पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में गूंजेगा 'वंदे मातरम', सुवेंदु सरकार ने जारी किया आदेश

Suvendu Government: पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सीएम ने पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना जरूरी करने का आदेश जारी किया है. पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाना पहले से ही जरूरी कर दिया गया था. ये नया नियम सरकारी मॉडल मदरसों (इंग्लिश मीडियम) से लेकर सभी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मदरसों पर समान रूप से लागू होगा.

वंदे मातरम गाना अनिवार्य है

इसे लेकर मदरसा एजुकेशन के डायरेक्टर ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य में माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत आने वाले सभी मदरसों सरकारी मॉडल मदरसे, सहायता प्राप्त मदरसे, मंजूर MSKS, मंजूर SSKS और मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसे में क्लास शुरू होने से पहले, प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य है.

स्कूलों में गाना जरूरी था

पिछले हफ्ते, अपने पहले फैसलों में नई सुवेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य भर के सभी स्कूलों में वंदे मातरम के सभी छह छंद गाना जरूरी कर दिया था, ऑर्डर में कहा गया था कि स्टूडेंट्स को सुबह की असेंबली के दौरान अपनी क्लास शुरू करने से पहले राष्ट्रगीत गाना होगा.

CM सुवेंदु अधिकारी ने एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा था कि पिछले निर्देश को पलटते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी स्कूलों के लिए तुरंत प्रभाव से स्कूल असेंबली या सुबह की प्रार्थना के दौरान क्लास शुरू होने से पहले भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना जरूरी कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सभी छह छंद गाना जरूरी

फरवरी में केंद्र सरकार ने इसे देश के राष्ट्रगान, जन गण मन के बराबर दर्जा दिया, जिससे यह जरूरी हो गया कि सभी सरकारी और स्कूल इवेंट्स में राष्ट्रगान के साथ सभी छह छंद गाए जाएं. कई राज्यों में इस आदेश का पालन होते हुए भी देखा गया था.