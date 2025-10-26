Advertisement
Bihar Assembly Election 2025: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने

Bihar Election 2025: नीतीश कुमार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि उनकी सरकार ने 8 हज़ार से ज़्यादा कब्रिस्तानों की बाउंड्रियां बनवाईं. यहां तक कि 2025-26 में उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट 306 गुना बढ़ाकर 1080 करोड़ रुपये से ज़्यादा कर दिया. 

Oct 26, 2025
बिहार में चुनावों का घमासान रोमांचक मोड़ में पहुंच चुका है. पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है. NDA से लेकर महागठबंधन से तक हर पार्टी एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रही है. जहां NDA और बीजेपी का टारगेट हिंदू पट्टी और हिंदू वोट हैं. वहीं महागठबंधन का मकसद मुस्लिम और अति पिछड़ों को लामबंद करना है. लेकिन पिछले चुनाव में ओवैसी ने सीमांचल के इलाके में 5 सीटों पर जीत हासिल की और करीब 10 से ज्यादा सीटें ऐसी थीं, जहां हार-जीत का मार्जिन बेहद कम रहा. यानि मुस्लिम वोट बिखरने से RJD और कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ. इसका नुकसान ये हुआ कि बिहार में सत्ता के बेहद करीब रहकर भी महागठबंधन सरकार से दूर ही रहा.

हालांकि कुछ वक्त के लिए चाचा नीतीश की मदद से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम ज़रूर बने, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था. वक्त भी बेहद कम मिला, जिसमें तेजस्वी को छाप छोड़ने का मौका नहीं मिल पाया. तेजस्वी ने इससे सबक सीखा और कुछ महीनों के कार्यकाल में RJD की पैठ अति पिछड़ी जातियों में बनाने की कोशिश की. लेकिन RJD के लिए सबसे ज़रूरी 18% मुस्लिम वोट है, जिसके बिना सत्ता में पहुंचने का उनका सपना अभी दूर की कौड़ी है.

बीजेपी को छोड़कर हर कोई मुसलमानों को लुभाने में लगा
लेकिन कमाल की बात ये है कि इस बार बिहार में बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी पार्टियां मुस्लिमों को लुभाने में लगी हैं. इसकी वजह भी है. राज्य में करीब 87 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां 20 प्रतिशत मुस्लिम वोट हैं. 11 सीटें ऐसी हैं, जहां 40 फीसदी मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. बिहार में 40 सीटों पर मुस्लिम वोट हार-जीत में अहम भूमिका अदा करते हैं. शायद यही वजह है कि LJP-R के नेता चिराग पासवान का कहना है कि 2005 में मेरे पिता ने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी. वहीं तेजस्वी ने जवाब दिया कि बात-बात में मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजने के बात करने वाले अब उनको सीएम बनाने की बात कर रहे हैं.

नीतीश कुमार भी मुसलमानों के लिए कर रहे लुभावने ऐलान
बिहार में मुसलमानों को लुभाने की हालत ये हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाने का हवाला भी दे रहे हैं. नीतीश कुमार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि उनकी सरकार ने 8 हज़ार से ज़्यादा कब्रिस्तानों की बाउंड्रियां बनवाईं. यहां तक कि 2025-26 में उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट 306 गुना बढ़ाकर 1080 करोड़ रुपये से ज़्यादा कर दिया. लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी के साथ उनकी दोस्ती मुस्लिमों को कितना लुभाएगी, ये अभी दूर की कौड़ी है. मुस्लिमों को लेकर बड़े-बड़े आंकड़े पेश करने वाले नीतीश कुमार की पार्टी ने चुनाव में सिर्फ 4 मुसलमानों पर ही भरोसा जताया है.

'भाईजान' के वोट तो चाहिए लेकिन कैंडिडेट नहीं
मुसलमानों के लिए लुभावने ऐलान एक तरफ, लेकिन उनके नाम पर सियासत करने वाली पार्टियां उनके लिए कितना सोच रही हैं, ये टिकट बंटवारे के आंकड़ों से पता चल जाता है. मुस्लिमों का दम भरने वाली आरजेडी ने अपने कोटे की 141 सीटों में से सिर्फ 18 सीटों पर ही मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं.  जबकि AIMIM जो सिर्फ 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसने 23 मुसलमानों को मौका दिया है. बिहार चुनाव की नई नवेली पार्टी जनसुराज ने भी 116 उम्मीदवारों में से 21 मुस्लिम उम्मीदवार दिये हैं. जो आरजेडी से कहीं ज्यादा हैं. ऐसे में मुस्लिम समुदाय से सवाल भी उठ रहे हैं कि यादव आबादी सिर्फ 14 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी 18 प्रतिशत, लेकिन RJD से उनको इतनी कम भागीदारी क्यों मिली ? वहीं NDA में नीतीश कुमार ने 4 और चिराग पासवान ने कुल 5 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं.

मुसलमानों ने नहीं खोले पत्ते, सभी दलों की बढ़ी धड़कनें
हालांकि मुसलमान मतदाताओं ने भी अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं. जिसकी वजह से मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाली पार्टियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं. शायद यही वजह है कि डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी के नाम का ऐलान करने वाली कांग्रेस भी अब दबी जुबान में कह रही है कि अगर सरकार बनी तो महागठबंधन में कई डिप्टी सीएम होंगे, जिनमें एक मुस्लिम समुदाय से होगा. ऐसे में बिहार की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, कहना थोड़ी जल्दबाज़ी होगी. क्योंकि बिहार की सियासत को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है.

