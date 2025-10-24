Advertisement
बिहार में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद, क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का चुनावी एजेंडा करेंगे सेट?

Bihar Assembly Elections: बिहार के सियास रण का आगाज हो गया है, पीएम मोदी भी आज शंखनाद करेंगे, पीएम समस्तीपुर से सियासी बिगुल फूकेंगे, इसके लिए उन्होंने पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर का गांव चुना है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 24, 2025, 09:48 AM IST
बिहार में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद, क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का चुनावी एजेंडा करेंगे सेट?

PM Modi Samastipur Tour: बिहार में सियासी रण पूरी तरह से सज चुका है, सभी पार्टियां अपना दमखम लगाने में जुटी हुई हैं. नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है. अब सभी पार्टियां प्रचार पर फोकस कर रही हैं. सत्ताधारी दल NDA की एक बार फिर सरकार बनाने के लिए गठबंधन के बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं. पीएम मोदी भी आज भारत रत्न जननायक पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर के गांव से चुनाव प्रचार का बिगुल फूंकेंगे.

मिथिलांचल में NDA अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में है. इतना ही नहीं कई और दिग्गज नेता भी आज बिहार में शंखनाद करेंगे. पीएम मोदी आज समस्तीपुर के कर्पूरी गांव से चुनावी रैली का आगाज करेंगे. कर्पूरी ठाकुर 1970 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री थे. NDA ने उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है. पीएम मोदी ने चुनावी रण की शुरुआत समस्तीपुर जिले से क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है, आइए समझते हैं. 

पीएम ने क्यों चुना कर्पूरी ठाकुर का गांव?
दरअसल, कर्पूरी ठाकुर बिहार के दो बार सीएम और प्रख्यात समाजवादी नेता थे. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवनकाल में पिछड़ों, दलितों और अति पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए जीवनभर संघर्ष किया, जिसकी वजह से बिहार की सरजमी पर उन्हें जननायक के रूप में जाने जाना लगा. उनकी बनाई हुई नीतियों और पिछड़े वर्गों के लिए उनके किए गए संघर्ष से राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा, पीएम मोदी रैली का आगाज करने से पहले उनकी स्मृति स्थल पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि देंगे, इसके जरिए पीएम मोदी लोगों को ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ खड़े हैं. 

बता दें कि बिहार की आबादी में करीब 30-35 प्रतिशत लोग अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं, इसमें करीब 100 से अधिक जातियां हैं, कर्पूरी ठाकुर इन्हीं का सबसे बड़ा प्रतीक है. NDA का ध्यान इन्हीं वोटबैंको पर है. कर्पूरी ठाकुर के जरिए गठबंधन इस वर्ग में पैठ बनाने की कोशिश में जुटा है और कर्पूरी ठाकुर की विरासत के असली वारिस के रूप में खुद को पेश कर रहा है. 

महागठबंधन में बना रहा है पैठ
जिन वोटों को साधने के लिए पीएम मोदी आज चुनावी रण का आगाज करेंगे, उसके लिए महागठबंधन भी लगातार प्रयास कर रहा है. RJD, कांग्रेस, VIP सहित जितनी भी पार्टियां है सबका फोकस अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक पर है. इनके वोटों को अपने पाले में लेने के लिए महागठबंधन तरह-तरह की तरकीब अपना रहा है.  इस वर्ग की बात करें तो इसका झुकाव अक्सर RJD की ओर रहा है और बहुतायत संख्या में इस वर्ग के लोग उन्हें वोट करते हैं, ऐसे में NDA की चाल को फेल करने के लिए महागठबंधन VIP के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम चेहरा बनाकर निषाद और मल्लाह समुदाय को लामबंद करने की कोशिश में है. EBC वर्ग में निषादों की संख्या भी काफी ज्यादा है, ऐसे में पीएम मोदी आज कर्पूरी ठाकुर के गांव से महागठबंधन की रणनीति में सेंध लगाने का काम करेंगे. 

मिथिलांचल पर पीएम का फोकस
पीएम मोदी समस्तीपुर के अलावा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के गृह जिले बेगूसराय में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी इन दोनों जनसभाओं के जरिए मिथिलांचल में अपनी पकड़ और मजबूत करने का प्रयास करेंगे. अगर हम बेगूसराय की बात करें तो यहां की 7 सीटों में केवल 3 सीटों पर NDA का कब्जा है. ऐसे में यहां बढ़त बनाने की कोशिश पीएम मोदी करेंगे. इतना ही नहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी आज बिहार के दौरे पर हैं.

Bihar Assembly elections

