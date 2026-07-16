/हिसार पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डॉक्टर सुभाष चंद्रा से मिलकर दी श्री नंद किशोर गोयनका जी को श्रद्धांजलि

हरियाणा विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार पहुंचकर स्वर्गीय श्री नंद किशोर गोयनका जी को श्रद्धांजलि दी है. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व सांसद डॉ सुभाष चंद्रा से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जय प्रकाश जेपी, नारनौंद से विधायक जस्सी पेटवाड़ और आदमपुर से विधायक चंद्र प्रकाश , रोहतक से विधायक बीबी बत्रा भी उनके साथ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे.
आपको बताते चलें, जाने-माने समाजसेवी और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता जी, श्री नंद किशोर गोयनका जी का 13 जुलाई 2026 को 96 साल की उम्र में निधन हो गया था. स्वर्गीय श्री नंद किशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार 15 जुलाई 2026 को उनके गृहनगर हिसार के अग्रोहा स्थित गोयनका उद्यान में किया गया था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक जताया है. स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी को अंतिम विदाई देने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई राजनेता भी ‘अग्रोहा धाम’ पहुंचे थे.
हरियाणा के मशहूर समाजसेवी और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देशभर की कई दिग्गज राजनीतिक हस्तियों ने शोक व्यक्त करके परिवार के साथ अपनी संवेदना जताई थी.
पूज्यनीय नंद किशोर गोयनका जी अग्रोहा धाम के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे. वैश्य समाज के संरक्षक के रूप में उन्होंने हिसार और पूरे हरियाणा की कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया. श्री नंद किशोर गोयनका का जन्म 28 सितंबर 1930 को हिसार के आदमपुर कस्बे के गांव सदलपुर में हुआ था. उनका पूरा जीवन समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित था. वो सच्चे गौ सेवक थे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सच्चे स्वयंसेवक के रूप में उनका राष्ट्र-प्रथम का संकल्प आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहा है.
श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन की खबर से परिवार, मित्रों, शुभचिंतकों और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई थी. उन्हें एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले, परिवार के मजबूत स्तंभ और मूल्यों को सर्वोपरि रखने वाले व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है.
हरियाणा के अग्रोहा में नंद किशोर गोयनका के नाम पर 100 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा. एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इसका ऐलान किया. पिताजी श्री नंद किशोर गोयनका की अंत्येष्टि के बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि यहां 100 करोड़ की लागत से पिताजी की याद में एक यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी.