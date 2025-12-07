Advertisement
trendingNow13032684
Hindi Newsदेश

मुंबई की मतदाता सूची में बड़ा खेल? 4 वार्डों में अचानक बढ़ गए 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटर, तो कहीं लापता हो गए मतदाता

BMC Voter List Controversy: मुंबई महानगरपालिका के होने वाले चुनाव से पहले जारी वोटर लिस्ट में बड़ा घालमेल देखने को मिला है. पता चला है कि 4 वार्डों में अचानक 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटर बढ़ गए हैं. जबकि कई वार्डों में मतदाताओं की संख्या घट गई है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 07, 2025, 07:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंबई की मतदाता सूची में बड़ा खेल? 4 वार्डों में अचानक बढ़ गए 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटर, तो कहीं लापता हो गए मतदाता

How Voters Suddenly Increased in 4 BMC Wards:  मुंबई महानगरपालिका (BMC) के लिए जल्द होने वाले चुनावों के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है. इस सूची के सामने आते ही राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में खलबली मच गई है. लिस्ट से पता चला है कि शहर के 4 वार्डों में मतदाताओं की संख्या एकाएक करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ गई है. बाकी जगहों पर करीब 12 फीसदी की दर से वोटर बढ़े हैं. ऐसे में इन वार्डों में इतने मतदाता कहां से आ गए, यह सवाल सबके जेहन में कौंध रहा है. 

4 वार्डों में अचानक कैसे बढ़ गए इतने वोटर?

राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) के आंकड़ों के मुताबिक, मुंबई के कुल मतदाताओं की संख्या में 2017 के मुकाबले 12.67% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि यह बढ़ोतरी पूरे शहर में समान नहीं है. शहर के चार वार्ड ऐसे हैं जहां मतदाताओं की संख्या में असामान्य रूप से तेज उछाल देखने को मिला है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई में मतदाताओं की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी वार्ड 48 (मालवणी) में हुई हैं. वहां पर मतदाताओं की संख्या पहले 29,697 थी, जो अब बढ़कर 49,775 हो गई है. यानी करीब 67.6% की छलांग इस वार्ड ने मारी है. दूसरा नंबर वार्ड 33 (मालाड–माध) का आता है. इस वार्ड में वोटरों की संख्या में 54.1% की वृद्धि दर्ज हुई. यहां पर 25,590 मतदाता थे, जो अब बढ़कर 39,424 हो गए हैं. 

इन वार्डों से लापता हो गए मतदाता

जबकि वार्ड 163 में 51.8% की बढ़ोतरी हुई है. इस वार्ड में मतदाताओं की संख्या 30,926 से बढ़कर 46,941 हो गई है. वार्ड 157 में भी लगभग 50.8% की वृद्धि देखी गई है. वहां पर आंकड़ा 38,198 से बढ़कर 57,612 तक पहुंच गया है.

जहां कुछ इलाकों में मतदाताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है. वहीं मुंबई के 24 वार्ड ऐसे भी हैं जहां वोटरों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. माना जा रहा है कि इसके पीछे बड़े स्तर पर चल रहे पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स, झुग्गी पुनर्वास योजनाएं और लोगों के दूसरे इलाकों में पलायन जैसे कारण हो सकते हैं. 

वोटर लिस्ट में इस खेल की जांच की उठी मांग

इस असमान बढ़ोतरी ने राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बदलाव केवल जनसंख्या वृद्धि का नतीजा नहीं है. इसके पीछे कई और कारण हो सकते हैं. उन्होंने मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रियाओं और नाम जोड़ने–हटाने की प्रक्रिया की गहराई से जांच की मांग की है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, यह ड्राफ्ट सूची जनता के लिए जारी कर दी गई है. राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) के मुताबिक, लोग इसमें अपने नाम, पते और विवरण की जांच कर सकते हैं.  अगर उनकी डिटेल में कोई गलती पाई जाती है तो वे अपना दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसके बाद ही अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी. जिसके बाद पता चलेगा कि यह बढ़ोतरी प्राकृतिक जनसांख्यिकीय बदलाव है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Mumbai News

Trending news

मुंबई के 4 वार्डों में अचानक कैसे बढ़ गए 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटर? कहीं मतदाता गायब
Mumbai News
मुंबई के 4 वार्डों में अचानक कैसे बढ़ गए 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटर? कहीं मतदाता गायब
एयरपोर्ट्स पर बैग्स के अंबार, चेक इन काउंटर्स पर भारी भीड़, सदमा बना 'इंडिगो संकट'
IndiGo crisis
एयरपोर्ट्स पर बैग्स के अंबार, चेक इन काउंटर्स पर भारी भीड़, सदमा बना 'इंडिगो संकट'
पैसेंजर्स की परेशानी घटी या बढ़ी, इंडिगो क्राइसिस के बीच रविवार को कैसे हैं हालात?
IndiGo
पैसेंजर्स की परेशानी घटी या बढ़ी, इंडिगो क्राइसिस के बीच रविवार को कैसे हैं हालात?
IndiGo संकट से निपटने के लिए अब तक सरकार ने क्या किया? 8 प्वाइंट्स में जानें डिटेल
IndiGo crisis
IndiGo संकट से निपटने के लिए अब तक सरकार ने क्या किया? 8 प्वाइंट्स में जानें डिटेल
गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, पीड़ित किसानों से होगी मुलाकात
Arvind Kejriwal
गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, पीड़ित किसानों से होगी मुलाकात
कहा था पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की आपबीती सुन रो देंगे!
Sunali Khatun
कहा था पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की आपबीती सुन रो देंगे!
ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
IndiGo crisis
ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
Goa
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई
West Bengal
चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Sunali Khatun
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?