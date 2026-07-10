/चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में पड़ी दरार! कलह के बीच चन्नी से मिलेंगे भूपेश बघेल, बढ़ेगी तकरार या सुलझेगा विवाद?

वडिंग ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा,' भूपेश बघेल ने मुझे बताया कि कल एक मीटिंग तय की गई है, हालांकि मुझे जगह या इंतजामों के बारे में पता नहीं है. उन्होंने कहा कि वह पहले अकेले में बात करेंगे और फिर हम चर्चा के लिए बैठेंगे. मुझे लगता है कि आप अगले 1-2 दिनों में सभी को एक साथ देखेंगे. बस एक सीनियर नेता का नाम बताइए, जिसने कहा हो कि वह प्रेसिडेंट को स्वीकार करने को तैयार नहीं है.' बता दें कि यह मीटिंग पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी मतभेदों की अटकलों के बीच हो रही है, जो स्टेट यूनिट में हालिया संगठनात्मक बदलावों के बाद शुरू हुई थीं. इससे पहले चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, परगट सिंह, भारत भूषण आशु, गुरकीरत सिंह कोटली और बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा जैसे पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने गुरुवार ( 9 जुलाई 2026) को मुलाकात कर पार्टी में एकजुटता दिखाने की कोशिश की थी.