Advertisement
trendingNow12980782
Hindi NewsExplainer

Once Upon A Time! जब नीतीश और लालू का नहीं था सियासत से नाता, बिहार में था कांग्रेस का करिश्‍मा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी की तरह है. क्षेत्रीय दलों यानी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के उभरने के साथ कांग्रेस बिहार में पीछे होती गई लेकिन एक रिकॉर्ड आज भी कायम है. वैसी जीत के लिए किसी को नहीं मिली. कांग्रेस के गोल्डन पीरियड में क्या हुआ था?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 30, 2025, 07:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Once Upon A Time! जब नीतीश और लालू का नहीं था सियासत से नाता, बिहार में था कांग्रेस का करिश्‍मा

बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है. सीधा मुकाबला दो गठबंधनों में है- जेडीयू और भाजपा का एनडीए Vs आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन. साफ है कि कोई एक पार्टी इस स्थिति में खुद को नहीं पा रही है कि वह बिना सहारे के मैदान में उतरे. वो अलग बात है कि एक बड़ा तबका इस चुनाव को आरजेडी बनाम जेडीयू या भाजपा कह देता है. आज की पीढ़ी को शायद पता नहीं होगा कि एक दौर था जब कांग्रेस का बिहार में जलवा था. हम इसे गोल्डन पीरियड कह सकते है. वैसी जीत के लिए लालू प्रसाद यादव हों या नीतीश कुमार दोनों तरसते रहे. चुनावी माहौल में आइए 40 साल पीछे चलते हैं जब बिहार में कांग्रेस का राज था. 

हां, आज के समय में उस दौर के बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है क्योंकि 2025 में कांग्रेस आरजेडी के साथ उसकी सहयोगी बनकर चुनाव लड़ रही है. सीएम भी तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट करना पड़ा है. हालांकि 1985 से पहले कांग्रेस की बिहार में लहर चलती थी और विपक्ष काफी पीछे खड़ा दिखता था. वैसी पकड़ न लालू प्रसाद यादव बना सके और न नीतीश कुमार. 

जब भी जीती कांग्रेस...

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस जब-जब जीती अंतर बहुत ज्यादा ही रहा. 1952 के चुनाव में कांग्रेस को 41 प्रतिशत वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर रहे गठबंधन को महज 26 प्रतिशत वोटों से संतोष करना पड़ा था. इसी तरह 1957 में कांग्रेस ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 42 प्रतिशत से ज्यादा वोट हासिल किए. जीत का मार्जिन 26 प्रतिशत से ज्यादा रहा. 1962 का चुनाव आया तो कांग्रेस को 41.35 प्रतिशत वोट मिले औ जीत का मार्जिन 24 प्रतिशत बना रहा. 1967 में कांग्रेस फिसली फिर भी 33 प्रतिशत वोट हासिल करने में कामयाब रही. उस चुनाव में जीत का मार्जिन घटकर 17 प्रतिशत के करीब रह गया था. इसके बाद धीरे-धीरे दूसरी पार्टियों का दबदबा बढ़ा तो कांग्रेस का मार्जिन भी घटता गया. 1969 में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को 31 प्रतिशत वोट मिले, 1972 में 33 प्रतिशत और 1980 के चुनाव में आंकड़ा 34 प्रतिशत को पार कर जाता है. 

पढ़ें: बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा एकनाथ शिंदे की क्यों हो रही?

कांग्रेस के लिए आखिरी बेहतरीन प्रदर्शन 1985 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था तब पार्टी को करीब 40 प्रतिशत वोट मिले थे और मार्जिन 25 प्रतिशत के करीब था. लोकदल को 15 प्रतिशत के करीब वोट मिले थे. कांग्रेस के प्रदर्शन की लालू के दौर और नीतीश के करीब 20 साल के कार्यकाल से तुलना करें तब पता चलता है कि वे कहां पीछे रह गए. 

लालू का दौर आया

- 1990 के चुनाव में जनता दल को 26 प्रतिशत के करीब वोट मिले और कांग्रेस 25 प्रतिशत वोट के साथ कड़ी चुनौती देती दिखी. जीत का मार्जन एक प्रतिशत से भी कम था. 

- 1995 के चुनाव में जनता दल को 28 प्रतिशत वोट मिले और भाजपा दूसरे नंबर पर 13 प्रतिशत वोटों के साथ रेस में आती दिखी. जीत का मार्जिन 15 प्रतिशत से ज्यादा रहा. 

- 2000 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 30 प्रतिशत के करीब वोट मिले और राजद केवल 0.51 प्रतिशत के मार्जिन से पीछे रही. 

अब आया नीतीश का दौर

- 2005 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 26 प्रतिशत वोट नहीं मिले. राजद 0.45 प्रतिशत के मार्जिन से पिछड़ गया. कांग्रेस को मात्र 10 सीटें मिल पाई थीं. किसी को न बहुमत मिला और न गठबंधन सरकार बन पाई. 

- इसी साल राज्य में अक्टूबर-नवंबर में दोबारा चुनाव कराए गए. इस बार एनडीए 37 प्रतिशत वोटों के साथ उभरा और आरजेडी को 32 प्रतिशत वोट मिले. 

- 2010 के चुनाव में एनडीए को 39 प्रतिशत और राजद को 26 प्रतिशत वोट मिले. इसमें वोट ज्यादा मिले लेकिन किसी एक पार्टी को नहीं.  

- 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 42 फीसदी, एनडीए को 34 फीसदी वोट मिले. यहां भी गठबंधन से ही काम हुआ.  

- 2020 के चुनाव में एनडीए को 37.26 प्रतिशत और महागठबंधन को 37.23 प्रतिशत वोट मिले. मार्जिन महज 0.03 प्रतिशत रहा था. 

पढ़ें: कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025

Trending news

Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
Himanta Biswa Sarma
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
DNA
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
Homi Jahangir Bhabha
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
Madras High Court
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
Russian Oil
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा