Yes Bank Case: Yes Bank मामले में CBI का एक्शन, विनोद गोयनका और शाहिद बलवा के ठिकानों पर मारा छापा

Yes Bank Case: डीएचएफएल- यस बैंक धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने बड़ी कार्रवाई की है. CBI ने मुंबई और पुणे में इस मामले से संबंद्ध संदिग्ध लोगों के आठ ठिकानों और कार्यालयों पर छापेमारी की. इस मामले में CBI शाहिद बलवा और विनोद गोयनका के परिसरों की तलाशी ले रही है.

इस छापेमारी के दौरान इनके ठिकाने से कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं. गौरतलब है कि हाल ही में सीबीआई ने इस मामले से जुड़े बिल्डर संजय छाबड़िया को भी गिरफ्तार किया था.

Yes Bank fraud case | CBI is conducting searches at eight locations in Mumbai and Pune at residences and offices of the suspects in the case. Recently, CBI arrested builder Sanjay Chabria

— ANI (@ANI) April 30, 2022