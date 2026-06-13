IAF अधिकारियों के मुताबिक, जोरहाट एयर फोर्स स्टेशन पर भारतीय वायु सेना के AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, दुर्घटना वाली जगह पर आग बुझाने का काम चल रहा है. फिलहाल दुर्घटना का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, और किसी के हताहत होने या घायल होने के बारे में भी अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है. इस हादसे के बाद वायुसेना ने एक बयान जारी करके कहा आज IAF के एक AN-32 विमान के साथ दुर्घटना हुई है और जानकारी मिलने पर आगे अपडेट दिया जाएगा.