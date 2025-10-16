17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! सरकार में फेरबदल के लिए हाईकमान ने दी मंजूरी

Cabinet expansion in Gujarat: गुजरात में लोगों को जिस बात का इंतजार था. आखिर वह घड़ी आ गई है. 17 अक्टूबर को सीएम भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा. हाईकमान की मंजूरी मिल गई है. जिसमें कुछ पुराने मंत्री बाहर हो सकते हैं. नए चेहरों को मौका मिल सकता है. महात्मा मंदिर में शपथ ग्रहण होगा.
Cabinet expansion in Gujarat on Oct 17: गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. राज्य में नई राजनीतिक हलचल के बीच शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा. राज्यपाल आचार्य देवव्रत इस समारोह में शामिल नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. इस शपथ ग्रहण के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का मंत्रिमंडल और व्यापक हो जाएगा.
पुराने मंत्रियों को भी पुनः जिम्मेदारी मिल सकती है
राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार, इस मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है, जबकि कुछ पुराने मंत्रियों को भी पुनः जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. पार्टी संगठन और नेतृत्व के बीच बीते कुछ दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, जिसके बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख और समय तय कर दिया गया है. शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां गांधीनगर के महात्मा मंदिर में जोर-शोर से की जा रही हैं. यहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन ने विशेष बंदोबस्त किए हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय ने पुष्टि की है कि कार्यक्रम में वरिष्ठ मंत्री, पार्टी पदाधिकारी, विधायक, सांसद, और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे.
विस्तार 17 अक्टूबर को, पार्टी हाईकमान की मुहर
अधिकांश विधायकों के गुरुवार दोपहर तक गांधीनगर पहुंचने की उम्मीद है. चूंकि वर्तमान मंत्रिमंडल से हटाए जाने वाले विधायकों के इस्तीफे आज स्वीकार किए जाने हैं, इसलिए मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उत्साह के साथ गांधीनगर पहुंच रहे हैं. पार्टी हाईकमान के निर्देश के बाद अब सरकार का यह बहुप्रतीक्षित विस्तार 17 अक्टूबर को होने जा रहा है. राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि नए मंत्रियों के जुड़ने से सरकार को विकास योजनाओं के तेज क्रियान्वयन में नई ऊर्जा मिलेगी. शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में जल्द ही नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें विभागों के पुनर्वितरण और प्राथमिक नीतिगत निर्णय लिए जाने की संभावना है.
आधे मौजूदा मंत्रियों की जा सकती है कुर्सी?
सूत्रों के मुताबिक, आगामी मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल में लगभग आधे मौजूदा मंत्रियों को बदले जाने की संभावना है. बता दें, राज्य मंत्रिमंडल में वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित 17 मंत्री हैं. इनमें से 8 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं. इनपुट आईएएनएस से
