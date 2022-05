Operation All Out से बौखलाए आतंकी, सुरक्षाबलों के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा

Terrorists Furious With Operation All Out: खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों की बड़ी साजिश का खुलासा किया है. आतंकी सुरक्षाबलों और उनके वाहनों को निशाना बनाने की फिराक में हैं.