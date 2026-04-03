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भोंदू बाबा शातिर तो चेले-चपाटी भी 'फ्राडिया'..., Video छोड़िए; अब ऐसा रिश्ता रखने वालों को SIT ने बुलाया

Nasik Bhondu Baba News: भोंदू बाबा उर्फ अशोक खरात पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच के बीच एसआईटी ने उसके फाइनेंशियल पार्टनर्स से पूछताछ की है. भोंदू कितना शातिर था, ये जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा. आस्था और उपचार के नाम पर महिलाओं को बुलाकर उनका भरोसा जीतने के बाद भोंदू यौन संबंध बनाता और चुपके से वीडियो बना लेता था.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 03, 2026, 10:23 PM IST
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भोंदू बाबा शातिर तो चेले-चपाटी भी 'फ्राडिया'..., Video छोड़िए; अब ऐसा रिश्ता रखने वालों को SIT ने बुलाया

Bhondu Baba aka Ashok Kharat: नासिक का भोंदू बाबा उर्फ अशोक खरात का कच्चा चिट्ठा लोगों को हैरान कर रहा है. फर्जी और ढोंगी बाबा की क्राइम कुंडली के पन्ने बढ़ते जा रहे हैं. फिलहाल ये कहा जा सकता है कि दर्जनों महिलाओं की इज्जत से खेल चुके इस पाखंडी के तमाम चेले-चपाटी भी इसकी 'पापलीला' के राजदार थे. अश्लील वीडियो क्लिप्स की जांच से इतर अब बाबा के आर्थिक साझेदारों को एसआईटी ने तलब किया तो हड़ंकप मच गया. खबरों के मुताबिक जिसने, जांच में सहयोग नहीं किया, उसका नुकसान तय है. भोंदू के गुनाहों की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने खरात के आर्थिक साम्राज्य की गहरी जड़ों का पता लगाने के लिए शिकंजा कस दिया है.

SIT ने खरात के 'शिवनिका संस्थान' के तीन निदेशकों से कड़ी पूछताछ की है, और इस बात की प्रबल संभावना है कि जल्द ही कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे.

अशोक खरात मामले में SIT की बड़ी कार्रवाई

  • खरात की मौजूदगी में शिवनिका संस्थान के तीन निदेशकों से पूछताछ की गई.

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  • धार्मिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं की आड़ में भक्तों को ठगकर करोड़ों रुपये जमा किए गए.

  • यौन शोषण के साथ-साथ आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़े तार अब SIT की रडार पर मजबूती से आ गए हैं.  

कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी भोंदू ने खुद को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में पेश किया था, अब समाज के सामने उसके चेहरे पर पड़े पर्दे तेजी से उतर रहे हैं. भोंदू के तमाम चेले-चपाटी भी कम शातिर नहीं हैं. कोई फ्राडिया है तो कोई उसके यौन शोषण के गुनाहों का मददगार हो सकता है. महिलाओं के यौन शोषण और भक्तों के साथ आर्थिक धोखाधड़ी के आरोपों में गिरफ्तार भोंदू बाबा के साथ उसके साथ किसी भी तरह का आर्थिक रिश्ता रखने वालों की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं.

(यह भी पढ़ें-नासिक का 'भोंदू बाबा' तो शातिर अपराधी निकला, 58 अश्लील वीडियो और 3... महाराष्ट्र के सियासी भूचाल की इनसाइड स्टोरी)

'शिवनिका संस्थान' पर शिकंजा

SIT ने 'शिवनिका संस्थान'— वह ट्रस्ट जो खरात के 'ईशान्येश्वर मंदिर' के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, उसके तीन निदेशकों को पूछताछ के लिए बुलाया था. महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों निदेशकों से आमने-सामने पूछताछ की गई, जिसमें अशोक खरात सीधे उनके सामने बैठे थे. जैसे-जैसे SIT की जांच आगे बढ़ रही है, खरात के आर्थिक लेन-देन से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग अब उनके हाथ लग रहे हैं.

राजनीतिक रसूख रखने वालों से पूछताछ

खरात पर धार्मिक पूजा-पाठ और अनुष्ठानों की आड़ में आम भक्तों से लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप भी लगे हैं. गौरतलब है कि कुछ निदेशक क्रेडिट सोसायटियों में भी डायरेक्टर की पोस्ट पर कार्यरत थे. एसआईटी फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन व्यक्तियों का इस्तेमाल इस धोखाधड़ी वाली योजना से प्राप्त धन को 'शिवनिका संस्थान' के खातों में भेजने के लिए किया गया था. इसके अलावा, जमीन के लेन-देन के संबंध में राजनीतिक रसूख रखने वाले दो डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई है. SIT को ऐसी जानकारी मिली है जिससे पता चलता है कि खरात ने आध्यात्मिकता की आड़ में अकूत संपत्ति जमा की है. इस मामले में इन निदेशकों की संलिप्तता की सीमा का पता लगाने के लिए फिलहाल जांच चल रही है.

(यह भी पढ़ें- भोंदू बाबा का 'पाताललोक', 100 से ज्यादा अश्लील वीडियो, कई साल से खेल रहा था बलात्कार और अबॉर्शन का घिनौना खेल!)

अशोक खरात पर न केवल वित्तीय धोखाधड़ी, बल्कि महिलाओं के यौन शोषण के भी गंभीर आरोप हैं, जिसमें धमकियां देना और डराना-धमकाना भी शामिल है. एसआईटी की निर्णायक कार्रवाई को देखते हुए, अब यह तय माना जा रहा है कि खरात का पूरा झूठ और पाखंड का साम्राज्य पूरी तरह से ढहने वाला है. उससे राजनीतिक संबंध रखने वालों पर गाज गिर चुकी है. इसके चलते महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रूपाली चाकणकर को इस्तीफा देना पड़ा था.

खरात फाइल्स...

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भोंदू बाबा अशोक खरात पर एक विवाहित महिला को पिछले जन्म की अप्सरा बताकर यौन शोषण और जबरन गर्भपात कराने का एक मुकदमा अलग से दर्ज हुआ है. जिस महिला की शिकायत की वजह से भोंदू बाबा जेल पहुंचा, उसके साथ उसने करीब तीन साल तक यौन शोषण किया था. उसकी पेन ड्राइव से कई अश्लील वीडियो मिले थे. भोंदू के गुनाहों की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा में सुनाई दी थी. तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने सदन को आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों न हो बख्शा नहीं जाएगा.

 

 

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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