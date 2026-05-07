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Bihar Cabinet Expansion: कैबिनेट विस्‍तार में सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला तैयार, निशांत के पीछे की जानें इनसाइड स्‍टोरी

Bihar Cabinet Expansion 2026: सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रियों की जो लिस्‍ट निकलकर आ रही है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि एनडीए सरकार ने बिहार के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को दिमाग में रखकर ही कैबिनेट की नई लिस्‍ट बनाई है.

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 07, 2026, 09:54 AM IST
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Bihar Cabinet Expansion: कैबिनेट विस्‍तार में सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला तैयार, निशांत के पीछे की जानें इनसाइड स्‍टोरी

Bihar Cabinet Expansion: बिहार में आज सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्‍तार होने जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रियों की जो लिस्‍ट निकलकर आ रही है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि एनडीए सरकार ने बिहार के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को दिमाग में रखकर ही कैबिनेट की नई लिस्‍ट बनाई है. हालांकि लिस्‍ट देखकर ये समझा जा सकता है कि नीतीश युग के फॉर्मूले के सियासी विस्‍तार के साथ नए सोशल बेस को छूने की कोशिश की गई है. 

JDU से शपथ लेने वाले मंत्रियों के नाम

1.श्रवण कुमार- कुर्मी

2.अशोक चौधरी- दलित

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3.लेसी सिंह- राजपूत

4.मदन सहनी- मल्लाह

5.जमा खां- मुस्लिम

6.सुनील कुमार- दलित

7.शीला मंडल- धानुक

8-रत्नेश सदा- दलित

9-बुलो मंडल- गंगोत

10-भगवान सिंह- कुशवाहा

11-दामोदर रावत- धानुक 

12- निशांत कुमार- कुर्मी

बीजेपी से शपथ लेने वाले संभवित मंत्रियों की सूची

1.दिलीप जायसवाल- वैश्‍य

2.विजय सिन्हा- भूमिहार

3.श्रेयसी सिंह- राजपूत

4.मंगल पांडे- ब्राह्मण

5.रमा निषाद- मल्लाह

6.सुरेंद्र मेहता- कुशवाहा

7.राम कृपाल यादव- यादव

8.अरुण शंकर प्रसाद- वैश्य 

9.प्रमोद चंद्रवंशी- अति पिछड़ा

10.लखेंद्र पासवान- पासवान

11.संजय टाइगर- राजपूत

12.नारायण प्रसाद- वैश्य
-----------
LJP R 

1.संजय सिंह - राजपूत

2.संजय पासवान- दलित
---------------
HAM

संतोष सुमन- दलित
-------------
RLM

दीपक प्रकाश- ओबीसी

निशांत क्‍यों बन रहे मंत्री

सूत्र कह रहे हैं कि मुश्किल से डेढ़ महीने पहले जेडीयू ज्‍वाइन करने वाले नीतीश के बेटे निशांत को भी मंत्री बनाया जाएगा. कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को कैबिनेट में शामिल करने के लिए संजय झा और सांसद ललन सिंह ने नीतीश कुमार को राजी कर लिया है. इन दोनों नेताओं ने नीतीश कुमार को यह समझाया कि पार्टी के भविष्य और जदयू की दृष्टि से सामाजिक समीकरण को मजबूती देने के लिए निशांत का सरकार में होना अनिवार्य है. उन्होंने निशांत को भरोसा दिलाया कि उनकी एंट्री से पार्टी के भीतर उत्तराधिकार को लेकर चल रही गुटबाजी खत्म हो जाएगी और कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह जगेगा.

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About the Author
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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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