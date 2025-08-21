देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
DNA मित्रों, आज हम सबसे पहले ऑपरेशन मैहर का वीडियो विश्लेषण करने जा रहे हैं. ऑपरेशन मैहर, सनातन पर सदी के सबसे बड़े हमले का सबूत है. ऑपरेशन मैहर जो एक हिंदू बहुल देश में, हिंदुओं की आस्था पर चोट का सबसे सशक्त प्रमाण है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 21, 2025, 11:35 PM IST
Operation Maihar: मित्रों आज हम आपको बताएंगे की देश में कैसे औरंगजेब वाली कट्टरपंथी सोच चुपचाप अपना विस्तार कर रही है. हमने ये शोर बहुत सुना है कि देश में अल्पसंख्यक खतरे में हैं. लेकिन आज हम आपको बताएंगे और सिर्फ बताएंगे ही नहीं दिखाएंगे भी की देश में बहुसंख्यक भी खतरे में हैं. हम बताएंगे की कैसे औरंगजेब वाली कट्टरपंथी सोच बहुसंख्यकों के लिए खतरा बन गई है.

आज हम विस्तार से बताएंगे की कैसे धार्मिक उन्माद से भरी इस कट्टरपंथी सोच ने मंदिरों में देवी-देवताओं की प्रतिमा को खंडित कर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई. ये 200 या 300 साल पहले नहीं हुआ. ये सबकुछ पिछले चंद सालों में हुआ है. आज हम आपको बताएंगे की कैसे कट्टरपंथी उन्मादियों ने मंदिरों को कबाड़ रखने की जगह बना दिया. हम आज इतिहास के किसी अत्याचारी शासक की किताबी कहानी नहीं दिखा रहे हैं. हम जो आपको दिखा और बता रहे हैं वो पिछले कुछ सालों में हमारी आंखों के सामने हुआ है. आज हम आपको विस्तार से बताएंगे की कैसे अतिक्रमण कर मंदिरों का स्वरूप बदलने की साजिश हुई. ये सबकुछ दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर मैहर में हुआ है. 

औरंगजेब वाली कट्टरपंथी सोच 

मंदिर हैं लेकिन भगवान की प्रतिमा गायब हो गई. ये खतरनाक उन्मादी सोच है जो पवित्र प्रतिमाओं को खंडित कर देती है. ये औरंगजेब वाली कट्टरपंथी सोच है जो दूसरे धर्म की आस्था का सम्मान नहीं करती है. इसलिए कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के आस्था स्थल को अपवित्र कर दिया. मित्रों ये औरंगजेब के काल की कहानी नहीं है. ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश की कहानी भी नहीं है. ये मैहर की कहानी है. इस कट्टरपंथी, उन्मादी  विचारधारा के विश्लेषण के लिए सबसे पहले हमें सनातन में मैहर का महत्व समझना होगा. मध्य प्रदेश के सतना में विंध्य पर्वतमाला की गोद में बसे मैहर के धार्मिक महत्व को ऐसे समझ सकते हैं कि

इसे माई का हार यानी मां का हार माना. मान्यता है कि माता सती के गले का हार यहां गिरा था. इसलिए ये शहर शक्ति-पीठ के तौर पर प्रसिद्ध है.
इसे 51 शक्ति-पीठों में से एक माना जाता है.

बस 12 मंदिर बचे

इस शहर के कण-कण में सनातन की आस्था के प्रतीक बसे हैं. देशभर से श्रद्धालु धर्मनगरी मैहर में मां शारदा का आशीर्वाद लेने आते हैं. लेकिन आज आपको जानकर क्षोभ होगा, आक्रोश होगा कि इस धर्मनगरी में औरगंजेब वाली मानसिकता ने सोची समझी साजिश के तहत सनातन के पवित्र स्थलों अपवित्र किया. कट्टरपंथियों ने तालिबान की तरह तोप चलाकर मूर्तियों को नहीं तोड़ा, उन्हें गायब कर दिया. इन धार्मिक उन्मादियों ने सिर्फ मंदिर ही नहीं बेहद शातिराना तरीके से मंदिरों भी को गायब कर दिया.

मित्रों, सनातन आस्था पद्धति में अपने ईष्ट का मंदिर सरोवर किनारे बनाने की परंपरा रही है. मैहर में भी गर्वधा तालाब और संकटा तालाब के किनारे 20 से ज्यादा मंदिर बनाए गए थे. लेकिन जब तालाब के आसपास कट्टरपंथियों ने बस्ती बसाई तो मंदिरों के अस्तित्व पर संकट आ गया. बस्ती बसाने के बाद धार्मिक उन्मादियों ने बहुसंख्यकों के उपासना स्थलों को अपवित्र करने, उनपर कब्जा करने और उन्हें ध्वस्त करने की सोची समझी साजिश शुरू की.

ऑपरेशन मैहर जैसे कितने कांड हो रहे है?

आज गर्वधा और संकटा तालाब के किनारे बने 20 से ज्यादा मंदिरों में से सिर्फ 12 मंदिर ही बचे हैं. बाकी मंदिर देखते-देखते गायब हो गए. प्रशासन मौन रहा. सरकार की आंख बंद रही. सनातन की विरासत लुप्त हो गई और किसी ने कार्रवाई नहीं की. सवाल तक नहीं पूछा. यानी हमारे देश में मंदिर के नाम पर राजनीति तो हुई और हो रही है. लेकिन मैहर के गायब किये जा रहे सदियों पुराने मंदिरों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया.

धार्मिक स्वतंत्रता चैंपियन क्लब क्यों खामोश है?

जो लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं, आज हम उनसे कहेंगे कि उन्हें मैहर जाना चाहिए. इन्हें देखना चाहिए कि जिन्हें ये असुरक्षित बता रहे हैं, वो कैसे दूसरों को भयभीत कर रहे हैं. ये कैसे असुरक्षित लोग हैं जो बहुसंख्यकों के मंदिरों को ही गायब कर देते हैं. भगवान की प्रतिमा को खंडित कर देते हैं. मित्रों सोचिए अगर इनके धर्मस्थल की एक भी ईंट हिल गई होती तो आज धार्मिक स्वतंत्रता का चैंपियन क्लब सड़क पर उतर आता. देश का अल्पसंख्यक आज खतरे में आ गया होता. सड़क से संसद तक शोर होता.

लेकिन दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर मैहर में देवताओं की प्रतिमा खंडित कर दी गई तो धार्मिक स्वतंत्रता चैंपियन क्लब खामोश है. मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता चैंपियन क्लब को ये तस्वीर नहीं दिखती है. आज हमने इसी खामोशी को तोड़ने के लिए ये विषय विश्लेषण के लिए चुना है. आप भी आज इन तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर  अल्पसंख्यक खतरे में हैं का शोर करनेवाले धार्मिक स्वतंत्रता चैंपियन क्लब के सदस्यों को टैग करें और उनसे सवाल पूछे की मैहर की तरफ उनकी नज़र क्यों नहीं जाती. मैहर पर वो आंख-नाक-कान क्यों बंद कर लेते हैं

आज धार्मिक स्वतंत्रता चिंतक क्लब को हम ये भी बताना चाहते हैं कि मैहर में औरंगजेब के वैचारिक वंशजों ने पहले तो मंदिरों को गायब किया और जो मंदिर गायब नहीं हुए उन्हें ऐसा बना दिया कि वहां आस्तिकों का पहुचंना मुश्किल हो गया.

मंदिर में शराब की बोतल, मंदिर के पास शौचालय 

मंदिर में शराब की बोतल, मंदिर के पास शौचालय. ये जानकर हर आस्तिक का मन आक्रोशित होगा. ये पाप उन लोगों ने किया जिन्हें अच्छी तरह मालूम है कि पूजा के लिए पवित्रता कितनी जरूरी है. इसलिए आज हर सनातनधर्मी का यही सवाल है कि सदभाव की बात करनेवाले धार्मिक स्वतंत्रता के चैंपियन इन कट्टरपंथियों से सवाल क्यों नहीं पूछते. उन्हें क्यों नहीं समझाते की दूसरों के धर्म की पवित्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितना इनके लिए है.

'हिंदुस्तान में भी मंदिर गायब कर दिये जा रहे हैं'

मित्रों मैहर के मंदिरों में दिखे ये हालात दो सौ-तीन सौ साल पुराने इतिहास के नहीं बल्कि हाल ही के दिनों के हैं. ये आज के भारत में हो रहा है. आज के हिंदुस्तान में भी मंदिर गायब कर दिये जा रहे हैं और आपको पता तक नहीं चल रहा. हम आपको फिर कहेंगे कि ये मुगल काल या उससे पहले के मुस्लिम शासनकाल की कहानी नहीं है. मैहर में जो हुआ है वो पिछले चंद सालों में हुआ है और ऐसी सरकारों के रहते हुए हुआ है जिन्हें हिंदू हितैषी कहा जाता है.

मित्रों वो सोच कितनी विषैली है जो अपने उपासना स्थल को तो साफ-सुथरा रखती है, लेकिन दूसरे धर्मों के आस्था स्थलों को गंदगी का अंबार बना देती है. इस विषैली सोच की साजिश यही थी कि गंदगी से परेशान हिंदू अपने धर्मस्थलों से मुंह मोड़ लें और फिर ये औरंगजेब वाली सोच मंदिरों का स्वरूप बदल दे उनका नाम और निशान मिटा दे. यानी ये देवालय में शौचालय वाली साजिश थी. जिसे आज ज़ी न्यूज़ बेनकाब कर रहा है.

बेशक औरंगजेब को इतिहास में दफ्न हुए 300 साल से ज्यादा का समय हो चुका है. लेकिन उसकी हिंदू विरोधी सोच आज भी मैहर के धार्मिक उन्मादियों की सोच में जिंदा है. मित्रों इतिहासकार सतीश चंद्र और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च बताते हैं कि औरंगज़ेब ने सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कराया. हालांकि मंदिरों की संख्या पर सहमति नहीं है

ठीक ऐसे ही मैहर में कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया. अमेरिकी इतिहासकार ऑड्री ट्रूश्के ने कहा है कि औरगंजेब ने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा. मैहर के कट्टरपंथियों ने भी ठीक ऐसा ही किया है. इतिहास में दर्ज है कि औरंगजेब ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशव राय मंदिर, मध्य प्रदेश के सांची और उज्जैन के शिव मंदिरों को स्वरूप बदल दिया. उन्हें मंदिर से मस्जिद बना दिया गया.
मैहर में कट्टरपंथी भी मंदिरों का स्वरूप बदलने की यही साजिश रच रहे थे. कट्टरपंथियों को मालूम था कि वो ताकत से मंदिरों का स्वरूप नहीं बदल सकेंगे. इसलिए उन्होंने ये शातिराना साजिश रची. उन्होंने पहले अपनी बस्ती बनाई, फिर देव प्रतिमाओं के खंडित किया. फिर मंदिरों मंदिरों पर कब्जा करने की साजिश हुई.

अफगानिस्तान, पाकिस्तान,  बांग्लादेश के बाद भारत के दर्जनों शहरों में मंदिर टूटे

मित्रों जो मैहर में हो रहा है वो सनातनधर्मियों के साथ पहली बार नहीं हुआ है. यही पाकिस्तान में हो चुका है. यही बांग्लादेश में हो चुका है. यही अफगानिस्तान में हो चुका है. हम यहां आपको बताना चाहेंगे कि रिपोर्ट के मुताबिक 1947 में आजादी के समय पाकिस्तान में कुल 428 मंदिर थे और तब मैहर में तालाब किनारे 20 से ज्यादा मंदिर थे. पाकिस्तान में 428 में से 410 मंदिर अब नहीं हैं तो मैहर में भी कई मंदिर गायब हो चुके हैं. पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ दिया गया या इनका स्वरूप बदल दिया गया. मैहर मे भी मंदिरों का अतिक्रमण कर उनका स्वरूप बदलने की साजिश हो रही है.

मित्रों इतिहासकार बताते हैं कि विभाजन के समय पाकिस्तान में हजारों की संख्या में मंदिरों को तोड़ा गया. उनका स्वरूप बदला गया. आज भारत के मैहर में भी यही हो रहा है. पाकिस्तान-अफगानिस्तान-बांग्लादेश ये वो देश हैं जहां कट्टरपंथी बहुमत में है. जहां हिंसक माहौल है. लेकिन मैहर तो हिंदुओं की धर्म नगरी है. यहां कानून व्यवस्था का भी सवाल नहीं है. लेकिन यहां भी वही हो रहा है जो पाकिस्तान-अफगानिस्तान में होता है. और इसकी वजह है कट्टरपंथी औरंगजेब वाली सोच.

आज भी डरते हैं बहुसंख्यक?

ये कट्टरपंथी सोच भूगोल देखकर नहीं माहौल देखकर पनपनती है. कट्टरपंथी सोच को जहां भी अपने अनुसार माहौल मिलता है ये अपना असर दिखाने लगती है. बेशक मैहर में इस सोच वालों की संख्या गिनती के मामले में अल्पसंख्यक वाली है. लेकिन इस कट्टरपंथी सोच ने बहुसंख्यकों को भयभीत कर दिया है.

मित्रों बात-बात पर असहिष्णुता का शब्द उछालने वाले, अल्पसंख्यकों के लिए देश के महौल को असुरक्षित बताने वाले आज खामोश हैं. मैहर में सनातनियों के साथ हो रही साजिश को देखने के लिए इनकी दूरदर्शी नज़र कमजोर हो जाती है. आप जानते ही है ऐसा क्यों हो रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पीड़ित सनातनी हैं. आज हम अपनी विश्लेषण से ऐसे लोगों की आंख खोलना चाहते है. लेकिन हम बताएंगे तब भी ये सुनेंगे नहीं. समझेंगे नहीं.

इसलिए आज सचेत होने की जरूरत है. ऐसे धार्मिक उन्मादियों और औरंगजेब के वैचारिक वंशजों को पहचनाने की जरूरत है. जरूरी है कि उनके अपराध को सामने लाया जाए और सनातन की विरासत को बचाया जाए.

