नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2020) ने लिए मतदान के दिन करीब आ रहे हैं. जैसे-जैसे ये दिन करीब आ रहे हैं वैसे-वैसे ही राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी बढ़ती नजर आ रही है. इस बीच लोकनीति CSDS (Lokniti-CSDS) ने एक ओपीनियन पोल कर लोगों को के मन की बात जानने की कोशिश की है. आइए जानते हैं बिहार की जनता का इस बार मूड कैसा है...

जदयू-भाजपा सरकार को मिलेगा एक और मौका?

सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या बिहार में जदयू-भाजपा सरकार को एक और मौका मिलना चाहिए? इसके जवाब में 43 प्रतिशत लोगों ने कहा नहीं, जबकि 38 प्रतिशत लोग अभी भी इस गठबंधन को एक और मौका देना चाहते हैं. वहीं 19 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसे लेकर कोई राय नहीं बनाई है. ये पोल 10 से 17 अक्टूबर के बीच किया गया. कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि बिहार के लोगों का अब नीतीश कुमार पर भरोसा कम हो रहा है और वे तेजस्वी यादव जैसे युवा चेहरे को एक मौका देने के बारे में सोच सकते हैं.

Lokniti-CSDS Bihar Pre Poll Survey

Question asked to voters: Should the JDU-BJP government in Bihar get another chance?

No: 43%

Yes: 38%

Can't say: 19%

Sample size: 3731

Fieldwork: October 10-17#BiharElections

