बीड़ी पर सियासी बवाल… कब हुई देश में एंट्री और भारत कैसे बन गया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक?

बुधवार (3 सितंबर) को जीएसटी रिफॉर्म के बाद बीड़ी के दामों में कमी आई तो केरल कांग्रेस ने बिहार चुनाव को लेकर बिहारियों पर बीड़ी से तंज कस दिया. अब जैसे ही केरल कांग्रेस का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लिया और कांग्रेस को घेर लिया. बीजेपी ने कहा ये बिहारियों का अपमान है. इसके पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी का अपमान किया था और अब बिहारियों का अपमान किया है. बीड़ी पर घमासान बढ़ते देख केरल कांग्रेस ने पोस्ट डिलीट कर यूटर्न मारा. बिहार चुनाव में बीड़ी की सियासत सुलगनी शुरू हो चुकी है. अब ये शायद चुनाव के बाद ही बुझेगी. इस बीच चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत में पहली बार बीड़ी कब आई?

भारत में बीड़ी का आगमन 1600 के दशक में हुआ. भारत में बीड़ी पुर्तगाली लेकर आए थे. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में तंबाकू उद्योग का वैज्ञानिक विकास 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ. वर्ष 1787 में कलकत्ता बॉटनिकल गार्डन की स्थापना के साथ बीड़ी और तंबाकू उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों की नींव रखी गई थी. इसके बाद वर्जीनिया तंबाकू जैसी उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों की खेती की दिशा में प्रयोग शुरू हुए.

भारत में सबसे पहले कहां शुरू हुई तंबाकू की खेती?

भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती पूसा (बिहार) और गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में आरंभ की गई. साल 1920 में काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में वर्जीनिया तंबाकू की व्यावसायिक खेती की शुरुआत हुई. इसके बाद भारत में तंबाकू उत्पादन को नई दिशा मिली. 1930 के दशक तक भारत ने वैश्विक तंबाकू मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर ली थी. भारतीय तंबाकू की गुणवत्ता और मात्रा ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अच्छी पैठ बना ली जिसके चलते इसका निर्यात भी बढ़ा.इस बढ़ती सफलता के साथ सरकार ने तंबाकू पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) लगाना शुरू किया जो आज भी राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक बना हुआ है.

गुजरात में सूखा के बाद बीड़ी निर्माण ने दिया बड़ा रोजगार

गुजरात में 1899 का भीषण सूखा इस बदलाव का एक अहम मोड़ साबित हुआ. आजीविका की तलाश में हजारों परिवारों को पलायन करना पड़ा और इस समय बीड़ी निर्माण ने उन्हें एक सुलभ कम लागत वाला रोजगार मुहैया कराया. यह लघु उद्योग धीरे-धीरे झुग्गी बस्तियों और ग्रामीण घरों में गहराई तक पैठ बना चुका था. द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक बीड़ी निर्माण भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक व्यापक घरेलू उद्योग बन चुका था. इस प्रक्रिया में रेलवे के विस्तार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. तंबाकू की आपूर्ति आसान हो गई और बीड़ी का वितरण बड़े पैमाने पर संभव हो सका. साथ ही, इसी दौर में बीड़ी ब्रांडों का ट्रेडमार्कीकरण (Trademarking) शुरू हुआ, जिसने इसे एक संगठित बाज़ार का रूप देना शुरू किया.

बीड़ी के सामाजिक प्रसार के पीछे ये थी बड़ी वजह

बीड़ी के प्रसार का एक सामाजिक कारण भी था। पहले गांवों में हुक्का पीना आम बात थी लेकिन इसमें जाति और धर्म से जुड़ी शुद्धता की अवधारणाएं अक्सर समस्या बन जाती थीं लोग एक-दूसरे का झूठा हुक्का नहीं पीना चाहते थे. बीड़ी ने इस सामाजिक बाधा को तोड़ा क्योंकि यह व्यक्तिगत धूम्रपान का एक सरल और स्वच्छ विकल्प था. किसी को अब साझा हुक्का नहीं पीना पड़ता था. इसने धूम्रपान को व्यक्तिगत बना दिया और सामाजिक दूरी या भावना आहत होने की समस्या को हल किया.

महात्मा गांधी के आंदोलन से मिली धार

महात्मा गांधी के 1920 में शुरू किए गए 'स्वदेशी आंदोलन' के परिणामस्वरूप बीड़ी को और बढ़ावा मिला. शिक्षित वर्ग ने सिगरेट छोड़ कर बीड़ी की ओर रुख किया, जिससे बीड़ी उद्योग का दायरा ग्रामीण और निम्न-मध्यम वर्ग से भारतीय अभिजात वर्ग तक फैल गया. बीड़ी कारोबार ने अनौपचारिक शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पकड़ बना ली, क्योंकि धूम्रपान की आदत शहरों से दूर-दराज के गांवों और कस्बों तक फैल गई. जैसे-जैसे राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम में एकजुट हुआ, बीड़ी उद्योग भारतीय समाज के सभी वर्गों को शामिल करने लगा. अपने आविष्कार के लगभग 150 वर्षों और बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने के एक सदी से भी कम समय में, बीड़ी उद्योग वास्तव में विकसित हुआ.

भारत दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पाद और तीसरा बड़ा निर्यातक

भारत तंबाकू और बीड़ी उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है. बीड़ी का उत्पादन मुख्य रूप से पूर्वी, उत्तरी और उत्तर-पूर्वी भारत में होता है. WHO के अनुसार, भारत में 19% पुरुष, 2% महिलाएं, और कुल 10.7% वयस्क धूम्रपान करते हैं, जबकि 21.4% वयस्क धुआं रहित तंबाकू का सेवन करते हैं. जो दिखाता है कि भारत में धुआं रहित तंबाकू की अधिक लोकप्रियता है. बीड़ी पर दैनिक खर्च का औसत मासिक आंकड़ा 284.1 करोड़ रुपये तक पहुंचता है. हालांकि सरकार ने उच्च करों और कड़े नियमों के माध्यम से नियंत्रण के प्रयास किए हैं, फिर भी भारत दुनिया में तंबाकू और बीड़ी का एक बड़ा उपभोक्ता बना हुआ है.

भारत में कहां बनती है बीड़ी, क्या है इसकी प्रक्रिया?

भारत में मुख्य रूप से बीड़ी का उत्पादन मध्य प्रदेश,पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में किए जाते हैं. इसमें से अधिकांश राज्यों के में बीड़ी बनाने का काम मजदूरों को उनके घरों पर ही दिया जाता है. यहां महिलाएं और बच्चे घरों में बीड़ी बनाने का काम करते हैं. WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में बीड़ी का वार्षिक उत्पादन लगभग 550 अरब बीड़ी प्रति वर्ष है.

कैसे बनती है बीड़ी? जानिए इसकी पूरी प्रक्रिया

सबसे पहले तेंदू के पत्तों को इकट्ठा किया जाता है

इन पत्तों को पानी में भिगो दिया जाता है

भिगोने के बाद तेंदू के पत्तों को सुखाया जाता है

फिर तेंदू के पत्तों को सही आकार और आकृति में काटना होता है

अब तेंदू के पत्तों को रोल करना होता है

इस तंबाकू पाउडर से रोल भरना और लपेटना

फिर उन्हें विनाइल पैकेट में पैक करना

तंबाकू से मिलता है लगभग 46 मिलियन लोगों को रोजगार

भारत में तंबाकू उद्योग लगभग 45.7 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार देता है, जिसमें तेंदू पत्ता तोड़ने वाले, बीड़ी बनाने वाले, और फैक्टरी मजदूर शामिल हैं. इस उद्योग का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में फैला हुआ है. बीड़ी निर्माण का काम अक्सर घर से, बिना पर्याप्त बुनियादी ढांचे और स्वच्छता सुविधाओं के किया जाता है और इसमें गरीब महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हैं. यह उद्योग वर्षों से उनकी आजीविका का एक प्रमुख स्रोत रहा है. सरकार भी बीड़ी उद्योग की रोज़गार सृजन में भूमिका को स्वीकार करती है यही वजह है कि अब तक इस पर किसी बड़े कर या उपकर में वृद्धि से परहेज किया गया है.

