वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान

VD Satheesan: केरलम के विधानसभा चुनाव के नतीजों के 10 दिन बाद कांग्रेस ने सीएम का ऐलान कर दिया है. वीडी सतीशन केरल के नए सीएम होंगे. पिछले 10 दिनों से केरलम के अगले सीएम को लेकर काफी चर्चा हो रही थी.
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VD Satheesan: केरलम के विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी. इसके बाद से लगातार केरलम के नए सीएम को लेकर चर्चा हो रही थी. इस चर्चा पर विराम लग गया है. कांग्रेस ने सीएम का ऐलान कर दिया है, वीडी सतीशन केरलम के नए सीएम होंगे.साल 2021 में वीडी सतीशन केरल में विपक्ष के नेता बनाए गए थे. विपक्ष में रहकर भी वो लगातार जनता की आवाज उठाते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब कांग्रेस ने उनपर भरोसा जताते हुए सीएम बनाया है.
घर पर शुरू हुआ जश्न
चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद कांग्रेस ने सीएम के नाम का ऐलान किया है. इस बार के विधानसभा चुनाव में सतीशन परावुर विधानसभा से विधायक चुने गए हैं. केरलम कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं. कांग्रेस द्वारा वीडी सतीशन को केरल का मुख्यमंत्री घोषित किए जाने पर उनके घर पर जश्न शुरू हो गया है. उनके समर्थकों और परिजनों में उत्साह का माहौल है.
Thiruvananthapuram: Celebrations begin at the residence of VD Satheesan as Congress names him the Chief Minister of Keralam. pic.twitter.com/OT0tJabMmm
थोड़ी देर बाद वीडी सतीशन राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे. वीडी सतीशन के नाम के ऐलान के बाद केरलम कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ ने कहा, "ये बहुत अच्छा फैसला है, हम फैसले का स्वागत करते हैं. वहीं कांग्रेस नेता दीपा दास मुंशी ने कहा कि मैं केरलम जा रही हूं, अजय और मुकुल जी भी वहां जाएंगे, हम सभी MLA से मिलकर बहुत सारी फॉर्मैलिटीज फाइनल करेंगे, हम सभी पार्टी हाईकमान के फैसले के साथ हैं, सभी लोग पार्टी के साथ खड़े रहेंगे.
Congress leader Deepa Das Munshi says, "I am going to Keralam. Ajay ji and Mukul ji will also be travelling there. We will meet all the MLAs to finalise a lot of formalities. We all stand with the decision made by the party high command. Everyone will stand… pic.twitter.com/erQRuvT2G6
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