DNA: मंदिर में 'VIP कल्चर' से अदालत भी परेशान,भगवान के घर में आम और खास का भेद क्यों?

Indian Temples VVIP Darshan: भारत में तीर्थस्थानों पर हजारों की भीड़ और अपने अराध्य के दर्शन के लिए घंटों का इंतजार कोई नई बात नहीं है और ना ही लंबी कतारों के बीच मंदिर पहुंचते ही विशेष लाइन से दर्शन करने वाली वीआईपी श्रद्धा नई है. कभी ओहदे और कभी धन की वजह से वीआईपी को भगवान के सुलभ दर्शन हो जाते हैं. याद कीजिए हो सकता है आपके साथ भी कभी मंदिर में ऐसा हुआ है. जब आप कई घंटों से कतार में लगे हों और कोई वीआईपी या हजार रुपये की पर्ची कटवाने वाला संपन्न व्यक्ति सीधे भगवान के सामने जाकर खड़ा हो गया है. आपका मन ये देखकर खिन्न हुआ होगा.लेकिन इसे व्यवस्था का हिस्सा मानकर आप चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर पाए होंगे.

लेकिन अब मद्रास हाईकोर्ट ने इस वीआईपी दर्शन पर कठोर​ टिप्पणी है. मद्रास हाईकोर्ट ने पैसे लेकर करवाए जाने वाले दर्शन पर क्या कहा. कभी 500 कभी हजार और कभी 10 हजार की पर्ची काटकर वीआईपी दर्शन और पूजन करवाने वाले मंदिरों ने वीआईपी दर्शन बरकरार रखने के लिए क्या तर्क दिया है और कतारों में लगा आम श्रद्धालु वीआईपी दर्शन को किस नजर से देखता . लेकिन सबसे पहले जानिए मद्रास हाईकोर्ट ने वीआईपी दर्शन पर क्या क्या सवाल खड़े किए हैं.

मद्रास हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन मंदिरों में वीआईपी दर्शन के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने पूछा-VIP दर्शन की क्या जरूरत है. भगवान के सामने सभी समान हैं.

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हाईकोर्ट ने कहा, मंत्री और विधायक यह न समझें कि वे किसी भी समय मंदिर पहुंच जाएंगे और भगवान उनका इंतजार कर रहे होंगे. अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि मंदिरों में ऐसे VIP दर्शन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जिससे दूसरे श्रद्धालुओं को इंतजार करना पड़े.

अदालत ने टिप्पणी की हिंदू मंदिरों में पैसे लेकर VIP दर्शन कराना गलत और भेदभावपूर्ण है. अदालत ने वीआईपी दर्शन पर राज्य सरकार की दलील को भी खारिज कर दिया.

राज्य सरकार ने कहा था कि VIP दर्शन व्यवस्था समाप्त करने से मंदिरों को राजस्व का नुकसान होगा. अदालत इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद करेगी.

अदालत वीआईपी दर्शन के खिलाफ जिस याचिका की सुनवाई कर रही थी, उसमें कहा गया है कि पैसे देकर जल्दी दर्शन की व्यवस्था आर्थिक और वर्गीय भेदभाव पैदा करती है और सनातन धर्म में धन देकर विशेष दर्शन का कोई प्रावधान नहीं है.

कतारों में लगे लोग चाहते हैं कि भगवान के सामने सबको समान समझा जाए और वीआईपी दर्शन सही परिपाटी नहीं है.लेकिन मंदिर प्रशासन के वीआईपी दर्शन के पीछे कई तर्क हैं. मंदिर प्रशासन का कहना है कि VIP या विशेष दर्शन से मिलने वाली राशि का उपयोग मंदिरों के निर्माण, मरम्मत, सुविधाओं और विकास कार्यों में किया जाता है.

कई बार बड़े मंदिर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल चलाते हैं. इसके अलावा दूसरे सामाजिक कार्य किए जाते हैं.पर्ची के शुल्क का उपयोग ऐसे कामों में भी किया जाता है.

एक और तर्क दिया जाता है कि जब लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो अलग-अलग कतारें और दर्शन श्रेणियां बनाने से भीड़ को व्यवस्थित करना आसान हो जाता है. मंदिर प्रशासन का कहना है कि सांसद, मंत्री, न्यायाधीश या अन्य उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए सम्मानस्वरूप अलग व्यवस्था रखी जाती है.

और बुजुर्ग विकलांग या वो लोग जो लंबी कतार में खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए विशेष दर्शन व्यवस्था राहत का काम करती है.

वीआईपी दर्शन के समर्थकों का तर्क है कि कोई भी श्रद्धालु VIP दर्शन लेने के लिए मजबूर नहीं है. सामान्य दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, यानी समर्थक कह रहे हैं कि VIP या विशेष दर्शन का उद्देश्य भेदभाव करना नहीं, बल्कि भीड़ प्रबंधन, मंदिर विकास और विशेष जरूरत वाले लोगों को सुविधा देना है.

लेकिन जो लोग मंदिरों की कतारों में लगे हुए हैं. उनका मानना है कि मंदिरों को मिलने वाले दान और चढ़ावे से भी मंदिरों की देखरेख की जा सकती है और जरूरतमंदों को दर्शन मंदिर प्रशासन बगैर पर्ची कटवाए भी करवा सकता है. अगर पर्ची सिस्टम खत्म होगा तो भगवान के गरीब लेकिन जरूरतमंद भक्तों का भला हो जाएगा. आज आपको ये भी जानना चाहिए भारत के कुछ बड़े मंदिर पर्ची कटवाकर कितना लाभ कमा रहे हैं.

साल 2018 में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने श्रीवानी ट्रस्ट के जरिए एक योजना शुरू की, जिसके तहत जो भक्त 10,000 रुपये या उससे अधिक दान देता है, उसे ब्रेक दर्शन टिकट मिलती है, जिसके ऊपर 500 रुपये प्रति व्यक्ति एंट्री शुल्क अलग से लगता है. एक परिवार से अधिकतम 9 व्यक्ति यानी प्रति बुकिंग 94,500 रुपये तक खर्च हो सकता है. 5 वर्षों यानी 2018 से 2023 के बीच श्रीवानी ट्रस्ट को इस योजना से 880 करोड़ रुपये प्राप्त हुए. यह अकेले VIP दर्शन पर्ची की कमाई है.

हिमाचल के माता चिंतपूर्णी मंदिर में 5 लोगों के लिए 1,100 रुपये VIP शुल्क के साथ पर्ची कटती है. भीड़ वाले दिनों में अतिरिक्त 500 रुपये लेकर लगभग 1 करोड़ की कमाई 100 दिनों में की जाती है.

काशी विश्वनाथ मंदिर में VIP दर्शन के लिए 300 रुपये से 1,000 रुपये तक शुल्क लिया जाता है, जिससे अनुमानित आय लगभग 200 करोड़ है.

इसके अलावा वैष्णो देवी मंदिर में विशेष पास प्रणाली के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में लगभग ₹130 करोड़ की कमाई हुई है.

अब केदारनाथ में भी VIP दर्शन के नियम बदल गए हैं. अब 1100 रुपये शुल्क देकर मंदिर समिति से आधिकारिक पर्ची लेनी होगी, तभी विशेष दर्शन की सुविधा मिलेगी. मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंदिरों में इसी पर्ची वाले दर्शन को, वीआईपी दर्शन को गलत कहा है. वीआईपी दर्शन और पर्ची वाले दर्शन को समानता के आधार के खिलाफ बताया है. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, जब मंदिर में वीआईपी दर्शन विवाद कोर्ट में पहुंचा हो.

इससे पहले दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देशभर के मंदिरों में VIP दर्शन व्यवस्था खत्म करने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया कि पैसे देकर जल्दी दर्शन कराना आम श्रद्धालुओं के साथ भेदभाव है. लेकिन जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि VIP दर्शन का मुद्दा नीतिगत मामला है. इस पर फैसला मंदिर प्रशासन और सरकारों को करना चाहिए. यानी कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया.

सितंबर 2025 में उज्जैन के महाकाल मंदिर में VVIP प्रवेश को लेकर विवाद हुआ, लेकिन हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया. अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित HPC ने बांके बिहारी मंदिर में VIP स्लिप सिस्टम पूरी तरह बंद कर दिया.

इसके अलावा अयोध्या के श्रीराम मंदिर में भी सुगम दर्शन और सामान्य दर्शन की व्यवस्था की है. दोनों निःशुल्क हैं. देश के कई बड़े मंदिर जहां हजारों लाखों भक्त पहुंचते हैं, उन्होंने वीआईपी दर्शन और पर्ची दर्शन पर रोक लगा रखी है.