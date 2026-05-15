भोजशाला विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हिंदू पक्षकार ने दायर की कैविएट; मुस्लिम पक्ष की याचिका पर एकतरफा आदेश न देने की मांग

Bhojshala HC Verdict Hindu side files caveat in SC: भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद एक हिंदू पक्षकार जितेंद्र सिंह विसेन ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है. अपनी कैविएट अर्जी में जितेंद्र सिंह विसेन ने मांग की है कि अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट (SC) मे हाई कोर्ट (Indore High Court Bhojshala Verdict) के फैसले को चुनौती देता है तो कोर्ट बिना उनका पक्ष सुने कोई एकतरफा आदेश पास न करें. इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने आज हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था.

कैविएट में कहा गया है क‍ि 'उपरोक्त मामले में, नीचे हस्ताक्षर करने वाले को सूचना दिए बिना कोई भी आदेश पारित न किया जाए. कैविएटर इंदौर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता संख्या 6 के तौर पर एक पक्ष था.'

हाई कोर्ट का फैसला

इंदौर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित जमीन वाग्देवी मंदिर है. वहां देवी सरस्वती की मूर्ति लगाई जा सकती है. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष जमीन की मांग कर सकता है. यानी हाई कोर्ट ने भोजशाला को वाग्‍देवी मंदिर मानते हुए आदेश दिया कि राजा भोज के समय यह स्थान शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा होगा, ऐसे में यहां मूर्ति लगाई जा सकती है. इसी आदेश में हाई कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा का अधिकार देते हुए कहा है कि हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है. ASI एक्ट के प्रावधानों के साथ-साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना है.

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मुस्लिम पक्षकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे

हालांकि हाई कोर्ट ने एएसआई के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें मुस्लिमों को नमाज की अनुमति दी गई थी. इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं. फैसला सुनाने से पहले इंदौर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया है, जिसमें ASI की सर्वे रिपोर्ट और पक्षकारों द्वारा पेश किए गए दस्तावेज भी शामिल हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि निर्णय से पहले वह अपनी प्रशंसा व्यक्त करना चाहता है कि सभी पक्षों ने सुनवाई के दौरान सहयोगात्मक रवैया अपनाया.

क्या होती है कैविएट?

कैविएट एक कोर्ट से जुड़ा टर्म है. यह एक अर्जी होती है. इस केस की बात करें तो कैविएट के दाखिल होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष को सुने बिना इस मामले में कोई भी एकपक्षीय स्थगन आदेश या विपरीत निर्णय पारित नहीं करेगा.