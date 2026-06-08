/2021 में चुनावी हिंसा में मारे गए BJP के पीड़ितों को न्याय, परिजनों को नौकरी देगी सुवेंदु सरकार

पश्चिम बंगाल सरकार ने 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में जान गंवाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है. रविवार को कोलकाता के न्यू टाउन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि मृत भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जून महीने के दौरान ऐसे 315 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिनके सदस्य चुनाव बाद हुई हिंसा में मारे गए थे.
सरकार ने केवल नौकरी देने का ही नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत देने का भी फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से पांच लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी. सरकार का कहना है कि जिन परिवारों ने राजनीतिक हिंसा में अपने प्रियजनों को खोया, उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना प्रशासन की जिम्मेदारी है.
2026 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने 2021 की चुनावी हिंसा का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था. उस समय सुवेंदु अधिकारी ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर मृतक कार्यकर्ताओं के परिवारों को मुआवजा और सरकारी सहायता दी जाएगी. अब सरकार इस घोषणा को अपने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है.
2021 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद राज्य के कई इलाकों से हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं. उस दौर में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर हमले, तोड़फोड़ और झड़पों की खबरों ने राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी थी. इसी घटनाक्रम की जांच के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पश्चिम बंगाल में कानून के शासन के बजाय शासक के कानून जैसी स्थिति दिखाई दे रही है.
राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासन ने 2021 की चुनावी हिंसा से जुड़े मामलों की समीक्षा शुरू की है. सरकार के मुताबिक अब तक 458 नई जांचें शुरू की जा चुकी हैं. इसके अलावा 181 नए एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जबकि 59 ऐसे मामलों को दोबारा खोला गया है जिनमें पहले अंतिम रिपोर्ट दाखिल हो चुकी थी. सरकार का दावा है कि पुराने मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और दोषियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं.
पश्चिम बंगाल लंबे समय से चुनावी हिंसा की घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है. हालांकि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद भी कुछ इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आईं, लेकिन इस बार घटनाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम बताई गई. दिलचस्प बात यह रही कि हालिया घटनाओं में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ भी हिंसा की शिकायतें दर्ज की गईं. इससे साफ है कि चुनावी टकराव का मुद्दा अब भी राज्य की राजनीति में पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.