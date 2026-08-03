बिहार में तीन अगस्त को बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग होने जा रही है. भाजपा की तरफ से नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराजा से प्रशांत किशोर और आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता किस्मत आजमा रहे हैं. नितिन नवीन के सीट छोड़कर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद ये पहला उपचुनाव है. स्वाभाविक है कि दोनों ही दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल है.
जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर पहली बार खुद सियासी समर में उतरे हैं, उनके सियासी करियर और पार्टी के लिए भी ये चुनाव अहम सियासी पड़ाव है. उन्होंने बांकीपुर सीट पर चुनाव लड़ने के संदर्भ में कहा भी है कि हम इस सीट से इसलिए चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं क्योंकि ये बिहार के सबसे ज्यादा प्रबुद्ध तबके से जुड़ी सीट मानी जाती है. लिहाजा जो हम बिहार को लेकर अपना विजन पेश कर रहे हैं, क्या वो लोगों के गले उतर रहा है या सम्राट चौधरी को मतदाता बिहार के सियासी भविष्य के रूप में देख रहे हैं, ये परखने का मौका बांकीपुर में है.
दो अलग सियासी मॉडलों के बीच चुनाव
कुल मिलाकर दो अलग सियासी मॉडल इस उपचुनाव में देखने को मिले हैं. जन सुराज पार्टी (JSP) के प्रमुख प्रशांत किशोर के लिए यह पहली बड़ी अग्निपरीक्षा इस मायने में है कि क्या राज्य भर में अपनी पदयात्रा के जरिए खड़ा किया गया उनका संगठन एक चुनावी ताकत बन सकता है? वहीं बीजेपी के लिए यह अपनी सबसे मजबूत राजनीतिक गढ़ों में से एक को बचाए रखने की लड़ाई है.
इस सीट के परिणाम का विधानसभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि परिणाम के दूरगामी परिणाम होंगे. राष्ट्रीय संदर्भ में देखा जाए तो एक तो इसलिए क्योंकि ये पिछले दिनों जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन और और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पृष्ठभूमि में हुआ है. वहीं दूसरी तरफ बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर, पुलिस दमन और कानून और व्यवस्था की स्थिति, छात्र विरोध प्रदर्शन और लाठीचार्ज का चुनाव परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है.
30 तारीख को हुए मतदान में काफी कम वोटिंग हुई. इस कारण कहा जा रहा है कि बीजेपी चिंतित है. हालांकि उपचुनावों में आमतौर पर कम वोटिंग ही होती है. उसके बाद सोशल मीडिया के कई सर्वे और एग्जिट पोल में बीजेपी के अलावा जन सुराज को भी बढ़त दिखाई दी है. यहां इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि भाजपा 1995 के बाद से यहां कोई चुनाव नहीं हारी है. नवंबर में हुए बिहार विधानसभा में बांकीपुर सीट से जन सुराज के प्रत्याशी के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो इस पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को 8,000 से भी कम वोट मिले थे जबकि भाजपा के नितिन नवीन 98,000 वोटों के साथ चुनाव जीते थे.
ये चुनाव सम्राट चौधरी के लिए भी अहम है क्योंकि अप्रैल में बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उनके लिए भी ये चुनाव लिटमेस टेस्ट की तरह ही है.
बांकीपुर के चुनाव नतीजे प्रशांत किशोर के लिए भी यह तय करेंगे कि क्या राज्यव्यापी पदयात्रा के जरिए उन्होंने जो संगठन खड़ा किया था, वह चुनावी ताकत में तब्दील हो पाएगा या नहीं? जन सुराज पार्टी (जेएसपी) को औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर, 2024 को लॉन्च किया गया था. इसने नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था. पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही. बांकीपुर से उसके उम्मीदवार को 5% से भी कम वोट मिले.