फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के, अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा ये बड़ा सम्मान

Operation Sindoor: केंद्र ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 13 अधिकारियों को युद्ध सेवा पदक 26 अधिकारियों को वायु सेना पदक और चार वायु सेना अधिकारियों के साथ दो वरिष्ठ सेना अधिकारियों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा. इसमें ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होने वाले जवान भी हैं.
Vir Chakra Award: देशभर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही है. इससे एक दिन पहले यानि की आज केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है. इस घोषणा में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले सेना के जवान भी शामिल हैं जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा. भारतीय वायु सेना के 13 अधिकारियों को युद्ध सेवा पदक, 26 अधिकारियों को वायु सेना पदक और चार वायु सेना अधिकारियों के साथ दो वरिष्ठ सेना अधिकारियों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा.
किसे मिलेगा वीर चक्र अवार्ड?
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को जो जख्म दिया था उसे सालों- साल पाकिस्तान याद रखेगा. संघर्ष के दौरान भारतीय सेना के साहसिक प्रदर्शन को दुनिया भर में सराहना मिली. संघर्ष के दौरान अपनी जान की बाजी लगाने वाले ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू, ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा, ग्रुप कैप्टन अनिमेष पटनीम, ग्रुप कैप्टन कुणाल कालराविंग, कमांडर जॉय चंद्र. स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार, स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह, स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर सिंह ठाकुर को वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर और अन्य अभियानों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तीन अग्निवीरों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा.
भारतीय वायु सेना के 26 अधिकारियों और वायुसैनिकों को वायु सेना पदक (वीरता) से सम्मानित किया गया, जिनमें वे लड़ाकू पायलट शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर लक्ष्यों को भेदने के मिशन में भाग लिया था। वे अधिकारी और सैनिक भी शामिल हैं जिन्होंने S-400 और अन्य वायु रक्षा प्रणालियों… pic.twitter.com/Z0svHgBqDo
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2025
इन्हें मिलेगा शौर्य चक्र सम्मान
इस लिस्ट में लेफ्टिनेंट कर्नल नीतेश शुक्ला, मेजर भार्गव कलिता, मेजर आशीष कुमार, मेजर आदित्य प्रताप, सूबेदार शमशेर सिंह, लांस नायक राहुल सिंह सहित आठ कर्मियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक वीरता पुरस्कार विजेताओं की सूची में 4 कीर्ति चक्र, 4 वीर चक्र और 8 शौर्य चक्र शामिल हैं. इसके अलावा भारतीय वायु सेना के 26 अधिकारियों और वायुसैनिकों को वायु सेना पदक (वीरता) से सम्मानित किया गया.
