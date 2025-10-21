बिहार की किचकिच से गुस्साए सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'

बिहार में सत्ताधारी भाजपा और जेडीयू के खिलाफ एकजुटता की कौन कहे, महागठबंधन आपस में ही एक नहीं है. कई सीटों पर उम्मीदवार आपस में ही लड़ रहे हैं. कांग्रेस और आरजेडी के रुख से नाराज होकर झारखंड में सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव से एग्जिट ले लिया है. कुछ दिन पहले ही उसने पड़ोसी राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए 6 सीटों का ऐलान भी कर दिया था. साफ है JMM की नाराजगी कितनी ज्यादा है. अब बिहार की इस किचकिच का असर पड़ोसी राज्य झारखंड में देखने को मिल सकता है. झामुमो ने बिहार में तवज्जो न मिलने से झारखंड में गठबंधन सहयोगी से हिसाब बराबर करने के संकेत दे दिए हैं.

हां, झामुमो ने कहा है कि राज्य में गठबंधन का फिर से मूल्यांकन करेगी. इस फैसले से साफ है कि इंडिया अलायंस में अंदरूनी दरार खतरनाक हो सकती है. हेमंत सोरेन बिहार में मिले 'धोखे' का बदला लेने के लिए राज्य की गठबंधन सरकार को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं. पार्टी के नेता कह रहे हैं कि झारखंड में हम गठबंधन धर्म निभाते हैं, आरजेडी को सम्मान देते हैं लेकिन बिहार में हमें इग्नोर कर दिया गया. दरअसल, झामुमो बिहार में 12 सीटें मांग रही थी.

झारखंड में बदलेंगे समीकरण?

एक्सपर्ट मान रहे हैं कि झारखंड की सरकार में समीकरण बदल सकते हैं. दोनों सहयोगी दल झारखंड की सोरेन सरकार का हिस्सा हैं. JMM के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड में कांग्रेस और RJD के साथ गठबंधन की समीक्षा करेगी और इस 'अनादर' का करारा जवाब देगी. राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि झारखंड में राजद कोटे से मंत्री संजय यादव से कुर्सी छीनी जा सकती है. झामुमो ने इसे जिस तरह से अपमान और इग्नोर से जोड़ा है, उसका असर झारखंड में दिखना तय है. पार्टी कह रही है कि वह झारखंड में आरजेडी को बराबर का दर्जा देती है लेकिन बिहार में उसे जूनियर दिखाने की कोशिश की गई. अगर कांग्रेस से झामुमो दूर हुआ तो यह इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा झटका होगा.

बिहार में 5-7 सीटों पर असर

सुदिव्य कुमार ने आरोप लगाया कि एक राजनीतिक साजिश के तहत आरजेडी और कांग्रेस ने झामुमो को चुनाव लड़ने से रोका. झामुमो इसका करारा जवाब देगी. झामुमो के साथ राजनीतिक खेल खेला गया... हम वहां किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे. इन चुनावों में झामुमो के महागठबंधन का हिस्सा न होने का खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा. समझा जा रहा है कि आरजेडी और झामुमो के साथ लड़ने से 5-7 सीटों पर जरूर फायदा दिखता.

दो दिन पहले ही झामुमो ने घोषणा की थी कि वह बिहार में छह सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती से चुनाव लड़ेगी. अब पड़ोसी राज्य में भी अलायंस में खलबली मच गई है.