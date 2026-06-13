Assam Plane Crash: असम से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है. असम के जोरहाट में वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया है. बताया जा रहा है कि मिलिट्री बेस के अंदर लैंडिंग के बाद विमान में आग लग गई. आग लगने से पहले ही विमान लैंड कर चुका था, जिसके बाद एयरबेस में तुरंत इमरजेंसी कार्रवाई शुरू की गई, राहत और बचाव कार्य जारी है.
भारतीय वायुसेना का विमान असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. अभी इस हादसे की पूरी जानकारी का इंतजार है. pic.twitter.com/lcEfSDuQRK
IAF अधिकारियों के मुताबिक, जोरहाट एयर फोर्स स्टेशन पर भारतीय वायु सेना के AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, दुर्घटना वाली जगह पर आग बुझाने का काम चल रहा है. फिलहाल दुर्घटना का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, और किसी के हताहत होने या घायल होने के बारे में भी अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है. इस हादसे के बाद वायुसेना ने एक बयान जारी करके कहा आज IAF के एक AN-32 विमान के साथ दुर्घटना हुई है और जानकारी मिलने पर आगे अपडेट दिया जाएगा.
एंटोनोव An-32 एक मजबूत, ट्विन-इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो भारतीय वायु सेना के लिए एक भरोसेमंद और अहम विमान (वर्कहॉर्स) की भूमिका निभाता है. इसे सबसे पहले सोवियत संघ में खास तौर पर भारत की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया था और भारतीय वायु सेना ऐसे लगभग 100 विमानों का बेड़ा संचालित करती है.
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