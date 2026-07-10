/चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में पड़ी दरार! कलह के बीच चन्नी से मिलेंगे भूपेश बघेल, बढ़ेगी तकरार या सुलझेगा विवाद?

Punjab Politics: पंजाब में अगले साल 2027 में चुनाव से पहले कांग्रेस में खटपट देखने को मिली है. इस बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने शुक्रवार ( 10 जुलाई 2026) को कहा कि पंजाब के लिए AICC के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल शनिवार ( 11 जुलाई 2026) को पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात करेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि बघेल अन्य नेताओं से मिलने से पहले निजी तौर पर बातचीत करेंगे.
अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का यह बयान चन्नी के गुट और बघेल के बीच होने वाली तय मुलाकात के टलने के बाद आया है.
वडिंग ने कहा कि बघेल ने उन्हें मुलाकात के बारे में जानकारी दी थी और संकेत दिया था कि सभी को एक साथ लाने से पहले वे अलग-अलग बातचीत करेंगे.
वडिंग ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा,' भूपेश बघेल ने मुझे बताया कि कल एक मीटिंग तय की गई है, हालांकि मुझे जगह या इंतजामों के बारे में पता नहीं है. उन्होंने कहा कि वह पहले अकेले में बात करेंगे और फिर हम चर्चा के लिए बैठेंगे. मुझे लगता है कि आप अगले 1-2 दिनों में सभी को एक साथ देखेंगे. बस एक सीनियर नेता का नाम बताइए, जिसने कहा हो कि वह प्रेसिडेंट को स्वीकार करने को तैयार नहीं है.' बता दें कि यह मीटिंग पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी मतभेदों की अटकलों के बीच हो रही है, जो स्टेट यूनिट में हालिया संगठनात्मक बदलावों के बाद शुरू हुई थीं. इससे पहले चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, परगट सिंह, भारत भूषण आशु, गुरकीरत सिंह कोटली और बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा जैसे पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने गुरुवार ( 9 जुलाई 2026) को मुलाकात कर पार्टी में एकजुटता दिखाने की कोशिश की थी.
मीटिंग के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा कहा कि इस मुलाकात ने अलग-अलग राय होने के बावजूद एकजुटता का संदेश दिया. उन्होंने कहा,' आज परगट सिंह ने साफ संदेश दिया है कि राय अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस एकजुट है.'
परगट सिंह ने कहा कि पार्टी आलाकमान को जानकारी दी गई है और अंदरूनी मुद्दों को सुलझाने की कोशिशें चल रही हैं. वहीं, कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि मीटिंग से उनका हौसला बढ़ा है और नेताओं ने आगे की राह पर रणनीतिक चर्चा की है.
बातचीत के बारे में विस्तार से बताते हुए राणा ने कहा कि नेताओं ने साफ किया कि पार्टी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जुड़े मुद्दों पर चुप नहीं बैठेगी. उन्होंने कहा,' चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, परगट सिंह, भारत भूषण आशु, गुरकीरत कोटली और वरिंदरमीत सिंह पाहड़ा आज मुझसे मिलने आए और कहा कि कांग्रेस पार्टी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी. अगर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोई कोशिश होती है, तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. कांग्रेस पार्टी को यही रणनीति अपनानी चाहिए. उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया. हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए या स्थिति से निपटने के लिए कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाए.'