नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया और राहुल गांधी के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज

2000 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में हड़पने के आरोप को लेकर, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर फैसला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनाया जाएगा.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:37 AM IST
National Herald Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट शनिवार 29 नवंबर को ये आदेश सुनाएगी कि क्या नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं. इस हाई प्रोफाइल मामले में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे सहित अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (PMLA) के तहत आरोपी बनाया गया है.

अब आगे क्या होगा?
विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने 7 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखे थे, जब अदालत द्वारा केस रिकॉर्ड के निरीक्षण के बाद ईडी ने अतिरिक्त स्पष्टीकरण पेश किए थे.
अदालत ने उस समय कहा था कि लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों, कथित किराया रसीदों और फंड फ्लो पैटर्न की डिटेल्ड जांच जरूरी है, तभी ये तय किया जा सकेगा कि अभियोजन शिकायत पीएमएलए के तहत संज्ञान लेने की कानूनी कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं.

ईडी का आरोप क्या है?
ईडी का आरोप है कि कांग्रेस के टॉप लीडर्स ने शाजिश रचकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की संपत्तियों पर महज 50 लाख रुपये में नियंत्रण हासिल कर लिया. इसके लिए 'यंग इंडियन' नाम की कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी मेजॉरिटी के हिस्सेदार हैं.

कांग्रेस ने आरोपों को खारिज किया था
ईडी ने ये भी दावा किया है कि 'फर्जी लेन-देन' के जरिए सालों तक एडवांस रेंट पेमेंट दिखाए गए और कथित तौर पर नकली किराया रसीदों का इस्तेमाल किया गया, ताकि धन के प्रवाह को संदिग्ध तरीकों से एक दिशा में ले जाया जा सके. हालांकि कांग्रेस नेताओं ने आरोपों को “अभूतपूर्व” और “असंगत” बताते हुए खारिज किया है, उन्होंने कहा है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उठाया गया है.

2012 में तूल पकड़ा था मामला
नेशनल हेराल्ड से जुड़े विवाद ने 2012 में जोर पकड़ा था, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में शिकायत दायर कर आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने एजेएल के अधिग्रहण में धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात किया है. अब सबकी निगाहें शनिवार पर टिकी हैं, जब अदालत यह तय करेगी कि ईडी की चार्जशीट पर विधिवत संज्ञान लिया जाएगा या नहीं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

NATIONAL HERALDNational Herald casesonia gandhiRahul GandhiED

