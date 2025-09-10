JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर

Bihar Chunav 2025: बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाला है. इसको लेकर Zee Media की टीम ने एक कॉन्क्लेव के माध्यम से पटना में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से चुनाव को लेकर बातचीत की. प्रशांत किशोर का कहना है कि वह बिहार चुनाव को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं. इसके लिए वह पिछले 3 सालों से जुटे हैं. प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में JDU और नीतीश कुमार की स्थिति पर भी बातचीत की.

JDU को 25 सीटें भी नहीं मिलेंगी: प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा कि वह चुनाव के लिए पिछले 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं कि कैसे बिहार को अगले 10 सालों में देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल करना है. प्रशांत किशोर ने चुनाव में JDU को कितनी सीटें मिलने के सवाल पर दावा करते हुए कहा कि JDU को 25 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी. साथ ही उन्होंने RJD की सींटें घटने का भी दावा किया. उनका कहना है कि इस बार महागठबंधन की सीटें भी पहले से कम होंगी.

'या तो हमारी पार्टी टॉप पर रहेगी या फिर सबसे नीचे...'

प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज पार्टी को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा,' या तो हमारी पार्टी टॉप पर रहेगी या फिर सबसे नीचे रहेगी. या तो 10 से कम या फिर 150 से आगे.' उन्होंने त्रिशंकु विधानसभा को लेकर कहा कि जनसुराज किसी भी पार्टी के साथ नहीं मिलेगी बल्कि सीधा अगले चुनाव की तैयारी करेगी. उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि लोगों को उनसे जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से बिहार आगे नहीं बढ़ पाया है. उन्होंने कहा कि नीतीश को बिहार को और बेहतर करना चाहिए था, हालांकि उनकी तुलना तेजस्वी यादव से नहीं की जा सकती है. तेजस्वी यादव और उनके परिवार ने बिहार को लूटा है. प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार इस चुनाव के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे.

बिहार में कांग्रेस-भाजपा की स्थिति

प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें बिहार में कांग्रेस का कोई भविष्य नजर नहीं आता है क्योंकि कांग्रेस ने खुद तय कर लिया है कि उनका भविष्य लालटेन के भविष्य से जुड़ा है. उन्होंने चुनाव में भाजपा को हराने के फॉर्मूले को लेकर कहा,' बिहार में MY ( मुस्लिम-यादव) समीकरण की कोई न्यूट्रिलिटी नहीं. भाजपा को हराने के लिए आपको 40 प्रतिशत हिंदू और 20 प्रतिशत मुसलमान का समीकरण बनाना होगा. अगर ये लोग राष्ट्रवादी मुस्लिम शक्तियों के साथ आ जाएं तो भाजपा को हराया जा सकता है. अंग्रेजों ने आजादी से पहले इसी फॉर्मूले को अपनाया था.' प्रशांत किशोर ने कहा कि देश में 80 प्रतिशत हिंदू हैं और भाजपा को केवल 36 प्रतिशत वोट मिले. ऐसे में पांचवी कक्षा का छात्र भी बता देगा कि 80 प्रतिशत में से केवल 36 प्रतिशत वोट ही भाजपा को मिल रहा है यानी भाजपा का 1 भी वोट न टूटे तब भी उसे हराया जा सकता है.

जनसुराज की पार्टी बनने पर क्या बदलेगा?

प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बिहार में जनसुराज की पार्टी बनती है तो सबसे पहले फर्जी शराबबंदी कानून को हटा दिया जाएगा, राज्य में 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले बुजुर्गों को हर महीने 2000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, बिहार से होने वाले पलायन को बंद करने के लिए एक विभाग बनाया जाएगा और विद्यालयों को नेतरहाट के स्तर तक ले जाने की कोशिश की जाएगी. प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में एग्रीकल्चर को मनरेगा से जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही नकदी फसल बोने वाले किसानों को मनरेगा से मुफ्त मजदूर उपलब्ध कराया जाएगा और राज्य में 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसरों को जेल भेजा जाएगा.

