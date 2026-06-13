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असम के जोरहाट एयरबेस पर हादसा, लैंडिंग के दौरान वायुसेना का AN-32 विमान क्रैश, लगी आग

Assam Plane Crash: असम से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है. असम के जोरहाट में वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया है. लैंडिंग के बाद विमान में आग भी लग गई.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 13, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:45 AM IST
असम के जोरहाट एयरबेस पर हादसा, लैंडिंग के दौरान वायुसेना का AN-32 विमान क्रैश, लगी आग

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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