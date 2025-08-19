केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज

Netaji Subhash Chandra Bose: केरल की चौथी कक्षा की किताब में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर गलत जानकारी छपी. सरकार ने गलती सुधार दी, जिम्मेदार पर कार्रवाई का ऐलान किया और संशोधित संस्करण SCERT वेबसाइट पर जारी कर दिया गया.
Subhash Chandra Bose: केरल में चौथी कक्षा की किताब के मसौदे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर एक बड़ी गलती सामने आई है. किताब में गलत लिख दिया गया कि नेताजी अंग्रेजों से डरकर जर्मनी चले गए थे. जैसे ही यह बात सार्वजनिक हुई, विपक्षी दल और कई संगठन सरकार पर निशाना साधने लगे. लोगों ने सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर भी विरोध जताया. वहीं राज्य सरकार ने तुरंत सफाई दी और कहा कि गलती सुधार दी गई है. साथ ही जिम्मेदार पैनल सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सही जानकारी के साथ किताब का नया संस्करण जारी कर दिया गया है.
दरअसल, चौथी कक्षा के पर्यावरण अध्ययन विषय की शिक्षकों की संशोधित पुस्तिका (टीचर्स हैंडबुक) में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर गलत जानकारी लिख दी गई थी. उसमें लिखा था कि बोस अंग्रेजों से डरकर जर्मनी भाग गए थे. जैसे ही यह बात सामने आई, विवाद खड़ा हो गया और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों तक चर्चा होने लगी.
सरकार की सफाई और कार्रवाई
राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए स्वीकार किया कि हैंडबुक में “ऐतिहासिक अशुद्धि” हुई थी. उन्होंने साफ कहा कि यह गलती केरल राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के एक सदस्य की वजह से हुई. सरकार ने तुरंत SCERT को निर्देश दिया कि वह इस गलती को सुधारे और किताब को सही तथ्यों के साथ फिर से प्रकाशित करे. मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि इस चूक के लिए जिम्मेदार पैनल सदस्य को भविष्य में किसी भी शैक्षणिक कार्य से दूर रखा जाएगा.
विपक्ष और एबीवीपी का हमला
आरएसएस से जुड़ी छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा. एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव श्रवण बी राज ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि CPI(M) का एजेंडा है. उन्होंने कहा कि वामपंथी दल हमेशा से ही इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते रहे हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि कई अन्य किताबों में झारखंड और असम जैसे राज्यों के नक्शे तक से छेड़छाड़ की गई है. एबीवीपी का आरोप है कि वामपंथी दल देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं.
क्या है मौजूदा स्थिति?
सरकार का कहना है कि गलती सुधार दी गई है और संशोधित संस्करण SCERT की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. यानी अब छात्रों और शिक्षकों के पास सही जानकारी वाली किताब मौजूद है. हालांकि, इस विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक झुकाव के चलते इतिहास की किताबों में बार-बार बदलाव किए जा रहे हैं और इसका असर आने वाली पीढ़ियों की सोच पर पड़ सकता है.
