NDA की टेंशन बढ़ाने वाले 'प्रयोग' का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान बिहार आने वाले हैं!

Bihar Assembly Election: पिछले कुछ समय से त्योहार में हिंसा का प्रयोग, बिहार में भी हो रहा है लेकिन आज हम, बिहार को लेकर जिस प्रयोग का विश्लेषण करने वाले हैं. उसका संबंध राजनीति से है. बिहार को एक बार फिर विपक्षी एकता की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की जा रही है. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अलग-अलग वजहों से INDIA गठबंधन में शामिल पार्टियों की आपसी लड़ाई सामने आती रही है.

हालांकि बिहार चुनाव के बहाने एक बार फिर देश में विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है. पहले आपको बता देते हैं कि खबर क्या है. दरअसल बिहार में कथित वोट चोरी के खिलाफ चल रही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अगले कुछ दिनों में कांग्रेस और INDIA गठबंधन के कई नेता इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं.

गैर-कांग्रेस नेताओं की बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन 27 अगस्त को इस यात्रा में शामिल होंगे. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 30 अगस्त को इस यात्रा में शामिल होंगे. पहले उनके 28 अगस्त को आने की खबर आई थी. इन दोनों के अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस यात्रा में शामिल होंगे, हालांकि उनके आने की तारीख अभी नहीं बताई गई है.

कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिन यानी 26 और 27 अगस्त को बिहार में रहेंगी. वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 29 अगस्त को बिहार आएंगे. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे. हालांकि उनके आने की तारीख़ के बारे में अभी नहीं बताया गया है.

हिंदी विरोधी वाले नेता बिहार प्रचार में

अब सवाल ये है कि इन नेताओं को राहुल की यात्रा में बुलाने का मकसद क्या है. वो भी तब जब इनमें से ज्यादातर नेताओं का बिहार की राजनीति में कोई असर नहीं है. अखिलेश यादव जनाधार वाले बड़े नेता हैं लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जैसे यादवों के नेता पहले से मौजूद हैं. कुछ ऐसे नेताओं को भी बुलाया गया है जो हिंदी बोल ही नहीं पाते. स्टालिन जैसे नेता तो अपनी हिंदी विरोधी राजनीति के लिए जाने जाते हैं. आखिर वो बिहार के लोगों से संवाद कैसे करेंगे. ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इन नेताओं का आना सिर्फ INDIA गठबंधन की एकजुटता दिखाने और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए है.

एकजुटता का दावा करता है महागठबंधन

सवाल ये भी है कि अगर INDIA गठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए ये नेता आ भी रहे हैं तो बाकी नेताओं को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है. मेहमानों की लिस्ट में ममता बनर्जी क्यों नहीं हैं, उद्धव ठाकरे का नाम क्यों गायब है, शरद पवार को अभी तक न्योता क्यों नहीं दिया गया है. अरविंद केजरीवाल ने तो बिहार में बिना किसी गठबंधन में शामिल हुए चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है. सवाल ये भी है कि जो INDIA गठबंधन एकजुटता का दावा तो करता है. वो तेजस्वी यादव के एतराज की वजह से पप्पू यादव को अपने मंच पर जगह नहीं देता. जबकि बिहार के कुछ जिलों में पप्पू यादव का अच्छा-ख़ासा जनाधार है.

भाजपा की पूरी तैयारी

बिहार में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की बात आई है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये पहले उस वक्त की गई है जब बीजेपी ने बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर RJD और कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है. वोट चोरी के नैरेटिव के जवाब में BJP ने भ्रष्टाचार को खड़ा किया है. माना जा रहा है कि संसद में पिछले दिनों PM-CM की कुर्सी छीनने वाला जो बिल लाया गया, वो बिहार में BJP का बड़ा मुद्दा बनने वाला है. इस बिल के जरिए BJP भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू परिवार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बिल, संसद के मॉनसून सत्र के खत्म होने से ठीक पहले लाया गया. बिल को पास करवाने में भी सरकार ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, खुद ही JPC के पास भेज दिया. यानी सरकार का मकसद बिल को चर्चा में लाने और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने का था. कल गयाजी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संकेत भी दिया था.

कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन

जब बिहार में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की बात चली है तो आपको ये भी बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार माना जाता है. कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की वजह से ही महागठबंधन बहुमत से थोड़ा पीछे रह गया. RJD ने जहां 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटों पर जीत हासिल की. वहीं कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर सिर्फ 19 सीटें जीत पाई. यानी RJD का स्ट्राइक रेट जहां 52 प्रतिशत था वहीं कांग्रेस का स्ट्राइक रेट महज़ 27 प्रतिशत रहा.

कांग्रेस महागठबंधन की कमजोर कड़ी

अगर महागठबंधन को 12 सीट मिल जाती तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते. यानी पिछले चुनाव के नतीजों ने दिखाया कि कांग्रेस महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी है. इस बार जब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा तो तेजस्वी यादव इस आंकड़े को नहीं भूलेंगे. यही वजह है कि जानकार राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और उसमें देश के अलग-अलग हिस्सों के नेताओं को न्योता देने को सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस का दबाव भी बता रहे हैं.

बिहार से हुई INDIA गठबंधन की शुरुआत

आज जब बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के जरिए INDIA गठबंधन की एकजुटता का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है तो ये आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि INDIA गठबंधन की शुरुआत बिहार से ही हुई थी. 2024 के चुनाव से करीब एक साल पहले गठबंधन बनाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी. इस गठबंधन की पहली बैठक 23 जून 2023 को पटना में हुई थी, जिसकी मेजबानी नीतीश कुमार ने की लेकिन इसके कुछ ही महीनों के बाद नीतीश कुमार INDIA गठबंधन से अलग होकर NDA में शामिल हो गए थे.

राहुल गांधी अगले पीएम बनेंगे लेकिन...

वापस राहुल की यात्रा पर लौटें तो इस दौरान उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि ये है कि तेजस्वी यादव अब खुलकर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगले पीएम बनेंगे लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव करीब होने के बाद भी कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का एलान नहीं किया है. गठबंधन की एकजुटता के लिए ये भी अच्छा संकेत नहीं है.