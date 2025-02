'पीएम मोदी तो मेरे बड़े भाई हैं...', भारत आकर किस देश के प्रधानमंत्री ने कही ये बात

नई दिल्ली के भारत मंडपम में सोल लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण में चीफ गेस्ट के तौर पर आए भूटान के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मैं दुनिया के सबसे महान नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेतृत्व के बारे में सीखूंगा. पीएम मोदी जी, मैं आपमें एक बड़े भाई की छवि देखता हूं, जो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं और मेरी मदद करते हैं.

भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने भाषण के दौरान कहा,'मैं पहले ही यह साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने लीडरशिप के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, मैं इसके लिए शायद ही योग्य हूं, मैं यहां एक स्टूडेंट के तौर पर आया हूं. यह एक बेहतरीन मौका है क्योंकि मैं दुनिया के सबसे महान नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेतृत्व के बारे में सीखूंगा.'

#WATCH | Delhi: At the SOUL Leadership Conclave, Bhutan PM Tshering Tobgay says, "I want to make it clear from the very beginning that I have no lessons about leadership, I am hardly qualified for it, I have come here as a student...This is an ideal opportunity because I will be… pic.twitter.com/TNqGn5yiU1

