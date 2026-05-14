Advertisement
trendingNow13216647
Hindi Newsदेशवीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान

वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान

VD Satheesan: केरलम के विधानसभा चुनाव के नतीजों के 10 दिन बाद कांग्रेस ने सीएम का ऐलान कर दिया है. वीडी सतीशन केरल के नए सीएम होंगे. पिछले 10 दिनों से केरलम  के अगले सीएम को लेकर काफी चर्चा हो रही थी.

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 14, 2026, 01:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान

VD Satheesan: केरलम के विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी. इसके बाद से लगातार केरलम के नए सीएम को लेकर चर्चा हो रही थी. इस चर्चा पर विराम लग गया है. कांग्रेस ने सीएम का ऐलान कर दिया है, वीडी सतीशन केरलम के नए सीएम होंगे.साल 2021 में वीडी सतीशन केरल में विपक्ष के नेता बनाए गए थे. विपक्ष में रहकर भी वो लगातार जनता की आवाज उठाते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब कांग्रेस ने उनपर भरोसा जताते हुए सीएम बनाया है. 

घर पर शुरू हुआ जश्न

चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद कांग्रेस ने सीएम के नाम का ऐलान किया है. इस बार के विधानसभा चुनाव में सतीशन परावुर विधानसभा से विधायक चुने गए हैं. केरलम कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं. कांग्रेस द्वारा वीडी सतीशन को केरल का मुख्यमंत्री घोषित किए जाने पर उनके घर पर जश्न शुरू हो गया है. उनके समर्थकों और परिजनों में उत्साह का माहौल है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा

थोड़ी देर बाद वीडी सतीशन राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे. वीडी सतीशन के नाम के ऐलान के बाद केरलम कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ ने कहा, "ये बहुत अच्छा फैसला है, हम फैसले का स्वागत करते हैं. वहीं कांग्रेस नेता दीपा दास मुंशी ने कहा कि मैं केरलम जा रही हूं, अजय और मुकुल जी भी वहां जाएंगे, हम सभी MLA से मिलकर बहुत सारी फॉर्मैलिटीज फाइनल करेंगे, हम सभी पार्टी हाईकमान के फैसले के साथ हैं, सभी लोग पार्टी के साथ खड़े रहेंगे. 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

VD Satheesan

Trending news

कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
VD Satheesan
कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
Bengal
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान
VD Satheesan
वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान
नौतपा से पहले बरसे बादल, UP में आंधी-तूफान से 94 की मौत; खौलते समंदर ने बढ़ाई टेंशन!
El Nino
नौतपा से पहले बरसे बादल, UP में आंधी-तूफान से 94 की मौत; खौलते समंदर ने बढ़ाई टेंशन!
पीएम की अपील पर कारों का काफिला सब घटा रहे थे, मुख्यमंत्री साहब को देख चौंक गए सभी
devendra fadnavis news
पीएम की अपील पर कारों का काफिला सब घटा रहे थे, मुख्यमंत्री साहब को देख चौंक गए सभी
दिखने लगा PM की अपील का असर, कई राज्यों में आधा हुआ CM का काफिला
PM Modi appeal
दिखने लगा PM की अपील का असर, कई राज्यों में आधा हुआ CM का काफिला
CM नहीं तो कोई पद नहीं...केरलम में कांग्रेस ने वेणुगोपाल की जगह सतीशन को क्यों चुना?
Kerala News
CM नहीं तो कोई पद नहीं...केरलम में कांग्रेस ने वेणुगोपाल की जगह सतीशन को क्यों चुना?
22 साल, 54 विदेश यात्राएं और एक सवाल! BJP ने राहुल से मांगा पाई-पाई का हिसाब
BJP
22 साल, 54 विदेश यात्राएं और एक सवाल! BJP ने राहुल से मांगा पाई-पाई का हिसाब
NEET-UG पेपर लीक पूरी चेन आ गई सामने! राजस्थान तक कैसे पहुंचा प्रश्नपत्र?
NEET
NEET-UG पेपर लीक पूरी चेन आ गई सामने! राजस्थान तक कैसे पहुंचा प्रश्नपत्र?
मच्छरों को भी पसंद है बियर? वैज्ञानिकों की स्टडी ने खोला बड़ा राज
Mosquitoes
मच्छरों को भी पसंद है बियर? वैज्ञानिकों की स्टडी ने खोला बड़ा राज