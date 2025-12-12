गोवा नाइटक्लब के बाद भुवनेश्वर के नामी रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी आग, पुलिस जांच में जुटी

Rooftop Bar Aag News: भुवनेश्वर में आज सुबह एक फेमस रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई. आग ने कुछ ही मिनटों में अंदर का फर्नीचर, सजावट और इंटरियर पूरी तरह तबाह कर दिया. हादसा सुबह के समय हुआ जब रेस्टोरेंट बंद था और वहां कोई मौजूद नहीं था. घटना के होने के बाद पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच के मुताबिक आग लगने का कारण इलेक्ट्रिकल शॉर्ट-सर्किट हो सकता है, क्योंकि घटना के समय रेस्टोरेंट बंद था और किचन भी चालू नहीं था. रेस्टोरेंट में फिक्स्ड फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं मिला जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई.

फायर ऑफिसर रमेश चंद्र मजी ने बताया कि आग पूरी तरह बुझा दी गई है, लेकिन इसकी असली वजह अभी सामने नहीं आई है. उन्होंने आगे कहा कि जब आग लगी रेस्टोरेंट पूरी तरह बंद था और किचन चालू नहीं था. ऐसे में फिलहाल इलेक्ट्रिकल शॉर्ट-सर्किट की आशंका लग रही है. उन्होंने यह भी बताया कि रेस्टोरेंट में फिक्स्ड फायर-एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम नहीं था. केवल कुछ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर ही थे, जो इस भीषण आग को रोक पाने में नाकाम साबित हुए थे.

फायर विभाग ने बताया है कि यह भी जांच की जा रही है कि क्या रेस्टोरेंट अपने संचालन की अनुमति और सुरक्षा नियमों का पालन कर रहा था या नहीं. जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. बता दें कि कुछ हफ्ते पहले गोवा के एक नाइटक्लब में लगी आग में कई लोगों ने अपनी जान गवां दी.

इस घटना के बाद पूरे देश में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की फायर सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ गई है. उसी के बाद ओडिशा के फायर सर्विसेज विभाग ने सभी बार, होटल और रेस्टोरेंट में सख्त फायर सेफ्टी ऑडिट करने के आदेश दिए थे. फायर ऑफिसर मजी ने बताया कि राज्य में चेकिंग जारी हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाली जगहों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और आसपास की दुकानों के मालिकों ने राहत जताई कि हादसा गैर-ऑपरेशनल समय में हुआ. अगर आग रेस्टोरेंट के खुले होने पर लगती तो भारी जनहानि हो सकती थी. फायर और पुलिस विभाग की टीमें अभी भी जांच में जुटी हुई हैं.

