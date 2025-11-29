Advertisement
Indonesia Brahmos Missile: इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सज़ाफ़री सज़ाम सोएद्दीन भारत आए थे. वे दो दिनों तक रहे. इस दौरान वो दिल्ली में ब्रह्मोस उत्पादन इकाई भी गए. उन्होंने 'पाकिस्तान विध्वंसक' इस मिसाइल की क्षमताओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली. उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. दोनों समकक्षों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर लंबी-बातचीत हुई.

Nov 29, 2025, 12:23 AM IST
DNA: भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाकिस्तान में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा सबसे बड़ा मुस्लिम देश

Brahmos Missile: तेजस विमान हादसे के बाद वेपन लॉबी ने मेक इन इंडिया हथियारों के खिलाफ बहुत ही सुनियोजित तरीके से अफवाह-युद्ध शुरू किया था. प्रपंची पाकिस्तान और उसके वैचारिक मित्र "मिथ्या-ड्रोन" उड़ाने लगे थे. लेकिन उन अफवाहों पर अब ब्रह्मोस स्ट्राइक हो गई है.

जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को ध्वस्त किया था, उस ब्रह्मोस ने उनके प्रोपगेंडा को भी तहस-नहस कर दिया है. पाकिस्तान में तबाही मचाने वाले ब्रह्मोस पर अब दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने विश्वास जताया है. जिस ब्रह्मोस के नाम से पाकिस्तान परेशान हो जाता है, उसी मिसाइल को अब दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया भी भारत से खरीदने वाला है.

इंडोनेशिया के मंत्री आए थे भारत

इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सज़ाफ़री सज़ाम सोएद्दीन भारत आए थे. वे दो दिनों तक रहे. इस दौरान वो दिल्ली में ब्रह्मोस उत्पादन इकाई भी गए. उन्होंने 'पाकिस्तान विध्वंसक' इस मिसाइल की क्षमताओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली. उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. दोनों समकक्षों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर लंबी-बातचीत हुई. उस दौरान इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस खरीद को लेकर बात आगे बढ़ाई. इंडोनेशिया ब्रह्मोस के तीनों संस्करण जैसे थल, नौसेना और वायुसेना खरीदना चाहता है. लेकिन अभी उसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नेवी वर्जन चाहिए. 

सूत्र बता रहे हैं कि इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का ये सौदा 38 हजार 77 करोड़ रुपये का है. रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल के सौदे के लिए भारत अपने ही किसी राष्ट्रीय बैंक से लोन भी देने के लिए तैयार हो गया है.

लगेगी अंतिम मुहर

राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को उपहार के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल की रेप्लिका भेंट की. ये स्पष्ट संकेत है कि दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस सौदे पर बातचीत पूरी हो चुकी है. तकनीकी तौर पर रूस से हरी झंडी मिलते ही इस पर अंतिम मुहर लग जाएगी.

भारत और इंडोनेशिया के बीच जो अब तक कूटनीतिक संबंध था, अब वो एक पायदान और ऊपर पहुंच जाएगा. दोनों देशों में सैन्य संबंध भी प्रगाढ़ हो जाएंगे.  दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश का भारत से ब्रह्मोस खरीदना पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए बहुत बड़ा संदेश है. अब समझिए कि इंडोनेशिया ने कैसे पाकिस्तान की दुखती नस को धीरे से दबा दिया है.

मुस्लिम देशों को गोलबंद कर पाकिस्तान इस्लामिक मुल्कों का खलीफा बनना चाहता है. तुर्किए उसके पीछे खड़ा है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्किए ने सिर्फ इसलिए पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की थी, क्योंकि दोनों एक ही मजहबी कड़ी में बंधे हुए हैं. लेकिन जिस देश में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं. उस देश ने तुर्किए से हथियार नहीं खरीदा. पाकिस्तान से भी कोई मिसाइल नहीं खरीदी। इंडोनेशिया ने भारत पर विश्वास जताया है.

पाकिस्तान पर नहीं है ऐसी कोई मिसाइल

ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास मिसाइलें नहीं है. ऐसा भी नहीं है कि वो बेचना नहीं चाहता है. वो बाबर, शाहीन, गौरी जैसी मिसाइलों की ढिंढोरा पीटता है. लेकिन इंडोनेशिया ने उससे नहीं खरीदा. क्योंकि उसे पाकिस्तानी मिसाइल पर रत्तीभर भी विश्वास नहीं है.

'भारत की शक्ति' पर इंडोनेशिया ने आंख मूंदकर भरोसा किया. इंडोनेशिया अब फिलीपींस की तरह ही ब्रह्मोस से अपनी सुरक्षा करेगा. 2022 में फिलीपींस ने भारत से करीब 3 हजार करोड़ रुपये में ब्रह्मोस की 3 बैटरी खरीद थी. इसे उसने दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है. चाइनीज नेवी के खतरों से निपटने के लिए फिलीपींस ने जिस तरह ब्रह्मोस पर विश्वास किया था, उसी तरह अब चीन खिलाफ ही इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस के आसरे अपनी  ताकत बढ़ने में जुटा है.

चीन और इंडोनेशिया के बीच विवाद के केंद्र में नाटुना द्वीपसमूह है. यह दक्षिण चीन सागर के बिल्कुल दक्षिण में है. नाटुना के पास इंडोनेशिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र के एक हिस्से पर चीन भी अपना दावा करता है. दोनों देशों के बीच इसको लेकर टकराव की स्थिति बनती है. दक्षिण चीन सागर में नाटुना की रक्षा के लिए जब इंडोनेशिया के युद्धपोत पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात हो जाएगा तो चीन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले हजार बार सोचेगा.

ब्रह्मोस के कहर से नहीं उबर पाया पाकिस्तान

क्योंकि चीन को भी बहुत अच्छी तरह पता है कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में क्या किया था क्योंकि ये तो सर्वविदित है ही कि ब्रह्मोस की चोट से पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस तहस-नहस हो गया था. उस तबाही से पाकिस्तान अब तक नहीं उबर पाया है. रहीम यार खान एयरबेस अब भी बंद पड़ा है.

फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दूसरा ऐसा देश है, जो ब्रह्मोस खरीदने वाला है. इसके अलावा वियतनाम, मलेशिया, ब्राजील, अर्जेंनटीना, वेनेजुएला, सऊदी अरब, मिस्र जैसे देश हैं, जिन्होंने ब्रह्मोस खरीद में अपनी रुचि दिखाई है. ये तमाम देश ब्रह्मोस इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये विश्व की सबसे तेज और अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. इसकी रफ्तार 2.8 मैक यानी 3,450 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसकी रेंज 290 किलोमीटर है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये पूरी तरह परीक्षित भी है. 

भारत की बढ़ी ताकत

पिछले कुछ सालों से वैश्विक हथियार बाजार में भारत की ताकत बढ़ी है. पहले सिर्फ एक खरीदार के दौर पर भारत उसमें शामिल था. लेकिन अब एक हथियार विक्रेता देश के तौर पर भारत अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है.
स्वदेशी उत्पादन पर जोर देने के कारण भारत का हथियार आयात 9.3 प्रतिशत तक घटा है. आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में  23 हजार 622 करोड़ रुपये का हथियार निर्यात हुआ है. ये अच्छे संकेत इसलिए हैं क्योंकि ये पिछले साल की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है.  ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा, भारत छोटे हथियारों से लेकर उन्नत सिस्टम तक 80 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है.

यही कारण है कि वेपन लॉबी ने तेजस हादसे के बाद मेक इन इंडिया हथियारों के खिलाफ अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था. लेकिन जिस तरह इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस पर विश्वास जताया है, उससे पाकिस्तान और तुर्किए जैसे वैचारिक मित्रों की अफवाह तबाह हो गई है.

