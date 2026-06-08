/2021 में चुनावी हिंसा में मारे गए BJP के पीड़ितों को न्याय, परिजनों को नौकरी देगी सुवेंदु सरकार

पश्चिम बंगाल लंबे समय से चुनावी हिंसा की घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है. हालांकि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद भी कुछ इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आईं, लेकिन इस बार घटनाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम बताई गई. दिलचस्प बात यह रही कि हालिया घटनाओं में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ भी हिंसा की शिकायतें दर्ज की गईं. इससे साफ है कि चुनावी टकराव का मुद्दा अब भी राज्य की राजनीति में पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.