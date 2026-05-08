कश्मीर में ड्रग माफियाओं पर सबसे बड़ा वार! करोड़ों की संपत्तियां जब्त, कई तस्कर जेल भेजे गए

Jammu Kashmir Drug Trafficking Campaign News: जम्मू-कश्मीर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान जारी है. इस दौरान कश्मीर के 10 ज़िलों में बड़े पैमाने पर छापेमारी कार्रवाई की गई. इस कैंपेन का नाम '100-दिवसीय नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान' है. इस दौरान पुलिस ने श्रीनगर के चनापोरा और कमरवारी इलाकों में कुख्यात नशा तस्करों से जुड़ी 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की अचल संपत्तियां ज़ब्त कर ली गईं.

पुलिस ने आरोपियों के रिहायशी मकान किए जब्त

पुलिस ने आरोपी हुजैफ शब्बीर डार (निवासी बुदशाहनगर, चनापोरा) का दो-मंज़िला रिहायशी मकान (अटारी के साथ), जिसकी कीमत लगभग ₹1 करोड़ है, ज़ब्त कर लिया. हुजैफ पर चनापोरा पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत FIR नंबर 01/2024 दर्ज है. यह संपत्ति NDPS एक्ट की धारा 68-F के प्रावधानों के तहत ज़ब्त की गई.

एक और अहम कार्रवाई में, कमरवारी पुलिस चौकी ने कुख्यात नशा तस्कर बासित अहमद बाबा उर्फ ​​'ऐकान' (निवासी बरथाना, कमरवारी) का एक दो-मंज़िला रिहायशी मकान NDPS एक्ट, 1985 की धारा 68(F)(1) के प्रावधानों के तहत ज़ब्त कर लिया. इस अचल संपत्ति का अनुमानित बाज़ार मूल्य ₹1 करोड़ से ज़्यादा है.

अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए, श्रीनगर पुलिस ने छह मेडिकल दुकानों पर शिकंजा कसा. जो बिना वैध लाइसेंस के चल रही थीं और एक्सपायर्ड दवाएं बेच रही थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

मेडिकल दुकानों की जांच के लिए चला अभियान

श्रीनगर पुलिस ने ड्रग और खाद्य नियंत्रण विभाग के सहयोग से, शहर के कमरवारी और सफाकदल इलाकों में मेडिकल दुकानों और फार्मेसियों का एक व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया. कमरवारी इलाके में निरीक्षण के दौरान, पांच मेडिकल दुकानें गंभीर उल्लंघनों में शामिल पाई गईं, जिनमें एक्सपायर्ड दवाएं रखना/बेचना, अमान्य स्टॉक रखना और साइकोट्रोपिक पदार्थों से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन न करना शामिल था.

कानून के तहत तुरंत कार्रवाई करते हुए, अधिकारियों ने इन दुकानों को सील कर दिया. वहीं सफाकदल इलाके में, एक मेडिकल दुकान अमान्य लाइसेंस के साथ चलती हुई पाई गई. आगे की जांच में पता चला कि दुकान में रखी लगभग 90% दवाएं एक्सपायर हो चुकी थीं. पुलिस ने तुरंत उस मेडिकल दुकान को भी सील कर दिया.

कुलगाम पुलिस ने ज़िला प्रशासन के सहयोग से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, सरकारी ज़मीन पर बनी ₹80 लाख की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को तोड़ दिया. यह प्रॉपर्टी मुश्ताक अहमद भट नाम के एक ऐसे व्यक्ति की थी, जो NDPS एक्ट के तहत बार-बार अपराध करता रहा है.

ड्रग तस्करों की जमीन छीनी गई

प्रॉपर्टी को तोड़ने के अलावा, कुलगाम पुलिस ने देवसर इलाके में एक ड्रग पेडलर से ₹1 करोड़ की सरकारी ज़मीन भी वापस ले ली. वापस ली गई सरकारी ज़मीन का माप 05 कनाल 12 मरला है. बताया गया है कि यह ज़मीन शाहज़ाद अहमद पड्दार नाम के एक ड्रग पेडलर के अवैध कब्ज़े में थी. शाहज़ाद अहमद पड्दार मालवान का रहने वाला है और उसके खिलाफ FIR नंबर 40/2020 के तहत NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज है.

अनंतनाग में नशीले पदार्थों के सिंडिकेट को एक बड़ा झटका लगा, जहाँ पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग पेडलर जावेद अहमद राथर की लगभग ₹2.5 करोड़ की अचल संपत्ति ज़ब्त कर ली. जावेद अहमद राथर वाघामा का रहने वाला है और बिजबेहारा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 237/2021 के मामले में वांछित है. यह कार्रवाई NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई है.

ज़ब्त की गई संपत्ति में एक दो-मंज़िला रिहायशी मकान, 20 दुकानों वाला एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और 01 कनाल 06 मरला ज़मीन शामिल है. जब्त की गई संपत्ति का अनुमानित बाज़ार मूल्य लगभग ₹2.5 करोड़ है.

इस बीच, शोपियां पुलिस ने चार कुख्यात और आदतन ड्रग पेडलरों के खिलाफ 'नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम' (PIT NDPS एक्ट) 1988 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है.

ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की 'ज़ीरो-टॉलरेंस' नीति

पुलिस ने इस मामले में नदीम अहमद मीर, निवासी मेलहुरा ज़ैनापोरा, अजीद अहमद मीर, निवासी मेलहुरा ज़ैनापोरा, मोहम्मद आसिफ मीर, निवासी हरगाम केलर और मोहम्मद याकूब शाह, निवासी रावलपोरा शोपियां की आरोपियों के रूप में पहचान की है.

शोपियां पुलिस की ओर से तैयार विस्तृत रिपोर्ट जमा होने के बाद कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने इन लोगों को हिरासत में लेने के आदेश जारी किए. इसके बाद उन्हें जम्मू की सेंट्रल जेल कोट भलवाल में भेज दिया गया है.

यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की नशीले पदार्थों की तस्करी और व्यापार के प्रति 'ज़ीरो-टॉलरेंस' नीति के बारे में बताती है. साथ ही, घाटी से नार्को-आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के कश्मीर पुलिस के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है.