असम के पूर्व मंत्री की इकलौती बेटी ने किया सुसाइड, घर की दूसरी मंजिल से लगाई छलांग

Assam News: असम के पूर्व गृह मंत्री भृगु कुमार फुकन की इकलौती बेटी की मौत हो गई है. पुलिस के मुताबिक पूर्व मंत्री की बेटी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है. मंत्री की बेटी का नाम उपासना फुकन था. वह 28 साल की थीं. उपासना ने रविवार 20 मार्च 2025 को गुवाहाटी के खारघुली इलाके में अपने घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई.

मंत्री की बेटी ने की आत्महत्या

पुलिस के मुताबिक उपासना अपनी मां के साथ रहती थीं. उन्होंने कहा,' उपासना को तुरंत गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हमने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है और जांच कर रहे हैं.' पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला है कि वह लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं और उनका इलाज हो रहा था.

नहीं मिला सुसाइड नोट

अधिकारी ने बताया,' उपासना ने पहले भी आत्महत्या का प्रयास किया था. कल जब उनकी मां घर के काम में व्यस्त थीं, तो उन्होंने घर की दूसरी मंजिल से कथित तौर पर छलांग लगा दी.' उन्होंने बताया कि घर में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. भृगु कुमार फुकन का 2006 में निधन हो गया था. वह साल 1985 में पहली असम गण परिषद (AGP) सरकार में गृह मंत्री थे. वह असम समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक थे.

नेता ने जताया शोक

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में असम के कृषि मंत्री और अगप अध्यक्ष अतुल बोरा ने कहा,' मैं ऐतिहासिक असम आंदोलन के एक प्रमुख नेता, वरिष्ठ AGP नेता और असम के पूर्व गृह मंत्री दिवंगत भृगु कुमार फुकन की बेटी उपासना फुकन के असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन से बहुत दुखी हूं.'

I am deeply saddened by the untimely and unfortunate demise of Upasa Phukan, daughter of Late Bhrigu Kumar Phukan, a prominent leader of the historic Assam Movement, senior AGP leader and former Home Minister of Assam. In this moment of profound grief, I offer my heartfelt… pic.twitter.com/T7OJsY5sdN

— Atul Bora (@ATULBORA2) March 30, 2025