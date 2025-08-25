DNA: बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’, कौन-कौन डेब्यू करने वाले हैं?

DNA Analysis: महाराष्ट्र में वराह जयंती पर सियासत हो रही है तो बिहार में विधानसभा चुनाव को 'राजकुमारों' की 'लॉन्चिंग' का प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी है. मित्रों आज हम DNA शब्दकोश से आपके लिए एक नया शब्द लाए हैं. 'पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग'. हम बिहार विधानसभा चुनाव के विशेष विश्लेषण में इस शब्द का बार-बार प्रयोग करेंगे. इसलिए पहले आपको इस शब्द से परिचित कराते हैं. जैसे किसी भी खेल के टूर्नामेंट को लीग कहा जाता है.

वैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव को हम पॉलिटिकल लीग कह रहे हैं. जैसे हर लीग में नए खिलाड़ियों को लॉन्च किया जाता है, वैसे ही बिहार चुनाव में भी इस बार कुछ नए राजनीतिक खिलाड़ी ल़ॉन्च होने वाले हैं. खास बात ये है कि ये पॉलिटिकल प्लेयर राजनीतिक परिवारों से जुड़े हुए हैं. इसलिए ऐसे पॉलिटिकल प्लेयर्स की लॉन्चिंग की पूरी प्रोसेस पूरी प्रक्रिया को हम पॉटिलिकल लॉन्चिंग लीग कह रहे हैं.

#DNAWithRahulSinha | 'बेटा को नेता' बनाने वाले चुनाव का विश्लेषण...बिहार में 16 नेताओं के बेटे लॉन्च होंगे ! Add Zee News as a Preferred Source बिहार में पहली बार चुनाव लड़ सकते हैं 16 नेताओं के बच्चे. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब चुनाव लड़ सकते हैं, आनंद मोहन के बेटे अंशुमान के चुनाव लड़ने की चर्चा, पप्पू यादव… pic.twitter.com/LtXdehAGpL — Zee News (@ZeeNews) August 25, 2025

बिहार में विधानसभा का चुनाव क्यों पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग बन गया?

बिहार में विधानसभा का चुनाव क्यों पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग बन गया है. किन खास चेहरों को पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग में डेब्यू करने का मौका मिलने की चर्चा है. और इस पॉलिटिकिल लॉन्चिंग लीग का हमारे देश के लोकतंत्र पर कैसा असर रहेगा. इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे. लेकिन पहले आपको हम उन पॉलिटिकल प्लेयर्स से परिचय कराते हैं जिनकी पॉलिटिकिल लॉन्चिंग की चर्चा..पॉलिटिकल कॉरिडोर में जोर-शोर से चल रही है.

चुनावी राजनीति में कौन डेब्यू करने वाले हैं?

ओसामा शहाब, अर्जित शाश्वत, अंशुमान, सार्थक रंजन अभिमन्यु ये वो चंद नाम हैं, जो बिहार के 'पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग' से चुनावी राजनीति में डेब्यू करनेवाले हैं. विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है. लेकिन जमीन पर इन चेहरों और नामों की चर्चा शुरू हो गई है. इनके सियासी डेब्यू के लिए फिल्डिंग सेट हो चुकी है. सियासी लॉन्चिंग से पहले ही ये चेहरे चर्चा में क्यों हैं इसे समझिए.

परिवारवादी राजनीति के नए उत्तराधिकारी

ओसामा शहाब सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे हैं. अर्जित शाश्वत पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे हैं. हालांकि, अर्जित शाश्वत 2015 में भागलपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं. अंशुमान पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे हैं. पेशे से क्रिकेटर सार्थक रंजन सांसद पप्पू यादव के बेटे हैं. अभिमन्यु पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के बेटे हैं. ये सभी नेता चेहरे जाने-माने सियासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इसलिए टिकट के दावेदार हैं और परिवारवादी राजनीति के नए उत्तराधिकारी हैं.

आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू बिहार में सक्रिय सभी पार्टियों में चुनाव से पहले अपने परिवार के सदस्यों को टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, 16 नेता अपने बच्चों को बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं. यानी बिहार विधानसभा चुनाव में 16 नेताओं के बच्चे चुनावी राजनीति में ल़ॉन्च हो सकते हैं. यानी बिहार का विधानसभा चुनाव इन नेताओं के लिए 'पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग' होगा.

बिहार में परिवार वाली राजनीति की समृद्ध परंपरा

बिहार के 'पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग' में कितने नेताओं के बच्चों का डेब्यू होगा ये राजनीतिक समीकरण पर निर्भर करेगा. लेकिन इतना तो तय है कि बिहार के 'पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग' से परिवारवादी राजनीति में नया चैप्टर जरूर जुड़ेगा. तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, नीतीश मिश्रा, सुधाकर सिंह, श्रेयसी सिंह जैसे कई नाम हैं, जो बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं. ये सभी राजनीतिक परिवार से आते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 विधानसभा चुनाव में 32 राजनीतिक परिवार के लोग चुनाव लड़े थे. यानी बिहार में परिवार वाली राजनीति की समृद्ध परंपरा रही है अब सवाल ये है कि क्या इसे समृद्ध परंपरा कहा जाए. मित्रों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि "वंशवाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु है, यह योग्यता को दबाकर व्यक्ति-पूजा और परिवार-पूजा को बढ़ावा देता है."

देश के 34 बेहद ताकतवर राजनीतिक घराने

यानी बाबा साहेब ने परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था. यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार परिवारवाद वाली 'पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग' का सिर्फ एक चैप्टर है. खेल की भाषा में कहें तो हर राज्य में 'पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग' की फ्रेंचाइची है. जैसे संगीत के घराने होते हैं. वैसे हर राज्य में राजनीतिक घराने हैं. मित्रों, रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 34 बेहद ताकतवर राजनीतिक घराने हैं. आपको फिर याद दिलाने के लिए हम कुछ जानकारियां जरूर शेयर करना चाहेंगे. जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार. पंजाब में बादल परिवार और कैप्टन अमरिंदर सिंह का परिवार. हरियाणा में चौटाला परिवार, हुड्डा परिवार और बिश्नोई परिवार. झारखंड में सोरेन परिवार. उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का परिवार और अजित सिंह का परिवार. महाराष्ट्र का ठाकरे परिवार और शरद पवार का परिवार. अब तो आप इस सूची में नारायण राणे का परिवार भी जोड़ सकते हैं.

कर्नाटक का देवगौड़ा परिवार और येदियुरप्पा परिवार. तमिलनाडु का करुणानिधि परिवार. आंध्र प्रदेश का एन टी आर परिवार और वाई.एस राजशेखर रेड्डी परिवार. तेलंगाना का केसीआर परिवार. 'पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग' में ये चंद परिवारों की राजनीतिक टीम है जो बेहद ताकतवर हैं. लिस्ट लंबी हैं लेकिन हमने सिर्फ आपको चुनिंदा नाम ही बताए हैं. मित्रों यहां हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 'पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग' में कई परिवार ऐसे हैं जो चार पीढ़ियों से राजनीति में हैं. सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए हम बताना चाहेंगे कि गांधी-नेहरू परिवार यानी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिवार चार पीढ़ियों से राजनीति में सक्रिय है. देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी, सोनिया गांधी और मेनका गांधी, राहुल गांधी, वरुण गांधी और प्रियंका गांधी राजनीति में सक्रिय हैं.

उपप्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल के बेटे ओमप्रकाश चौटाला, ओमप्रकाश चौटाला के बेटे अजय और अभय चौटाला और अब चौथी पीढ़ी में अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला के बेटे कर्ण और अर्जुन चौटाला राजनीति में सक्रिय हैं. तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी एम करुणानिधि, एम.के. स्टालिन के बाद उदयनिधि स्टालिन राजनीति में सक्रिय हैं.

100 में 40 सांसद और 100 में 30 विधायक

यहां भी लिस्ट लंबी हैं लेकिन हमने समझने और समझाने के लिए सिर्फ कुछ परिवारों के नाम बताएं, ताकी ये आसानी से समझा जाए कि देश में 'पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग' की जड़ें कितनी गहरी हैं. मित्रों यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि अवसरों की समानता के सिद्धांत की बात कह सुप्रीम कोर्ट ने कई बार राजनीति में परिवारवाद पर अपरोक्ष तरीके से चिंता जताई है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2024 लोकसभा चुनाव में जीते करीब 40% सांसद परिवारवादी राजनीति से संबंध रखते हैं. देश की विधानसभाओं में जीते करीब 30 प्रतिशत विधायक परिवारवादी राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड से हैं. यानी हर 100 में 40 सांसद और 100 में 30 विधायक ऐसे हैं जो सियासी वंशवाद को ही आगे बढ़ा रहे हैं.

राजनीति में करीब 35% नेता पारिवारिक बैकग्राउंड

आमतौर पर रोजाना की बातचीत में आपने ये जरूर सुना होगा कि नेता का बेटा नेता, अभिनेता का बेटा अभिनेता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और वकील का बेटा वकील बनता है. लेकिन नेता बनने, डॉक्टर बनने और वकील बनने में फर्क होता है. यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा परिवारवाद है. करीब 50 फीसदी स्टार्स फिल्मी परिवारों से आते हैं. राजनीति में करीब 35% नेता पारिवारिक बैकग्राउंड से आते हैं. हालांकि खेल में परिवारवाद वाली परंपरा बहुत कम दिखती है. मित्रों आपने अर्जुन तेंडुलकर और रोहन गावस्कर का नाम जरूर सुना होगा. अर्जुन दिग्गज क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं तो रोहन गावस्कर दिग्गज क्रिकेट सुनील गावस्कर के बेटे हैं. बड़े खिलाड़ियों की संतान होने के बाद भी इन्हें उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली. ऐसा क्यों हुआ उसे समझना आपके लिए जरूरी है.

भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद

खेल में कौशल आपको आगे ले जाता है. जबकी राजनीति में समीकरण और कनेक्शन आगे ले जाते हैं. खेल परिवार से आने पर मौका तो मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं करने पर बाहर भी हो जाते हैं. लेकिन राजनीति में बार-बार चुनाव लड़ने का मौका मिलता है. इसलिए कामयाबी का अवसर भी ज्यादा होता है. यानी प्रतिभा नहीं हो तो खेल में परिवारवाद के कामयाब होने का अवसर कम होता है. लेकिन राजनीति में मामला प्रतिभा का नहीं है, यहां कनेक्शन और समीकरण काम आते हैं इसलिए यहां कामयाबी का चांस ज्यादा होता है. शायद इसलिए 'पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग' में परिवारों का जलवा दिखता है. अब सवाल ये है कि क्या सियासत में मजबूत होते परिवार देश में लोकतंत्र के लिए शुभ हैं. यहां हम आपको परिवारवादी राजनीति पर यूनाइडेट नेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के कुछ प्वाइंट शेयर करना चाहते हैं. मित्रों इन संस्थाओं ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिन देशों में परिवारवादी राजनीति मजबूत होती है वहां नीतियों में पारदर्शिता कम होती है. भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद ज्यादा होता है. लंबे समय तक सत्ता एक ही परिवार में रहने से लोकतंत्र कमजोर होता है.

चुनावी राजनीति पर काम करनेवाली संस्थान CSDS ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि जिन क्षेत्रों से राजनीतिक परिवार के लोग जीते हैं, वहां विकास का स्तर दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले कम है. अब आप समझ सकते हैं परिवारवादी राजनीति को लोकतंत्र की सेहत के लिए क्यों संकट बताया गया है. वैसे लोकतंत्र में आम आदमी यानी आपका और हमारा वोट ही नेता का चुनाव करता है इसलिए अगर परिवारवाद वाली राजनीतिक मजबूत हो रही है तो इसमें हमारी सहभागिता भी है. इसलिए आज हमने विश्लेषण के लिए ये खबर चुनी थी. ताकी हम आपको ये कह सकें के अगली बार जब आप वोट देने जाएं तो ख्याल रखें की परिवारवादी राजनीति का असर क्या होता है.