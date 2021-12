पीएम मोदी को मिला एक और अंतरराष्ट्रीय सम्मान, इस देश ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के एक नाम एक और अंतरराष्ट्रीय सम्मान जुड़ गया है और पड़ेसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेल जी खोरलो (Ngadag Pel gi Khorlo) से पीएम मोदी को नवाजा है. इसकी जानकारी भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग (Lotay Tshering) ने दी और बताया कि भूटान के सर्वोच्च सम्मान के लिए पीएम मोदी के नाम की घोषणा होने के बाद बहुत प्रसन्नता हुई.

भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया है कि देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किए जाने के फैसले से हम काफी खुश हैं. पीएमओ भूटान की ओर से ट्वीट में कहा गया, 'भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ सालों में बिना शर्त दोस्ती निभाई है और कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के दौरान बेहद मदद की है. पीएम मोदी को एक आध्यात्मिक इंसान के तौर पर देखा है. आप इस सम्मान के हकदार हैं. भूटान के लोगों की ओर से बधाई.'

Overjoyed to hear His Majesty pronounce Your Excellency Modiji’s @narendramodi name for the highest civilian decoration, Ngadag Pel gi Khorlo.https://t.co/hD3mihCtSv@PMOIndia@Indiainbhutan pic.twitter.com/HdZm5GozAR

