'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी?

Supreme Court: शादी-विवाह में लोग खूब पैसे खर्च करते हैं. शादियों में दिए जाने वाले दहेज की हमेशा से चर्चा होती रही है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि शादी ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गई है.
Supreme Court: आपने अक्सर देखा होगा कि लोग शादी-विवाह काफी धूमधाम से करते हैं. देश के कई हिस्सों में दहेज प्रथा का भी प्रचलन है, हालांकि इससे निजात पाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, इसके बावजूद भी इसपर रोक नहीं लग पा रही है, इन सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दहेज से जुड़ी क्रूरता की कड़ी निंदा की है, इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने दुख जताया है कि शादी का पवित्र बंधन अफसोस की बात है कि सिर्फ एक कमर्शियल लेन-देन बनकर रह गया है.
खत्म हो सकती है शादी की पवित्रता
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी चेतावनी दी है कि दहेज की बुराई शादी की पवित्रता को खत्म करती है और महिलाओं पर सिस्टमिक ज़ुल्म और गुलामी को बढ़ावा देती है. दहेज की मांग और मौतों पर कड़ी फटकार लगाते हुए, जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि एक “सख्त और रोकने वाला न्यायिक जवाब” जरूरी है ताकि यह साफ संदेश दिया जा सके कि न तो कानून और न ही समाज ऐसी बर्बरता को बर्दाश्त करेगा.
गिरफ्तार करने का आदेश
बेंच ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में अपनी पत्नी की दहेज हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत रद्द कर दी और उसे तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी, असल में, एक पवित्र और नेक इंस्टीट्यूशन है जो आपसी भरोसे, साथ और सम्मान पर बनी है. हालांकि, हाल के दिनों में, यह पवित्र रिश्ता दुख की बात है कि सिर्फ़ एक कमर्शियल लेन-देन बनकर रह गया है, दहेज की सामाजिक बुराई, असल में सोशल स्टेटस दिखाने और पैसे के लालच को पूरा करने का एक जरिया बन गई है. दहेज की वजह से होने वाली क्रूरता या मौतें “समाज की सामूहिक अंतरात्मा का अपमान हैं.
गारंटी का करते हैं उल्लंघन
दहेज हत्या सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ अपराध है. ऐसे घिनौने अपराध इंसानी इज्जत की जड़ पर हमला करते हैं और आर्टिकल 14 (बराबरी) और 21 (जीवन और आजादी) के तहत मिली संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करते हैं. साथ ही चेतावनी दी कि न्यायिक नरमी अपराधियों को हिम्मत देती है और न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा कम करती है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट मृतक के पिता की उस अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के 9 जनवरी के उस आदेश के खिलाफ उसके पति को जमानत देने का आदेश दिया गया था. महिला की मौत 5 जून, 2023 को हुई थी और 4 महीने के अंदर उसकी मौत हो गई.
