दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया, जीतनराम मांझी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

Jitan Ram Manjhi: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है. इसबार भी सत्तारूढ़ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है. इस बीच, बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने ज़ी न्यूज के मंच से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 10, 2025, 10:13 PM IST
Bihar Chunav 2025 ZEE Media Conclave: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं और सत्तारूढ़ एनडीए तथा इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला होने वाला है. इसी बीच पटना में 'Zee Media'का कॉन्क्लेव आयोजित हुआ, जिसमें बिहार के कई बड़े नेता शामिल हुए. इस प्रोग्राम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम (हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा) पार्टी के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला.
 
केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दशरथ मांझी का जिक्र करते  हुए राहुल गांधी पर लगाया आरोप लगाया कि उन्होंने  भागीरथ मांझी को चाभी देकर लोगों को कंफ्यूज्ड ही नहीं किया, बल्कि भी झूठ भी फैला दिया. हम नेता ने कहा कि भागीरथ मांझी के पास पहले से ही अपना घर था.  उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ की खेती कर रही है और अवाम को गुमराह कर रही है.

'20 लाख रुपये अपने फंड से देने को तैयार हैं'

मांझी ने यह भी कहा कि अगर किसी के लिए मदद नहीं हुई तो वे व्यक्तिगत रूप से 20 लाख रुपये अपने फंड से देने को तैयार हैं, क्योंकि वे संसद सदस्य हैं और अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए काम करते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि भागीरथ मांझी ने यह सच सबके सामने कह दिया और झूठ की राजनीति को उजागर किया. इतना ही नहीं, मांझी ने ज़ी के मंच से कहा कि अगर किसी को मदद नहीं मिल रही है तो वे अपने फंड से जाति तौर पर 20 लाख रुपये देने को तैयार हैं. वे संसद सदस्य हैं और अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भागीरथ मांझी ने सच सामने लाकर झूठ की सियासत को बेनकाब कर दिया है.

दशरथ मांझी परिवार को लेकर जीतन राम मांझी का बयान

लोकसभा सदस्य जीतनराम मांझी ने कहा कि दशरथ मांझी के परिवार को लेकर फैलाई जा रही बातें पूरी तरह गलत हैं. उन्होंने बताया कि परिवार को पहले ही इंदिरा आवास योजना के तहत दो से तीन घर मिल चुके थे, लेकिन सियासत में फायदा उठाने के लिए चाभी देने का दिखावा किया गया. उन्होंने कहा कि परिवार को हेल्थ डिपार्टमेंट, पीडीएस और बीटीएमसी जैसी जगहों पर नौकरियां भी दी गई हैं, यानी सरकार हर तरह से उनकी मदद कर रही है. दशरथ मांझी के निधन पर उन्हें राजकीय सम्मान भी दिया गया था और मुख्यमंत्री ने इसका ध्यान रखा.  गया  से सांसद जीतन राम मांझी ने बताया कि वे जब उनके घर जाते थे तो 200 रुपये देते थे, लेकिन दशरथ मांझी 100 रुपये लौटा देते थे और कहते थे कि उन्हें इतनी रकम की जरूरत नहीं है. यह उनकी सादगी और ईमानदारी थी. लेकिन आज झूठी बातें बनाकर उनके परिवार का राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है.

'बिहार में एक तिहाई आबादी गरीब'

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि बिहार में नीतिश कुमार की सरकार लगातार काम कर रही है और इसमें कोई दोराय नहीं है. उन्होंने कहा कि बिहार की करीब 70 फीसदी आबादी गरीब है और सरकार उनके लिए मदद और अवसर देती जा रही है. जमीन और घर देने वाली योजनाओं में भी गरीबों को प्राथमिकता दी जा रही है. इंदिरा आवास जैसी योजनाओं के तहत पहले से ही कई घर बनाकर लाभार्थियों को सम्मान के साथ दिए जा रहे हैं.

;