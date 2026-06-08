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2021 में चुनावी हिंसा में मारे गए BJP के पीड़ितों को न्याय, परिजनों को नौकरी देगी सुवेंदु सरकार

पश्चिम बंगाल की 2021 चुनावी हिंसा के पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत मिली है. राज्य सरकार ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है. जानिए इस फैसले की पूरी जानकारी, पात्रता और राजनीतिक असर.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 08, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:57 AM IST
2021 में चुनावी हिंसा में मारे गए BJP के पीड़ितों को न्याय, परिजनों को नौकरी देगी सुवेंदु सरकार
Image Credit: AI Generated Photo

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