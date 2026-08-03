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बांकीपुर में क्‍या बीजेपी बचा पाएगी 31 साल पुराना किला? PK के लिए आर-पार की लड़ाई

बिहार में तीन अगस्‍त को बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग होने जा रही है. भाजपा की तरफ से नीरज कुमार सिन्‍हा, जन सुराजा से प्रशांत किशोर और आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता किस्‍मत आजमा रहे हैं.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Aug 03, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:05 AM IST
बांकीपुर में क्‍या बीजेपी बचा पाएगी 31 साल पुराना किला? PK के लिए आर-पार की लड़ाई

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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