना के बाद इंटरनेट यूजर्स ने एयरपोर्ट अथॉरिटी और स्थानीय पुलिस से तुरंत सख्त कदम उठाने की अपील की है. लोगों का कहना है कि इस तरह खुलेआम तोड़-फोड़ करने, गंदगी फैलाने और पौधे चुराने वाले लोगों की पहचान कर उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए. लोगों का मानना है कि क्षेत्रीय विकास की कोशिशों को ऐसी हरकतें गहरा नुकसान पहुंचाती हैं. अगर वक्त रहते ऐसे व्यवहार पर लगाम नहीं कसी गई, तो करोड़ों की लागत से बनी ये विश्वस्तरीय सुविधाएं अपनी चमक खो देंगी.