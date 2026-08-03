30 तारीख को हुए मतदान में काफी कम वोटिंग हुई. इस कारण कहा जा रहा है कि बीजेपी चिंतित है. हालांकि उपचुनावों में आमतौर पर कम वोटिंग ही होती है. उसके बाद सोशल मीडिया के कई सर्वे और एग्जिट पोल में बीजेपी के अलावा जन सुराज को भी बढ़त दिखाई दी है. यहां इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि भाजपा 1995 के बाद से यहां कोई चुनाव नहीं हारी है. नवंबर में हुए बिहार विधानसभा में बांकीपुर सीट से जन सुराज के प्रत्‍याशी के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो इस पार्टी की उम्‍मीदवार वंदना कुमारी को 8,000 से भी कम वोट मिले थे जबकि भाजपा के नितिन नवीन 98,000 वोटों के साथ चुनाव जीते थे.