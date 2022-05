West Bengal Politics: TMC में शामिल हुए BJP के 'अर्जुन', जानें किस बात से थे नाराज

Arjun Singh Joins TMC: पश्चिम बंगाल में बीते विधान सभा चुनाव के बाद से भाजपा के लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है. भाजपा के कई नेता पार्टी से नाता तोड़कर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं. इस कड़ी में आज रविवार को एक और बड़े नेता का नाम शामिल हो गया है. राज्य में भाजपा के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने पार्टी से नाराजगी के चलते टीएमसी का दामन थाम लिया है.

BJP Lok Sabha MP Arjun Singh joins TMC in the presence of party's general secretary Abhishek Banerjee in Kolkata pic.twitter.com/gDVL5XiHGG

टीएमसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, 'बंगाल भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष और बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह का अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस परिवार में गर्मजोशी से स्वागत किया. वह आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में हमारे साथ शामिल हुए.'

Warmly welcoming former Vice President of @BJP4Bengal and MP from Barrackpore, Shri @ArjunsinghWB into the All India Trinamool Congress family.

He joins us today in the presence of our National General Secretary Shri @abhishekaitc. pic.twitter.com/UuOB9yp9Xo

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 22, 2022