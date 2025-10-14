NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान; चुनाव से पहले महागठबंधन में भी सिर-फुटव्वल जारी

DNA: बिहार बीजेपी ने आज 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया. 9 विधायकों के टिकट कट गए. कई नेताओं की उम्मीदें टूट गई. घोर नाराजगी है. उनके समर्थक हंगामा कर रहे हैं. बीजेपी के साथी जनता दल यूनाइटेड में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जिन्हें टिकट कटने की आशंका है, वो धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. नीतीश कुमार के घर के बाहर आज खूब ड्रामा हुआ. उसी जेडीयू के विवादित नेता अनंत सिंह को पार्टी ने सिम्बल भी दे दिया. उन्होंने आज अपना नॉमिनेशन भी कर दिया. छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह जब नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो रास्ते में रेलवे फाटक बंद हो गया. उनके समर्थक ट्रेन को आगे बढ़वाने के लिए इंजन तक पहुंच गए. सीट-समीकरण में उलझी राजनीति के चार बड़े खिलाड़ी हैं और इन्हीं खिलाड़ियों की 5 बड़ी कहानी है, जिसमें गठबंधन की राजनीति की नई और महत्वाकांक्षी परिभाषा है.

बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने जो आज पहली लिस्ट जारी की है, उसमें 17 ओबीसी, 11 अतिपिछड़ा और 9 महिलाओं के नाम हैं. कुर्मी, कोइरी, बनिया, तेली, नोनिया, और कुशवाहा समुदायों को प्राथमिकता दी गई है. यादव की संख्या कम है. SC-ST वर्ग से 6 उम्मीदवार हैं. 11 भूमिहार, 9 ब्रह्माणों को टिकट दिया है. इसके अलावा 15 राजपूतों को बीजेपी ने पहली लिस्ट में जगह दी है. पहली सूची में बीजेपी ने ज्यादातर पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है, लेकिन कई चौंकाने वाले नाम भी आए हैं. 7 बार के विधायक नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया गया है जबकि दानापुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को टिकट दिया है.

पहले चरण के नामांकन खत्म होने में बचे 3 दिन

इस चुनाव में NDA में सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई. सिम्बल बंटने लगा और तो और उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन भी करना शुरू कर दिया है. महागठबंधन में भी सीटें नहीं बंटी. सिम्बल बंटने लगे. लेफ्ट ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी. राष्ट्रीय जनता दल ने सिंबल देकर वापस भी ले लिया है. और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पहले चरण के नामांकन खत्म होने में तीन दिन ही बचे हैं और अब तक मात्र गिनती के उम्मीदवारों ने ही नामांकन दाखिल किया है. जिन्होंने नॉमिनेशन किया है उनमें अधिकतर निर्दलीय है.

बता दें, पिछले एक साल से बिहार में चुनाव की तैयारी चल रही है. NDA और महागठबंधन दोनों पक्षों के साथी भी करीब-करीब तय हैं. मगर नॉमिनेशन की तारीख खत्म होने वाली है और सीट-युद्ध दोनों गठबंधन में जारी है. आइए जानते है कि दोनों गठबंधन में वे कौन-कौन कैरेक्टर हैं, जिनके कारण ये सीट-युद्ध खत्म ही नहीं हो पा रहा है. सीटों पर पेच फंसा हुआ है.

बता दें, NDA में नीतीश कुमार और चिराग पासवान हैं, जिनके कारण सोशल मीडिया पर सीटों का ऐलान हो जाने के बाद भी कैमरे के सामने सारी पार्टियां साथ-साथ आने को तैयार नहीं है. इसी तरह महागठबंधन में एक मुकेश सहनी हैं जिनकी जिद में सीटों का बंटवारा फंसा है. दूसरे और सबसे अहम कैरेक्टर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हैं, जिन्हें राहुल गांधी का लेफ्टिनेंट कहा जाता है. उन्हीं की रिपोर्ट पर राहुल गांधी RJD के प्रस्तावित सीटों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं. इसी का नतीजा है कि 12 अक्टूबर को ही NDA में सीटों पर सहमति बन गई. सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट भी कर दिया. मगर नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में होने वाली सर्वदलीय प्रेस कॉन्फ्रेंस हर रोज टलती जा रही है.

ऐसे ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाला जा रहा है. इसके पीछे का कारण नीतीश की नाराजगी है. दिल्ली में बैठकर जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ. जिस तरह जेडीयू की सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी गई. उसने नीतीश को नाराज कर दिया. वो 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर जेडीयू के विधायक हैं, या फिर उस पर जेडीयू की दावेदारी थी. मगर वो सीटें चिराग पासवान को दे दी गई. इसमें सोनबर्षा की सीट भी है, जहां 2010 से जेडीयू रत्नेश सदा जीतते रहे हैं. और वो नीतीश सरकार में मंत्री हैं.

नाराजगी इतनी अधिक है कि कैंडिडेट के ऐलान होने से पहले ही रत्नेश सदा को JDU ने सिम्बल दे दिया. ध्यान देने वाली बात है कि ये सिम्बल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार के करीबी ललन सर्राफ ने उन्हें दिया. सोनबर्षा के अलावा परबत्ता, कल्याणपुर और कुशेश्वरस्थान विधानसभा पर पिछली बार जदयू की जीत हुई थी. अलौली में उसके उम्मीदवार दूसरे नम्बर पर थे. राजापाकर सीट पर 20 से भी कम वोटों के अंतर से जदयू की हार हुई थी. इन सीटों पर जेडीयू की दावेदारी है, मगर अब इन सीटों के LJP के हिस्से में जाने की बात कही जा रही है. इसके अलावा राजगीर और बख्तियारपुर सीट को लेकर भी नीतीश नाराज बताए जा रहे हैं. इसी तरह मटिहानी पर पिछली बार LJPR ने जीत हासिल की थी, मगर इस बार जेडीयू के हिस्से में चली गई है. इसको लेकर भी खींचतान है.

चिराग पासवान को अधिक तरजीह दिए जाने से नीतीश हुए नाराज

चिराग पासवान को अधिक तरजीह दिए जाने से नीतीश कुमार नाराज हैं. इसके पीछे सीटों का हेरफेर तो है ही, साथ ही 2020 का चुनाव भी है. जब चिराग पासवान के कारण ही नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई थी. तब चिराग पासवान की LJP ने नीतीश के 46 उम्मीदवारों को हरा दिया था. यही कारण है कि बाद के दिनों में दोनों के हाथ जरूर मिले, मगर दिल नहीं मिल पाया. यही नाराजगी टिकट बंटवारे के बाद दिख रही है.

चिराग पासवान से नीतीश कुमार की नाराजगी में जीतनराम मांझी की भी हिस्सेदारी है. मांझी भले ही 6 सीटों पर मान गए, लेकिन वो कभी सोशल मीडिया पोस्ट में तो कभी कैमरों के सामने आकर अपनी नाराजगी के संकेत दे देते हैं. मांझी की नाराजगी जमुई की सिकंदरा सीट को लेकर है, जहां 2020 में उनकी पार्टी की जीत हुई थी लेकिन इस बार उस सीट पर चिराग अड़ गए हैं. बताया जा रहा है कि उन्हें मिल भी गई. इससे मांझी नाराज हो गए. लेकिन सम्राट चौधरी से लेकर संजय झा और चिराग पासवान तक सब कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है.

अगर दिक्कत नहीं है तो फिर नामांकन में मात्र तीन दिन का समय बचा है और अंतिम दौर की बातचीत क्यों चल रही है? NDA के नेता प्रेस क्रॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सीट शेयरिंग की बात क्यों हो रही है? हालांकि जिस सोशल मीडिया पर सीट शेयरिंग की बात हो रही है, वहीं पर सीटों को लेकर शायरी वाली जंग भी चल रही है.

महागठबंधन में चल रही शायरी-वॉर

NDA में ही शामिल उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने बेहद ही शायराना अंदाज में साजिश और बारिश का जिक्र कर फिर से अपने असंतोष को जाहिर किया है. बिहार के नेताओं की ये आवाज NDA और महागठबंधन दोनों तरफ से सुनाई पड़ रही है. NDA में तो सोशल मीडिया पर सीटों का ऐलान हो गया, मगर महागठबंधन में वो भी नहीं हो पाया है. वहां पर सोशल मीडिया पर अभी शायरी-वॉर चल रही है.

शुरुआत RJD के सांसद मनोज झा ने रहीम के एक दोहे से की. उन्होंने लिखा कि रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परि जाय. इसके नीचे उन्होंने नोट में जो लिखा, वो सीटों को लेकर चल रहे खींच-तान की ओर ध्यान खींचता है. RJD सांसद ने जब ये दोहा लिखा, उससे पहले लालू यादव और तेजस्वी दोनों दिल्ली से पटना लौटे थे. दोनों की दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात होनी थी. मगर नहीं हुई. कहा जा रहा है कि सीटों पर विवाद जारी होने के कारण भेंट नहीं हुई.

मनोज झा ने रहिमन के संबंध वाले दोहे से सियासी संदेश दिया तो सबसे पहले जवाब कांग्रेस के शायर सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया. इमरान ने जो लिखा उसका राजनीतिक निचोड़ समझें तो वो ये है कि अभी भी संबंध बना रह सकता, अगर RJD, कांग्रेस को दी जाने वाली सीटों की संख्या बढ़ा दे. इमरान प्रतापगढ़ी के ही संदेश को यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने आगे बढ़ाया. उनका भी संदेश स्पष्ट था.

ऐसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी नायक ने मनोज झा को जवाब देने के लिए खुसरो को याद किया. रागिनी ने तो साफ कर दिया कि जो लिखा है कि वो गठबंधन को बचाने के लिए ही लिखा है. जिस तरह एक दोहे के जवाब में दोहे और शायरी की बौछार हो गई, उससे ऐसा लगा रहा है शायरी वॉर चल रही हो. कैमरों के सामने फिलहाल सब्र रख रहे कांग्रेस के नेता, शब्दों की मर्यादा में ही RJD को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं. कांग्रेस का साफ-साफ कहना है कि वो सीटों पर समझौता नहीं करेगी.

आरजेडी पहले कंग्रेस को 54 सीटें दे रही थी. लेकिन कांग्रेस 71 सीटें मांग रही है. सूत्रों के मुताबिक अब कांग्रेस को आरजेडी 60 सीट देने पर राजी हुई है. तर्क ये दे रही है कि मुकेश सहनी के साथ आने की वजह से सबकी सीटें घटेगी. RJD भी पिछले चुनाव की तुलना में कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है. लेकिन कांग्रेस अब भी 65 सीटों से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है.

25 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कांग्रेस RJD के साथ गठबंधन में रहकर भी अपनी शर्त पर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है. इससे पहले के तमाम चुनावों में RJD के हिसाब से सारे फैसले हो जाते थे. लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है. इसके दो कारण हैं...

पहली बार राहुल गांधी ने खुद बिहार में पैदल चलकर वोट का रास्ता तैयार किया है. अपने पुराने वोटबैंक को हासिल करने की कोशिश तेज की है. उन्हें लग रहा है कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर पिछले चुनाव की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़े तो कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जा सकता है. और दूसरा कारण उनके करीबी कृष्णा अल्लावरू हैं. जो इस बार समझौता करने के मूड में नहीं हैं. खबर तो ये भी है कि कांग्रेस आलाकमान ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम मांगे हैं. यही कारण है कि सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है. लेकिन कांग्रेस के नेता हों, RJD के नेता हों या फिर मुकेश सहनी हों, सब कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है. ये विशुद्ध राजनीतिक बयान है. अगर सब कुछ ठीक रहता तो फिर RJD में सिम्बल बांटकर वापस क्यों लिया जाता?

कल दिल्ली से लौटकर लालू यादव ने सिम्बल बांट दिया था. कुछ उम्मीदवारों को लालू यादव ने खुद टिकट दे दिया. लेकिन जैसे ही ये जानकारी तेजस्वी यादव को मिली उन्होंने उन सभी उम्मीदवारों को तलब कर लिया जिन्हें RJD के सिंबल मिल चुके थे. देर रात सबको राबड़ी आवास बुलाकर उनसे सिंबल वापस ले लिए गए. लालू यादव के दिए सिंबल को तेजस्वी के वापस लिए जाने के पीछे का कारण कांग्रेस की नाराजगी बताई जा रही है. कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों से भी नाराज है. क्योंकि लेफ्ट की तीनों पार्टियों ने भी सिंबल देना शुरू कर दिया है. CPIML यानी माले ने अब तक 18 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है.

इधर मुकेश सहनी को अब तक यही नहीं पता है कि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी? अगर मिलेंगी तो कौन-कौन सी सीटें मिलेंगी? मुकेश सहनी को लेकर तो यहां तक कहा जा रहा है कि आखिरी समय में उनका हृदय परिवर्तन भी हो सकता है. NDA में सीटों के ऐलान के पीछे का एक कारण ये भी बताया जा रहा है. सीटों के बंटवारे में दोनों गठबंधन में जारी विवाद के बीच एक विवाद वोटिंग से पहले मुंह दिखाई को लेकर भी है.

बुर्का पहनीं हुईं मुस्लिम महिलाओं के चेहरे का होगा मिलान: EC

चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदान से पहले बुर्का पहनीं हुईं मुस्लिम महिलाओं का चेहरा मिलान किया जाएगा. इसका विरोध हो रहा है. लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये विरोध बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश में हो रहा है. वो समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है जो चुनाव में महागठबंधन के साथ सिर्फ नैतिक तौर पर है. जानकार इस विरोध को यूपी के पंचायत चुनाव और साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं. यूपी के विधानसभा उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने बुर्कानशीं महिलाओं की जांच का विरोध किया था. जबकि कानूनी तौर पर ये जांच आवश्यक है लेकिन ये राजनीति है जिसमें कई बार विरोध सिर्फ और सिर्फ अपना समर्थन बढ़ाने के लिए होता है. और अपने समर्थकों को संदेश देने के लिए बिहार में अपनों के बीच सीट-संग्राम भी चल रहा है.