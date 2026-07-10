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चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में पड़ी दरार! कलह के बीच चन्नी से मिलेंगे भूपेश बघेल, बढ़ेगी तकरार या सुलझेगा विवाद?

Punjab Congress: पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में खींचतान देखने को मिल रही है. बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के गुट और AICC के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल के बीच मुलाकात टल गई थी. अब कहा जा रहा है कि बघेल खुद चन्नी से मुलाकात करेंगे.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 10, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:03 PM IST
चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में पड़ी दरार! कलह के बीच चन्नी से मिलेंगे भूपेश बघेल, बढ़ेगी तकरार या सुलझेगा विवाद?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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