कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल, रिपोर्ट ने खोल डाली पोल

Jammu Kashmir: पाकिस्तान में अज्ञात कब्रों को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है. अलगाववादी समूह इसे लेकर लगातार सुरक्षा बलों पर निशाना साधते रहे हैं. अब इन कब्रो के लेकर SYSF ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसने कई झूठ का पर्दाफाश किया है.
Trending Photos
Jammu Kashmir Unknown Graves: देशभर में कश्मीर अक्सर चर्चाओं में बना रहता है, इन दिनों कश्मीर भीषण बारिश से जूझ रहा है, इसी बीच एसवाईएसएफ की रिपोर्ट ने कश्मीर में अज्ञात कब्रों की सच्चाई को उजागर किया है. काफी लंबे समय से अलगाववादी समूह और सीमा पार उनके समर्थक इन कब्रों को लेकर सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं. उनका कहना है कि ये कब्रें उन लोगों की है जिन्हें जवानों ने गायब कर दिया था और बाद में उन्हें मार डाला था. हालांकि अब रिपोर्ट ने कई बड़े खुलासे करते हुए बताया गया है कि ये कब्रें किसकी है. आइए जानते हैं इसके विस्तार के साथ.
किसकी है कब्रें?
कश्मीर में लंबे समय से इन कब्रों का मुद्दा चलता आ रहा है. ऐसे में SYSF ने बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और गंदेरबल जिलों में 373 कब्रिस्तानों पर गहन शोध किया और पाया कि ये कब्रें विदेशी आतंकवादियों की हैं, जो नियंत्रण रेखा (LoC) पार करके भारत में घुसपैठ करते थे. अलगावादी समूह दशकों से ये कहते हुए आया है कि ये कब्रें उन निर्दोष नागरिकों की हैं, जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों ने जबरन गायब किया या हिरासत में मार डाला, इसका खूब दुष्प्रचार भी किया जाता रहा है.
क्यों रखा जाता था अज्ञात नाम
ये आतंकवादी हिज़्बुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों से जुड़े थे. इनके पास अपनी कोई पहचान नहीं होती थी. इन कब्रों का नाम अज्ञात इसलिए भी रखा गया है क्योंकि जिन आतंकियों की मौत हो जाती थी उनकी पहचान करना काफी मुश्किल होता था. यह जानबूझकर नहीं किया जाता था, बल्कि सेना के जवानों के पास कोई दस्तावेज नहीं होता था, ऐसे में ये कदम उठाया जाता था.
पाकिस्तान करने लगा दुष्प्रचार
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन कब्रों का दुष्प्रचार पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर किया, साल 1990 के दशक में घाटी का संघर्ष पूरी तरह से बदल गया. पाकिस्तान ने बड़ी साजिश की और हिज़्बुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों को समर्थन दिया, इसके बाद इन्होंने विदेशी आतंकवादियों को कश्मीर भेजना शुरू किया इन लोगों ने कश्मीर में अराजकता फैलाई और हिंसा की. साथ ही साथ चरमपंथी विचारधाराएं फैलाई जिससे स्थानीय लोग प्रभावित हुए. जब सेना के साथ मुठभेड़ में ये मारे गए तो पहचान न होने की वजह से इन्हें अज्ञात जगहों पर दफना दिया गया. इसके बाद पाकिस्तान ने अज्ञात कब्रों की कहानी बनाकर भारत को बदनाम किया. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इसका दुष्प्रचार किया और इसे नरसंहार बताया.
पहले भी हुई है पुष्टि
SYSF की रिपोर्ट बताती है कि ये कोई नरसंहार नहीं था बल्कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद था. पाकिस्तान का डीप स्टेट दुष्प्रचार के जरिए कश्मीर में अस्थिरता पैदा करता रहा, इससे पहले जम्मू-कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग ने साल 2011 में इसकी पुष्टि की थी कि यहां पर जो अज्ञात कब्रें आतंकवादियों की थीं. जिनमें विदेशी आतंकवादी भी शामिल थे.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.